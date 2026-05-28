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Jorge Luis Pinto, extécnico de la selección Colombia, habló sobre la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: “Tiene luces y sombras”

Jorge Luis Pinto expresó su postura sobre el listado de 26 jugadores que representarán a la Tricolor en su séptima participación en la Copa del Mundo

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El técnico norsantandereano opinó sobre la lista final de 26 jugadores que estarán en el Mundiaal de la FIFA de Norteamérica-crédito @JorgeLPintoA/X

La selección Colombia ya trabaja con la mente puesta en el Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

El 25 de mayo de 2026, el director técnico Néstor Lorenzo dio a conocer la lista final de 26 jugadores que representarán a la Tricolor en su séptima participación en Copas del Mundo. Entre los convocados aparecen James Rodríguez y Luis Díaz, y una de las novedades fue el llamado de Juan Camilo Hernández, delantero del Real Betis de España.

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Pero la ausencia de algunos jugadores en el grupo de convocados también generó sorpresa y abrió el debate para la opinión pública, hinchas de la Amarilla y referentes del mundo del fútbol, como ocurrió en el caso del extécnico de Colombia, Jorge Luis Pinto.

Néstor Lorenzo dio a conocer el 25 de mayo de 2026 el listado de 26 jugadores que representarán a la selección Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026-crédito Luisa González/REUTERS
Néstor Lorenzo dio a conocer el 25 de mayo de 2026 el listado de 26 jugadores que representarán a la selección Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026-crédito Luisa González/REUTERS

El 27 de mayo de 2026, el exseleccionador de Costa Rica publicó un video analizando punto por punto las ausencias en la convocatoria, y se refirió en principio a la polémica con Sebastián Villa:

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“Elegir 26 jugadores no es fácil para el cuerpo técnico. Tuve la vivencia y la experiencia, pero pienso que, con justicia, al menos queda la conciencia tranquila cuando uno elige esos jugadores. Hay posiciones determinantes y comportamientos que no se deben tener en cuenta para elegir. El caso de Villa. Villa es un reto, es una pelea ya prevista con el medio país, que son las mujeres. Es un irrespeto para la selección, la que posiblemente viviríamos en plenos partidos de los mundiales y sería negativo para la selección“, dijo.

Pinto expresó su punto de vista sobre la lista final de la selección Colombia-crédito @JorgeLPintoA/X
Pinto expresó su punto de vista sobre la lista final de la selección Colombia-crédito @JorgeLPintoA/X

Los conceptos de Jorge Luis Pinto sobre algunas ausencias en la convocatoria

- crédito Montiner Alvis Arrieta / Colprensa
El norsantandereano opinó sobre las ausencias de Rodallega, y cuestionó la presencia de Yerry Mina - crédito Montiner Alvis Arrieta / Colprensa

En su mismo análisis, Pinto explicó que hubiera llamado a Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, ya que explicó que las características del goleador del cuadro “Cardenal” son necesarias para buscar cambios durante el partido:

“En cuanto a las posiciones, me parece que en el frente de ataque sigo pensando que Colombia necesita un centrodelantero que maneje el juego aéreo con buena calidad y buena potencia. Ahí es donde yo sugiero respetuosamente lo de Rodallega. Está bien lo de Suárez, está bien lo de Hernández, está bien lo de Díaz, pero creo que necesita un hombre de otras características que pueda responder en un momento de necesidad”, dijo.

Al hablar sobre los volantes llamados, explicó que son los apropiados para que vayan a disputar un Mundial de Fútbol en Norteamérica 2026:

“Un mediocampo masivo en nombres. Me gusta. Es donde más tarjetas, más expulsiones y más desgaste existen en un partido y más alternativas se presentan. Me parece oportuna esa nómina de jugadores que llamó para el mediocampo”, analizó.

Jorge Luis Pinto explicó que hay que buscar otros jugadores para suplir a Yerry Mina en la defensa de la selección Colombia-crédito Daniele Mascolo/REUTERS
Jorge Luis Pinto explicó que hay que buscar otros jugadores para suplir a Yerry Mina en la defensa de la selección Colombia-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Sobre la defensa, explicó que hay que encontrar otros jugadores que puedan reemplazar a Yerry Mina:

“En defensa no hay más, solamente el reclamar que podamos encontrar un hombre que pueda suplir a Mina. Mina solamente sirve para rematar un partido en defensa, propiamente como lo ha hecho. Creo que el fútbol colombiano tiene nombres para estar ahí presentes y responder, pero de todas maneras le deseamos lo mejor”, detalló.

Finalmente, apoyó la convocatoria de Álvaro Montero, Camilo Vargas y David Ospina, por lo que en esa posición, estuvo de acuerdo con el llamado de Néstor Lorenzo.

“Los arqueros son los llamados, son los ideales, son las personas ideales para ir a competir. Deseemos que la suerte nos llegue. Es un equipo con muy buen talento, con buena disposición, con buena experiencia internacional. No sé si la parte táctica en cuanto a presión, la parte táctica en cuanto a manejo de pelota, la parte táctica en cuanto a colectividad y ataque pueda tenerse. Dios quiera que llegue y podamos sacar los partidos adelante”, finalizó.

Lista final de la selección Colombia para el Mundial de 2026

El director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Néstor Lorenzo anunció los 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
  1. Alvaro Montero
  2. David Ospina
  3. Camilo Vargas
  4. Jhon Lucumí
  5. Davinson Sánchez
  6. Yerry Mina
  7. Willer Ditta
  8. Daniel Muñoz
  9. Santiago Arias
  10. Johan Mojica
  11. Deiver Machado
  12. Richard Ríos
  13. Jefferson Lerma
  14. Kevin Castaño
  15. Juan Camilo Portilla
  16. Gustavo Puerta
  17. Jhon Arias
  18. James Rodríguez
  19. Jorge Carrascal
  20. Juan Fernando Quintero
  21. Jaminton Campaz
  22. Juan Camilo Hernández
  23. Carlos Andrés Gómez
  24. Luis Díaz
  25. Luis Suárez
  26. Jhon Córdoba

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