Deportes

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández celebró con un emotivo mensaje su convocatoria a la selección Colombia para el Mundial: “Te queda para toda la vida”

El atacante del Betis agradeció el apoyo y destacó su compromiso de hacer historia con la Tricolor

Guardar
Google icon
El mensaje de 'Cucho' Hernández destaca el esfuerzo y la dedicación necesarios para cumplir el sueño de jugar en el Mundial con Colombia-crédito Julio Muñoz/EFE
El mensaje de 'Cucho' Hernández destaca el esfuerzo y la dedicación necesarios para cumplir el sueño de jugar en el Mundial con Colombia-crédito Julio Muñoz/EFE

El delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández hace parte de la lista de los 26 jugadores que representarán a la selección Colombia en el Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

En medio de la buena campaña con el Real Betis, equipo de la Liga EA Sports de España, el exjugador del Deportivo Pereira, América de Cali y Columbus Crew hará parte junto a Luis Díaz, Luis Suárez, Jhon Córdoba y Carlos Andrés Gómez, del ataque que comandará el equipo de Néstor Lorenzo.

PUBLICIDAD

Después del primer momento de la emoción que representa para “Cucho” de estar en la lista final de la selección Colombia al compartir un video junto a su familia su llamado a la Tricolor, el 26 de mayo de 2026, Hernández publicó un mensaje en su cuenta de X junto a dos fotos: una de ellas cuando era un niño con la camiseta de la selección Colombia, y otra en los actos de protocolo de un partido en las Eliminatorias Sudamericanas. Además, agregó una reflexión sobre lo que significa para él jugar su primer Mundial.

El delantero del Real Betis de España recibió su llamado mundialista con la Selección Colombia-crédito @CuchoHernandez/X
El delantero del Real Betis de España recibió su llamado mundialista con la Selección Colombia-crédito @CuchoHernandez/X

“Echo un vistazo atrás y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Solo quien estuvo y vivió mi proceso para llegar hasta este momento sabe el esfuerzo y la dedicación diaria que he desempleado para poder lograr este sueño. Jugar para tu selección te queda para toda la vida y hacerlo en un mundial hace que ese sentimiento crezca mucho más. Mucha ilusión y ganas de hacer historia con mi país, ahora tenemos una nueva oportunidad de hacerlo. A cada persona que hizo parte de este proceso, gracias. Decirte que queda mucho por escribir y por hacer", expresó.

PUBLICIDAD

La emoción de Juan Camilo “Cucho” Hernández al conocer la convocatoria de la selección Colombia

Acompañado de su familia y en su casa, así recibió el Cucho Hernández su convocatoria al Mundial 2026 - crédito @cuchohernandez/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, el 25 de mayo de 2026, Juan Camilo “Cucho” Hernández compartió junto a su esposa Daniela Zapata, y su hijo Hernández Jr. la emoción que representó para él su llamado a la selección Colombia a disputar la séptima Copa del Mundo de la historia.

En el video se observa la alegría de la familia al ser llamados, con Hernández cerrando el puño, abrazando a su hijo y mostrando la emoción por ser llamado con la Tricolor.

Estadísticas de Juan Camilo “Cucho” Hernández en la temporada 2025-2026 con el Real Betis

Juan Camilo Cucho Hernández en un partido entre Perú y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas-crédito Luisa González/REUTERS
Juan Camilo Cucho Hernández en un partido entre Perú y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas-crédito Luisa González/REUTERS

En la temporada 2025-2026, Hernández jugó 40 partidos en todas las competencias (La Liga, Europa League y Copa del Rey) en 3.130 minutos, marcó 15 goles y realizó tres asistencias.

A continuación, estas fueron las anotaciones que marcó en la temporada:

  • 27 de noviembre de 2025 - Europa League: 82 minutos y gol en el Real Betis 2-1 FC Utrecht de Países Bajos
  • 19 de marzo de 2026 - Europa League: 73 minutos y gol en el Real Betis 4-0 Panathinaikos de Grecia
  • 8 de abril de 2026 - Europa League: 82 minutos y gol en el SC Braga de Portugal 1-1 Real Betis
  • 14 de septiembre de 2025 - Liga EA Sports: 87 minutos y gol en el Levante 2-2 Real Betis
  • 19 de septiembre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Betis 3-1 Real Sociedad
  • 28 de septiembre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Betis 2-0 Osasuna
  • 5 de octubre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Espanyol 1-2 Real Betis
  • 9 de noviembre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Valencia CF 1-1 Real Betis
  • 6 de diciembre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Betis 3-5 FC Barcelona
  • 21 de diciembre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Betis 4-0 Getafe
  • 4 de enero de 2026 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Madrid 5-1 Real Betis
  • 3 de mayo de 2026 - Liga EA Sports: 81 minutos y doblete en el Real Betis 3-0 Real Oviedo
  • 12 de mayo de 2026 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Betis 2-1 Elche
  • 18 de diciembre de 2025 - Copa del Rey: 87 minutos y gol en el Real Murcia 0-2 Real Betis

Convocados de la selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

La nómina incluye a Vargas, Montero, Ospina, Sánchez, Muñoz, Ríos, Lerma, James, Díaz y Suárez, entre otros. Los seleccionados provienen de equipos de México, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia.

  1. Alvaro Montero
  2. David Ospina
  3. Camilo Vargas
  4. Jhon Lucumí
  5. Davinson Sánchez
  6. Yerry Mina
  7. Willer Ditta
  8. Daniel Muñoz
  9. Santiago Arias
  10. Johan Mojica
  11. Deiver Machado
  12. Richard Ríos
  13. Jefferson Lerma
  14. Kevin Castaño
  15. Juan Camilo Portilla
  16. Gustavo Puerta
  17. Jhon Arias
  18. James Rodríguez
  19. Jorge Carrascal
  20. Juan Fernando Quintero
  21. Jaminton Campaz
  22. Juan Camilo Hernández
  23. Carlos Andrés Gómez
  24. Luis Díaz
  25. Luis Suárez
  26. Jhon Córdoba

Temas Relacionados

Juan Camilo HernándezSelección ColombiaMundial 2026Cucho HernándezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los resultados que le sirven al Junior FC ante Palmeiras para clasificar a la Copa Sudamericana

El equipo tiburón, de floja campaña internacional, le daría prioridad a la final del 2 de junio en la Liga BetPlay ante Atlético Nacional, por lo que alinearía una nómina suplente en el Allianz Parque de São Paulo

Estos son los resultados que le sirven al Junior FC ante Palmeiras para clasificar a la Copa Sudamericana

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Alexis Zapata marcó el gol del triunfo en Montevideo, pero debido a que Platense venció a Corinthians por 2-0, el Cardenal cayó a los playoffs de la Copa Sudamericana

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Los cardenales terminaron su participación en Montevideo, donde se enfrentaron a Peñarol y, al mismo tiempo, Platense visitaba a Corinthians de Brasil

Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026

El diseño tendría un valor que rondaría los trecientos mil pesos colombianos y estaría basado en el realismo mágico de Gabriel García Márquez

Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026

Tatiana Calderón quiere hacer historia en la Nascar Brasil con el equipo SG28: correrá en famoso circuito

La piloto colombiana, que integra una escudería de solo mujeres, espera hacer una buena presentación en la válida de la competencia y seguir destacando en el automovilismo internacional

Tatiana Calderón quiere hacer historia en la Nascar Brasil con el equipo SG28: correrá en famoso circuito
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

ENTRETENIMIENTO

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

Reykon, el único colombiano en la premiere de ‘Office Romance’, reveló por qué perdió la oportunidad de conocer a Adam Sandler

Shakira le da el poder de confeccionar el ‘setlist’ a sus fans en su regreso a Estados Unidos: así pueden participar

Deportes

Estos son los resultados que le sirven al Junior FC ante Palmeiras para clasificar a la Copa Sudamericana

Estos son los resultados que le sirven al Junior FC ante Palmeiras para clasificar a la Copa Sudamericana

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026

Tatiana Calderón quiere hacer historia en la Nascar Brasil con el equipo SG28: correrá en famoso circuito