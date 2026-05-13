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Colombia, entre los países con más jugadores en el fútbol internacional: este es el informe

El fútbol cafetero se consolida como uno de los de mayor valor en el mundo por la cantidad de jugadores en distintas ligas, aunque destaca un torneo en particular

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Mapa mundial verde con íconos de balones de fútbol y números sobre países, flechas verdes saliendo de Colombia. El fondo muestra una multitud de aficionados de fútbol borrosa.
La huella global del fútbol colombiano: cientos de jugadores alrededor de los distintos continentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fútbol colombiano incrementó su presencia internacional desde mediados de los años 90, cuando la selección Colombia exhibió su talento en las Copas del Mundo, la Copa América y diversos amistosos, lo que impulsó el número de futbolistas transferidos a ligas extranjeras.

Un informe reciente reveló que, actualmente, Colombia figura entre los principales exportadores de futbolistas a nivel mundial, equiparando su volumen de transferencias al de países con mayor tradición y rendimiento futbolístico, según datos de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). La cantidad de jugadores colombianos en clubes del extranjero se ha convertido en un indicador relevante de cara al Mundial 2026.

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El mismo informe identificó el país con la mayor concentración de futbolistas colombianos en el exterior. Contra lo que podría suponerse, la nación que alberga a más jugadores colombianos no pertenece al continente europeo, sino que se trata de México, uno de los mercados más robustos y con mayor flujo económico en América Latina, gracias a la inversión de sus clubes en talento extranjero.

Colombianos en el exterior

En los últimos años, se han escuchado cientos de noticias sobre jugadores cafeteros que han destacado en distintas ligas en el mundo, desde las más conocidas en Europa, Estados Unidos y América Latina, hasta aquellas que son apartadas del foco mediático, pero allí resuena el nombre de un colombiano.

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El Observatorio de Fútbol Cies, especializado en investigación de estadísticas del deporte, publicó la lista de países con la mayor cantidad de jugadores en el mundo, en el que Colombia aparece entre los 10 primeros del listado.

Colombianos en el exterior
Estos son los países con la mayor cantidad de jugadores en el exterior para la temporada 2026 - crédito Cies

Según el informe semanal, hay un total de 518 cafeteros en el exterior, con un crecimiento de 147 futbolistas desde 2021, y la mayoría son delanteros con el 42,6%, seguidos de defensores, con el 31,6%, luego están los mediocampistas con el 22,1% y terminan los porteros con 3,7%.

Brasil es el principal destino de los jugadores colombianos en el exterior, mencionó el Cies, y se debe tener en cuenta que, solo en el Brasileirao, que es la primera división de ese país, hay 30 jugadores y destacan Jorge Carrascal, Carlos Andrés Gómez, Jhon Arias, entre otros que pertenecen a la selección Tricolor.

Jorge Carrascal, de Flamengo, es uno de los futbolistas colombianos que juegan en Brasil - crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Jorge Carrascal, de Flamengo, es uno de los futbolistas colombianos que juegan en Brasil - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Otro punto importante es que Colombia es el tercer país con más futbolistas exportados en Sudamérica, por detrás de los tradicionales Brasil y Argentina, y superando a otras ligas de mayor historia como Uruguay y, sorprendentemente, que México, que tuvo una época en la que contaba con más hombres en el extranjero.

Los países más exportadores

De otro lado, el informe del observatorio Cies mencionó que “al igual que el año pasado, Brasil sigue siendo el principal exportador (1455 jugadores en el extranjero, +37), pero Francia le sigue de cerca (1275, +86), con la vigente campeona del mundo, Argentina, en tercer lugar (1016, +27).

Otro punto importante fue el listado de naciones que aumentaron la cantidad de deportistas en los últimos cinco años: “Desde 2021, el mayor incremento en términos absolutos se ha registrado en Francia (+332 expatriados), con un aumento constante (+35% en cinco años)”.

“En términos relativos, el mayor crecimiento entre los 10 principales países exportadores se observó en Portugal (+198 profesionales en el extranjero, +66%), España (+255, +60%) y Nigeria (+211, también +60%)”, añadió.

El Cies destacó que “solo 9 de los 50 principales países exportadores han experimentado una disminución en el número de sus ciudadanos en el extranjero desde 2021, lo que refleja el aumento general de los flujos migratorios internacionales. La mayor disminución se registró en Serbia (-53 expatriados, -12%)”.

Colombianos en el exterior
Colombia también se convirtió en el principal destino para los futbolistas venezolanos que salen de su país - crédito Cies

Para finalizar, destaca que Venezuela tiene como principal país para sus jugadores en el extranjero a Colombia, por temas de cercanía, facilidades de migración y sacar doble nacionalidad para algunos de ellos.

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