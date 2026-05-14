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Nueva Zelanda presentó los 26 convocados para el Mundial 2026: quiere iniciar trabajos de una vez

El seleccionado oceánico se saltó la prelista pedida por la FIFA y anunció el grupo de futbolistas para sus últimos amistosos y el certamen en Estados Unidos, México y Canadá

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El conjunto del técnico Darren Bazeley no dio prelista de jugadores, sino que anunció los 26 hombres que representarán al país ante Irán, Egipto y Bélgica - crédito @NZ_Football/X

Queda menos de un mes para el inicio de la Copa Mundial 2026, el primer torneo de la FIFA que contará con 48 equipos, más de 100 partidos y sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá, en lo que representa una apuesta de expansión inédita para la organización.

Nueva Zelanda, una de las selecciones clasificadas, anunció la lista definitiva de convocados para el certamen. El entrenador Darren Bazeley decidió no presentar una prelista ampliada, como lo permitía el reglamento, y optó por definir desde el inicio a los 26 jugadores que representarán al país en la fase de grupos, con el objetivo de alcanzar los dieciseisavos de final.

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La selección de Nueva Zelanda integra el Grupo F junto a Bélgica, favorita y actualmente en proceso de renovación, Egipto, considerada una potencia africana, e Irán, que durante semanas condicionó su participación en el torneo por el conflicto diplomático con Estados Unidos, iniciado en febrero, según información de la Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda.

Los convocados de Nueva Zelanda

Aunque no parte como favorita para avanzar de ronda, Nueva Zelanda aspira a sorprender en la fase de grupos con una plantilla que combina juventud y experiencia, incluyendo jugadores que militan en equipos europeos. Entre los convocados destacan Tyler Bindon y Chris Wood, quienes disputaron las semifinales de la Europa League con el Nottingham Forest, así como Michael Boxall, compañero de James Rodríguez en el Minnesota United de la MLS, y Finn Surman, del Portland Timbers.

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“Hemos dedicado los últimos años a prepararnos para este momento y a seguir de cerca a unos 55 jugadores que aspiraban a viajar a Canadá, México y Estados Unidos”, señaló Bazeley en un comunicado difundido por la Asociación de Fútbol de Nueva Zelanda.

Chris Wood es el capitán y uno de los jugadores veteranos en Nueva Zelanda para el Mundial 2026 - crédito Peter Cziborra/Action Images via Reuters
Chris Wood es el capitán y uno de los jugadores veteranos en Nueva Zelanda para el Mundial 2026 - crédito Peter Cziborra/Action Images via Reuters

La nómina incluye también a cinco futbolistas del Auckland FC, el club más laureado de Nueva Zelanda y de la Champions League de Oceanía: Francis De Vries, Nando Pijnaker, Jesse Randall, Michael Woud y Callan Elliot. En total, ocho de los seleccionados provienen de la liga local.

Nueva Zelanda vs Nueva Caledonia
Tyler Bindon, del Nottingham Forest, es de los jugadores importantes de Nueva Zelanda por su experiencia en la Premier League - crédito DAVID ROWLAND / AFP

Lista de jugadores

  1. Max Crocombe: Millwall FC, England
  2. Tim Payne: Wellington Phoenix, New Zealand
  3. Francis De Vries: Auckland FC, New Zealand
  4. Tyler Bindon: Nottingham Forest, England
  5. Michael Boxall: Minnesota United. USA
  6. Joe Bell: Viking FK, Norway
  7. Matt Garbett: Peterborough United, England
  8. Marko Stamenić: Swansea City, Wales
  9. Chris Wood: Nottingham Forest, England
  10. Sarpreet Singh: Wellington Phoenix, New Zealand
  11. Eli Just: Motherwell FC, Scotland
  12. Alex Paulsen: Lechia Gdańsk, Poland
  13. Liberato Cacace: Wrexham AFC, Wales
  14. Alex Rufer: Wellington Phoenix, New Zealand
  15. Nando Pijnaker: Auckland FC, New Zealand
  16. Finn Surman: Portland Timbers, USA
  17. Kosta Barbarouses: Western Sydney Wanderers, Australia
  18. Ben Waine: Port Vale, England
  19. Ben Old: Saint-Étienne, France
  20. Callum McCowatt : Silkeborg, Denmark
  21. Jesse Randall: Auckland FC, New Zealand
  22. Michael Woud: Auckland FC, New Zealand
  23. Ryan Thomas: PEC Zwolle, The Netherlands
  24. Callan Elliot: Auckland FC, New Zealand
  25. Lachlan Bayliss: Newcastle Jets, Australia
  26. Tommy Smith: Braintree Town, England

“Una combinación de jóvenes talentos prometedores y experimentados”

El entrenador Darren Bazeley, luego de dar a conocer la convocatoria de Nueva Zelanda, mencionó que “en primer lugar, es un privilegio estar en este puesto y nombrar a la plantilla para la Copa Mundial de la FIFA, la cúspide del fútbol y el sueño de todo aquel que juega”.

“Como cuerpo técnico, hemos seleccionado una plantilla que creemos que nos permitirá rendir al máximo, una combinación de jóvenes talentos prometedores y jugadores experimentados para maximizar nuestras posibilidades de ganar partidos y superar la fase de grupos”, explicó.

Darren Bazeley será el primer entrenador en dirigir a una selección nacional mayor y a los equipos sub-17, sub-20 y sub-23 en torneos oficiales de la FIFA - crédito FIFA
Darren Bazeley será el primer entrenador en dirigir a una selección nacional mayor y a los equipos sub-17, sub-20 y sub-23 en torneos oficiales de la FIFA - crédito FIFA

Bazeley mencionó que tiene mucha confianza en los hombres que afrontarán la fase de grupos: “Este nunca será un proceso fácil, y somos conscientes de la responsabilidad, pero confío en que hemos elegido la mejor plantilla posible para enfrentarnos a Irán, Egipto, Bélgica y otros rivales”

“Ahora que se acabó el tiempo de las discusiones, debemos ir al torneo y aprovechar la oportunidad que tenemos delante para hacer historia para Nueva Zelanda”, terminó de decir el entrenador de los oceánicos.

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