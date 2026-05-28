Álvaro Uribe cuestionó a Iván Cepeda por presuntos actos políticos en recintos prohibidos: “Qué peligro de persona”

La controversia por los actos masivos de la campaña de Iván Cepeda provocó críticas de Álvaro Uribe y derivó en dos denuncias que ya estudia el Consejo Nacional Electoral - crédito Colprensa/Captura de Video @AlvaroUribeVel/X

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la recepción de dos denuncias contra la campaña presidencial de Iván Cepeda por presuntos actos políticos realizados después del 25 de mayo, fecha desde la cual el Decreto 188 de 2026 restringe este tipo de actividades a recintos cerrados.

Mientras los expedientes ya fueron repartidos a magistrados para estudio, el equipo del candidato del Pacto Histórico sostiene que las reuniones cuestionadas cumplen con la norma porque se desarrollan en espacios privados y corresponden a encuentros de organización electoral de cara a la jornada del 31 de mayo.

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La controversia creció luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionara en su cuenta de X contra el candidato. “Iván Cepeda siempre viola la ley. Hace manifestaciones en recintos prohibidos y dice que es para organizar su campaña. ¡Qué peligro de persona!”, escribió el exmandatario, en medio de la discusión por las actividades masivas adelantadas por la campaña en distintas regiones del país.

Las declaraciones de Uribe se produjeron mientras avanzaban cuestionamientos sobre reuniones políticas en ciudades como Arauca, Sincelejo y Montería, donde simpatizantes y dirigentes del movimiento participaron en encuentros multitudinarios.

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Álvaro Uribe Vélez cuestionó en X los actos masivos de la campaña de Iván Cepeda y aseguró que el candidato estaría incumpliendo las restricciones electorales vigentes - crédito Álvaro Uribe Vélez/X

El excongresista Gustavo Bolívar se pronunció en favor del candidato del oficialismo y aseguró en entrevistas con Caracol Radio y Blu Radio que todos los eventos de Cepeda se han realizado en lugares privados y bajo el amparo de la regulación vigente.

Bolívar afirmó que la campaña ha buscado espacios con capacidad para albergar entre 2.000 y 3.000 personas debido a la alta asistencia de simpatizantes y a la logística relacionada con más de 100.000 testigos electorales que, según dijo, están siendo coordinados para las elecciones del 31 de mayo.

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“Lo que pasa es que los del candidato Iván Cepeda son muy masivos porque la gente quiere entrar. Entonces, buscamos sitios privados que tengan la capacidad de albergar 2.000 o 3.000 personas, algo que no pasaba antes (...) son en sitios cerrados”, señaló Bolívar a Caracol Radio.

El director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, José Antonio Parra, confirmó a Infobae Colombia que la entidad sí recibió dos denuncias formales relacionadas con estos hechos y que ambas ya fueron distribuidas a despachos de magistrados para determinar si existe mérito para abrir investigaciones.

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La confirmación de Parra se conoció horas después de que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, afirmara ante medios de comunicación que hasta ese momento no existían solicitudes de investigación por actos relacionados con la campaña de Cepeda. Posteriormente, la autoridad electoral precisó que los expedientes ingresaron el mismo 27 de mayo y ya están bajo análisis.

Las denuncias allegadas al CNE indican que se deben investigar eventos de la campaña de Iván Cepeda llevados a cabo desde el 25 de mayo - crédito @IvanCepedaCast/X

Las denuncias se apoyan en el artículo 6 del Decreto 188 de 2026 expedido por el Ministerio del Interior, el cual establece que entre el 25 de mayo y el 1 de junio “solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados”.

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La primera denuncia fue radicada el 27 de mayo a las 11:43 a. m. por Gabriel Guillermo Garrido Gallardo. En el documento, conocido inicialmente por Caracol Radio, se pidió revisar actividades políticas vinculadas a Iván Cepeda y Aída Quilcué en el Centro de Convenciones Los Libertadores, en Arauca.

Según el denunciante, en redes sociales se evidenciaban concentraciones de simpatizantes, propaganda y reuniones de campaña realizadas ese mismo día. De acuerdo con la información citada por distintos medios, Quilcué no logró asistir al evento debido a problemas climáticos que impidieron el aterrizaje de su vuelo.

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La segunda denuncia fue presentada a las 12:04 p. m. por Santiago Arango. Allí se solicitó investigar actos políticos adelantados entre el 25 de mayo y el 1 de junio por parte de la campaña del Pacto Histórico.

Entre los hechos señalados aparece un evento realizado el 25 de mayo en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre, en Sincelejo, que según la denuncia tuvo una asistencia masiva y fue promovido como acto de respaldo político-electoral a la candidatura de Cepeda.

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También fue incluido un encuentro desarrollado el 26 de mayo en Montería, descrito por la campaña como una “reunión con jóvenes y coordinadores de campaña de Córdoba”.

Durante ese evento, citado por El Colombiano, Cepeda afirmó: “Bueno, para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo”.

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La campaña de Iván Cepeda defendió la legalidad de sus reuniones políticas y aseguró que todos los encuentros se han realizado en espacios privados y cerrados - crédito Iván Cepeda Castro/Facebook

En la misma intervención, el candidato agregó instrucciones relacionadas con la jornada electoral. “Y para que estemos claros quienes estamos en este recinto privado sobre algunas instrucciones importantes: que no se quede nadie el 31 de mayo en su casa; desde temprano, a primera hora, ir a las urnas y a las mesas”, expresó.

Bolívar defendió nuevamente la legalidad de las actividades y aseguró que la norma no limita el número de asistentes, sino el carácter del lugar donde se desarrollan los encuentros. Según explicó, los eventos cuestionados se hicieron en sedes privadas y centros de convenciones cerrados.

El dirigente también anunció que el 29 de mayo se realizará otro encuentro de la campaña en Girardot, Cundinamarca, específicamente en La Playa Centro de Convenciones. Allí, indicó, continuarán las reuniones de organización electoral en espacios cerrados.

Sobre los gastos de estas actividades, Bolívar señaló que la campaña suministra hidratación y, cuando las jornadas son extensas, refrigerios para los asistentes. Asimismo, negó irregularidades financieras y aseguró que todos los aportes y gastos serán reportados ante el CNE.

Según afirmó, parte de los costos de los eventos son asumidos por él y otros por simpatizantes de la campaña, pero insistió en que “todo se reporta”, ya sea como donaciones o como gastos oficiales del movimiento político.