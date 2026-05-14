Carlos Fernando Galán aseguró que hay alcaldes de ciudades capitales que jamás se han reunido con Petro: “Falta de respeto”

Carlos Fernando Galán aseguró que es responsabilidad del Gobierno y de los alcaldes garantizar una coordinación - crédito Presidencia - @RSilvaRomero/X

El alcalde de Bogotá y actual presidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Carlos Fernando Galán, insistió en que hay fallas evidentes en la comunicación entre los mandatarios locales del país y el presidente de la República, Gustavo Petro. En el “Foro Presidencial Capitales que Construyen: Diálogo Nación-Territorio”, indicó que durante la administración Petro, que inició en 2022, algunos alcaldes no han tenido la oportunidad de reunirse con el primer mandatario ni siquiera una vez.

“En este Gobierno hemos visto, infortunadamente, una relación tensa, difícil, compleja. Hay que decirlo, algunos alcaldes de ciudades capitales me han manifestado que a lo largo de estos dos años y casi cinco meses de su gobierno a nivel local, no han tenido la oportunidad de sentarse con el presidente de la República uno a uno a dialogar los retos de su ciudad capital”, indicó Galán en el evento.

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De acuerdo con su intervención, hay algunas ciudades que dependen de la voluntad política del Gobierno nacional para avanzar en proyectos de infraestructura y sostenibilidad fiscal, teniendo en cuenta que requieren de la aprobación o atención directa tanto de los ministros como del presidente. Esto se dificulta por la falta de diálogo con la administración y afecta, sobre todo, a ciudades distintas a Bogotá o Medellín (Antioquia), puesto que no cuentan con otras herramientas para poder avanzar en sus proyectos estratégicos.

Carlos Fernando Galán advirtió que hay ciudades que dependen mucho del Gobierno y que su avance se frena por la falta de comunicación - crédito @petrogustavo/X

“Lo que significa la capacidad institucional de una ciudad como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, puede ser distinto a otras ciudades. Y esas otras ciudades requieren muchas veces y dependen mucho más de ese diálogo, de ese trabajo conjunto con la Nación”, detalló.

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De igual manera, recalcó la necesidad de superar las diferencias políticas entre el Ejecutivo y los mandatarios locales, debido a que es responsabilidad de todas las partes garantizar que exista una coordinación que verdaderamente beneficie a la población.

Esto, sin que se deje de lado el respeto por la democracia local y la toma de decisiones internas, aunque estas no estén alineadas con la postura de “sus aliados políticos”.

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Carlos Fernando Galán aseguró que la falta de comunicación del Gobierno con los alcaldes afecta a la población de cada una de las ciudades - crédito Carlos Fernando Galán/X

Adicionalmente, indicó que la carencia de canales de comunicación efectivos con el Gobierno Petro va más allá de una simple “falta de diálogo”; constituye una falta de respeto. “Nosotros hemos visto con preocupación que esa falta de respeto por la institucionalidad local va en detrimento de los derechos de la población de esas ciudades”, señaló.

De la falta de comunicación a la intromisión: otra crítica hacia el Gobierno Petro

Las quejas por parte de Galán y otros alcaldes sobre la relación con el Gobierno Petro no son nuevas. En 2024, por ejemplo, el mandatario de Bogotá hizo una crítica centrada en la presunta intromisión por parte del presidente en las decisiones que toma como alcalde, relacionadas con proyectos como la construcción del metro o la recuperación del Hospital San Juan de Dios.

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“Mi responsabilidad también es defender los intereses de la ciudad, defender su autonomía y las decisiones que se toman. Me ha tocado cada vez más exigir respeto, porque veo que desde el Gobierno nacional se tiene una actitud de no respetar”, expresó Galán, en entrevista con El Tiempo.

Carlos Fernando Galán aseguró que el presidente Gustavo Petro suele inmiscuirse en las decisiones locales - crédito @GAquinteroA/X

Según explicó, hay diferencias con la administración en temas como el ordenamiento territorial y el manejo ambiental. Sin embargo, recordó que hay entidades de carácter gubernamental y local que tienen responsabilidades específicas, las cuales no pueden ser usurpadas.

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“Le preguntaría al Presidente ¿qué hubiera pensado si el Gobierno nacional se hubiera metido en decisiones que le correspondían a él como alcalde?, ¿qué habría hecho? Lo que él está haciendo es inmiscuirse en asuntos que dependen y le corresponden a la ciudad”, cuestionó Galán en su momento.