Colombia

DJ vinculado al incidente del joven que murió en el embalse de Guatapé denunció amenazas de muerte: “Me duele profundamente lo ocurrido”

El joven artista afirmó que, al momento de la pelea, tenía un yeso en el brazo derecho y por eso pidió medidas de protección, ante lo que calificó como acusaciones infundadas

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El joven artista señala que, al momento de los hechos, utilizaba yeso en su brazo derecho, a raíz de una cirugía previa - crédito Captura de Videos Redes sociales

Se siguen conociendo más detalles de la muerte de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que cayó al embalse de Guatapé el 24 de mayo de 2026 tras una pelea en una embarcación turística.

El turno fue para un hombre identificado como José Daniel, conocido en el mundo artístico como DJ Coco, que mencionó su versión sobre su presencia en el momento de la riña.

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En un video difundido en sus redes sociales, el artista rechazó cualquier relación con la agresión y denuncia amenazas e información falsa que circula en su contra.

El señalamiento sobre el DJ surgió al circular en redes una grabación de cuatro minutos donde se escucha su nombre, lo que algunos internautas y sitios web interpretaron como indicio de que fuera uno de los agresores.

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DJ Coco, identificado como José Daniel, rechaza vínculos con la muerte de Alexander Avendaño en el embalse de Guatapé - crédito Jimmy Nomesqui - Infobae Colombia/Captura de Video Facebook
DJ Coco, identificado como José Daniel, rechaza vínculos con la muerte de Alexander Avendaño en el embalse de Guatapé - crédito Jimmy Nomesqui - Infobae Colombia/Captura de Video Facebook

Defensa del músico

Inicialmente, el hombre aclara que, al momento de la pelea entre un sujeto y Avendaño, se encontraba muy distante de la escena. “Voy a hablar desde mi perspectiva y desde lo que yo logré observar el día de los sucesos, ya que en ningún momento estuve involucrado en la riña”, mencionó el DJ al inicio de su pronunciamiento.

En su defensa, argumenta que —por una cirugía en la mano de la que se recuperaba con yeso y movilidad reducida— no pudo intervenir, y que la mención de su nombre en la grabación del incidente respondía a que otros buscaban protegerlo.

“Tampoco estuve pegándole al joven ni nada de las acusaciones que la gente está diciendo hacia mí (...) Lo que la gente no sabe es que las personas que me estaban llamando lo estaban haciendo era para que yo no me metiera en la riña y no pudiera salir lastimado, ya que para esa fecha tenía todavía el yeso de mi cirugía. Entonces la gente lo estaba haciendo para que yo me evitara y no me metiera al problema”, comentó.

El artista ha cuestionado la viralización de versiones infundadas y criticó el carácter “amarillista” de quienes difunden datos sin examinar los videos o contrastar versiones.

La distribución del metraje con imágenes de agresión y omisión de ayuda obliga a los encargados de la investigación a reevaluar las posibles responsabilidades de quienes estaban presentes durante el incidente

“Primeramente, no me daba para meterme en la riña, ya que por motivos de salud de mi mano no podría meterme a la riña, ya que por cuestiones de salud no me daba para hacer nada. Tampoco podría intervenir en el caso, ya que tenía el yeso todavía en mi mano y si iba a intervenir, lo más seguro fuera que me lastimaran, ya que llevaba la operación nada más de ocho días”, indicó José Daniel.

Ante los constantes ataques en sus redes sociales, el joven ha presentado una denuncia por calumnia ante la Fiscalía General de la Nación. Señala que las amenazas han afectado su entorno familiar y sostiene que la ropa que vestía ese día, así como sus condiciones físicas, no coinciden con el agresor señalado en los videos analizados por la Policía.

“Como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Por eso mismo, yo, mi persona, decidí acudir a procesos legales para que sea por este medio que tarde o temprano la verdad salga a flote. He colaborado plenamente con las autoridades y he entregado toda la información requerida en la Fiscalía para que se esclarezca la situación. Por respeto al proceso y a las personas involucradas, no haré más comentarios en el momento”, respondió.

Por último, expresó su tristeza tanto por el suceso como por ser señalado injustamente por el hecho en particular. “Gracias de verdad a quienes han esperado el resultado de las investigaciones antes de emitir juicio. Quienes me conocen saben en realidad la clase de persona que soy. Me duele profundamente lo ocurrido, pero también me duele que me estén implicando en una situación en la cual yo no tuve participación”, puntualizó.

La muerte de Alexander Avendaño en el embalse El Peñol-Guatapé generó acusaciones en redes contra DJ Coco por presunta participación en los hechos - crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook
La muerte de Alexander Avendaño en el embalse El Peñol-Guatapé generó acusaciones en redes contra DJ Coco por presunta participación en los hechos - crédito La Piedra Del Peñol de Guatapé / Facebook

Avance de la investigación

El 24 de mayo, Alexander Avendaño, un joven de veintidós años, cayó al agua durante un paseo turístico en el embalse El Peñol-Guatapé (Antioquia) luego de una disputa a bordo.

Según las primeras investigaciones de las autoridades, Avendaño habría intentado huir de una agresión y desapareció en el embalse, sin saber nadar, lo que provocó su muerte por ahogamiento.

El cuerpo fue encontrado cinco días después tras labores intensas de búsqueda en las que participaron cuerpos de bomberos y familiares, detallaron los medios citados.

Las autoridades avanzan en la identificación de testigos y el análisis de la grabación principal para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Las autoridades reportan que ningún ocupante de la embarcación portaba chaleco salvavidas al momento del incidente, a pesar de los controles previos - crédito EFE/Luis Eduardo Noriega A.
Las autoridades reportan que ningún ocupante de la embarcación portaba chaleco salvavidas al momento del incidente, a pesar de los controles previos - crédito EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Equipos de Policía y la Fiscalía recogieron declaraciones de los presentes, analizaron pruebas audiovisuales e identificaron que, en el momento del hecho, ningún involucrado llevaba chaleco salvavidas, a pesar de los controles de seguridad previos.

El secretario de Gobierno de Guatapé, citado por Telemedellín, afirmó que los participantes en la actividad turística fueron objeto de un control policial antes de abordar, lo que incluyó la incautación de estupefacientes.

Al mismo tiempo, el ente acusatorio recopila información para determinar si existió participación directa de terceros en la muerte de Avendaño o si las imágenes han derivado en confusión sobre las identidades de los presentes.

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