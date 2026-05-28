Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Los finalistas de La casa de los famosos Colombia confrontan opiniones y polémicas en una noche decisiva de debate - crédito cortesía Canal RCN

En la noche del miércoles 27 de mayo, el debate final de La casa de los famosos Colombia expuso tensiones y confesiones entre los cuatro finalistas, quienes protagonizaron un intercambio de discursos y respuestas que generaron un intenso flujo de comentarios en redes sociales.

El espacio, transmitido por el Canal RCN, abordó momentos personales y controversias recientes, colocando en el centro a Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

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El primer turno estuvo a cargo de Valentino Lázaro, quien frente a sus compañeros y exparticipantes optó por un mensaje de gratitud y reflexión sobre la oportunidad brindada por el canal. “Yo creo en las segundas oportunidades y no solo para mí, sino también para mis compañeros finalistas, pero agradezco a Canal RCN al darme esta oportunidad. Desde pequeño los adultos trataron de encajarme en un molde”, expresó Lázaro.

Llegado su turno, Juanda Caribe optó por un discurso directo donde reconoció el apoyo recibido y el camino recorrido durante la competencia televisiva. “Bueno, Colombia, hoy te habla Juan David, saludo primero a Colombia por traerme hasta aquí, agradeciéndole a los compañeros, así también, el Canal RCN, le abrió las puertas, les agradezco a todos”, afirmó Juanda Caribe durante la transmisión.

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El momento de mayor carga emocional lo protagonizó Alejandro Estrada, quien retomó el episodio mediático de su ruptura con Nataly Umaña en la primera temporada del reality y cómo este episodio marcó su trayectoria en el programa. “Buenas noches, esta mañana me levanté pensativo, evaluando por qué debo ser el ganador de La casa de los famosos Colombia, pero hoy les hablo desde el corazón. Lo que es Alejandro desde el corazón, muchos me conocen de un momento que me dolió en la temporada, lo viví, me levanté y me enseñó que las derrotas se convierten en aprendizajes, ahora soy el zorro viejo”, manifestó Estrada.

El debate adquirió un tono más tenso al abordar la participación de Tebi Bernal, quien ha sido foco de críticas en redes sociales por su comportamiento hacia Alexa Torrex y por la distancia evidenciada tras la decisión de ella de elegir a Alejandro Estrada como su jefe de campaña. “Parcero, créalo usted. En mi vida he pasado por varias pruebas, eso me encanta, pero eso me hace darme cuenta que sin ser favorito, voy a ganar. Después de 13 placas, acá estoy, mi motivación es mi hija”, compartió Bernal ante el público y sus compañeros.

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Durante el intercambio de preguntas, Tebi Bernal fue interrogado por su relación con Alexa Torrex y la percepción de frialdad que mostraba en pantalla. El finalista respondió: “Logré hablar con ella y más allá de ponerla primero, toca tener una responsabilidad y hasta que no tenga contexto de muchas cosas, entonces, más allá de hablar de un primer lugar, hablo de ella como persona”. En las redes sociales, las reacciones se multiplicaron y la actitud de Bernal fue motivo de cuestionamientos, especialmente tras una conversación con Sofía Jaramillo que provocó celos en Alexa Torrex.

El ambiente se vio influido por intervenciones de exparticipantes y figuras como la presentadora Carla Giraldo, quien llamó la atención sobre el comportamiento de Bernal en días previos y luego compartió mensajes en sus plataformas digitales.

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El debate de los finalistas de La casa de los famosos Colombia no solo definió posiciones de cara a la recta final, sino que también dejó frases que siguen alimentando la conversación digital entre seguidores y detractores del programa.