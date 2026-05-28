Colombia

Yina Calderón se pronunció por la elección de Alexa Torrex entre Alejandro Estrada y Tebi Bernal: "Ese man solo la utiliza"

El difícil dilema de la comediante en 'La casa de los famosos Colombia' sumó un nuevo capítulo luego de que la empresaria de fajas confesara su influencia en la decisión y cuestionara el vínculo de la 'influencer' con el paisa

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La DJ aseguró que le recomendó a Torrex que se inclinara por el actor sin hacer a un lado a Tebi - crédito @enlamovidacol/IG

La definición de la final de La casa de los famosos Colombia sumó un actor externo cuando la influencer Yina Calderón dijo que habló con la también creadora de contenido Alexa Torrex antes de la gala en la que ella decidió apoyar al actor Alejandro Estrada y no al modelo e influencer Tebi Bernal.

La polémica exparticipante de la segunda temporada afirmó que le pidió sostener ese respaldo y no cambiar por su vínculo con el otro finalista.

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El episodio ocurrió en la recta final del reality desde el lunes 25 de mayo de 2026, cuando el programa presentó a los jefes de campaña de los cuatro finalistas. Esa noche, Estrada y Bernal eligieron como primera opción a Torrex, que debió definir su decisión en una gala en vivo.

Alejandro Estrada fue confrontado por Alexa y Tebi luego de la prueba de robo de salvación en 'La casa de los famosos Colombia', dejando comprometida la alianza entre los tres - crédito Canal RCN
Alejandro Estrada fue confrontado por Alexa y Tebi luego de la prueba de robo de salvación en 'La casa de los famosos Colombia', dejando comprometida la alianza entre los tres - crédito Canal RCN

Torrex se inclinó por Estrada y, al aire, admitió que tenía sentimientos por Bernal. Después de esa decisión, el programa mostró cruces verbales entre ambos en los días siguientes.

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Qué dijo Yina Calderón sobre la decisión de Alexa Torrex

Calderón difundió su versión en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde cuestionó la relación entre Torrex y Bernal y afirmó que habló con ella antes de su ingreso como jefa de campaña.

“Yo se lo dije antes de que se fuera para allá. Yo le dije: ‘Usted va a ser la líder de campaña de Alejandro, no se le vaya a torcer a Alejandro por un pipí uno no se le tuerce a un amigo así, que haya estado todo el reality, porque luego la gente la acribilla y se lo digo porque sé, lo he vivido’“, dijo Calderón.

Imagen compuesta de Yina Calderón mirando con desaprobación y, en segundo plano, Tebi Bernal y Alexa Torrex tomados de la mano y sonrientes.
Yina Calderón ya se había pronunciado sobre la relación entre Alexa y Tebi Bernal, ahora afirmó que el paisa la utiliza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La revelación introdujo la idea de una influencia por fuera de la casa: según Calderón, la recomendación previa buscó evitar que Torrex cambiara de postura por el vínculo sentimental con Bernal, un movimiento que, afirmó, podía costarle apoyo del público.

En paralelo, el texto fuente señaló que en las últimas horas los finalistas intentaron recomponer la relación y que Bernal incluso estaría considerando renunciar al premio para trasladar votos a Estrada.

Acusaciones de Calderón contra Tebi Bernal por el premio y el vínculo con Torrex

En el mismo mensaje, Calderón apuntó contra Bernal y lo acusó de actuar por interés, tanto en el plano sentimental como en una eventual negociación del premio, según su interpretación.

“¿Qué me van a decir de Tebi de La casa de los famosos Colombia tratando de negociarle el premio al otro? Porque sabe que no va a ganar. Entonces, ¿qué dijo? No, a este lo convenzo y le saco la mitad del premio. No, mi amor, el otro no tiene por qué dividir su premio”, dijo Calderón.

Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

También cuestionó que Bernal tuviera un interés real en Torrex: “Yo no entiendo cómo Alexa no entiende que el man solo la utiliza. (...) Porque aparte el Tebi ese no la quiere. Si yo supiera que en verdad el man con usted quiere algo serio, bien, pero no”, agregó.

Las declaraciones se conocieron después de que el texto fuente describiera el distanciamiento entre Bernal y Estrada tras la elección de Torrex.

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