Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández celebró con un emotivo mensaje su convocatoria a la selección Colombia para el Mundial: “Te queda para toda la vida”

El mensaje de 'Cucho' Hernández destaca el esfuerzo y la dedicación necesarios para cumplir el sueño de jugar en el Mundial con Colombia-crédito Julio Muñoz/EFE

El delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández hace parte de la lista de los 26 jugadores que representarán a la selección Colombia en el Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

En medio de la buena campaña con el Real Betis, equipo de la Liga EA Sports de España, el exjugador del Deportivo Pereira, América de Cali y Columbus Crew hará parte junto a Luis Díaz, Luis Suárez, Jhon Córdoba y Carlos Andrés Gómez, del ataque que comandará el equipo de Néstor Lorenzo.

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Después del primer momento de la emoción que representa para “Cucho” de estar en la lista final de la selección Colombia al compartir un video junto a su familia su llamado a la Tricolor, el 26 de mayo de 2026, Hernández publicó un mensaje en su cuenta de X junto a dos fotos: una de ellas cuando era un niño con la camiseta de la selección Colombia, y otra en los actos de protocolo de un partido en las Eliminatorias Sudamericanas. Además, agregó una reflexión sobre lo que significa para él jugar su primer Mundial.

El delantero del Real Betis de España recibió su llamado mundialista con la Selección Colombia-crédito @CuchoHernandez/X

“Echo un vistazo atrás y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Solo quien estuvo y vivió mi proceso para llegar hasta este momento sabe el esfuerzo y la dedicación diaria que he desempleado para poder lograr este sueño. Jugar para tu selección te queda para toda la vida y hacerlo en un mundial hace que ese sentimiento crezca mucho más. Mucha ilusión y ganas de hacer historia con mi país, ahora tenemos una nueva oportunidad de hacerlo. A cada persona que hizo parte de este proceso, gracias. Decirte que queda mucho por escribir y por hacer", expresó.

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La emoción de Juan Camilo “Cucho” Hernández al conocer la convocatoria de la selección Colombia

Acompañado de su familia y en su casa, así recibió el Cucho Hernández su convocatoria al Mundial 2026 - crédito @cuchohernandez/Instagram

A través de su cuenta de Instagram, el 25 de mayo de 2026, Juan Camilo “Cucho” Hernández compartió junto a su esposa Daniela Zapata, y su hijo Hernández Jr. la emoción que representó para él su llamado a la selección Colombia a disputar la séptima Copa del Mundo de la historia.

En el video se observa la alegría de la familia al ser llamados, con Hernández cerrando el puño, abrazando a su hijo y mostrando la emoción por ser llamado con la Tricolor.

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Estadísticas de Juan Camilo “Cucho” Hernández en la temporada 2025-2026 con el Real Betis

Juan Camilo Cucho Hernández en un partido entre Perú y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas-crédito Luisa González/REUTERS

En la temporada 2025-2026, Hernández jugó 40 partidos en todas las competencias (La Liga, Europa League y Copa del Rey) en 3.130 minutos, marcó 15 goles y realizó tres asistencias.

A continuación, estas fueron las anotaciones que marcó en la temporada:

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27 de noviembre de 2025 - Europa League: 82 minutos y gol en el Real Betis 2-1 FC Utrecht de Países Bajos

19 de marzo de 2026 - Europa League: 73 minutos y gol en el Real Betis 4-0 Panathinaikos de Grecia

8 de abril de 2026 - Europa League: 82 minutos y gol en el SC Braga de Portugal 1-1 Real Betis

14 de septiembre de 2025 - Liga EA Sports: 87 minutos y gol en el Levante 2-2 Real Betis

19 de septiembre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Betis 3-1 Real Sociedad

28 de septiembre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Betis 2-0 Osasuna

5 de octubre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Espanyol 1-2 Real Betis

9 de noviembre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Valencia CF 1-1 Real Betis

6 de diciembre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Betis 3-5 FC Barcelona

21 de diciembre de 2025 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Betis 4-0 Getafe

4 de enero de 2026 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Madrid 5-1 Real Betis

3 de mayo de 2026 - Liga EA Sports: 81 minutos y doblete en el Real Betis 3-0 Real Oviedo

12 de mayo de 2026 - Liga EA Sports: 90 minutos y gol en el Real Betis 2-1 Elche

18 de diciembre de 2025 - Copa del Rey: 87 minutos y gol en el Real Murcia 0-2 Real Betis

Convocados de la selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

La nómina incluye a Vargas, Montero, Ospina, Sánchez, Muñoz, Ríos, Lerma, James, Díaz y Suárez, entre otros. Los seleccionados provienen de equipos de México, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia.

Alvaro Montero David Ospina Camilo Vargas Jhon Lucumí Davinson Sánchez Yerry Mina Willer Ditta Daniel Muñoz Santiago Arias Johan Mojica Deiver Machado Richard Ríos Jefferson Lerma Kevin Castaño Juan Camilo Portilla Gustavo Puerta Jhon Arias James Rodríguez Jorge Carrascal Juan Fernando Quintero Jaminton Campaz Juan Camilo Hernández Carlos Andrés Gómez Luis Díaz Luis Suárez Jhon Córdoba