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Este es el salario de James Rodríguez en la MLS: el colombiano está muy lejos de Lionel Messi en el ránking

El volante colombiano disputó apenas siete partidos con la camiseta del Minnesota United y dio dos asistencias de gol durante su breve estancia en el fútbol de Estados Unidos

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James Rodríguez será de los primeros jugadores en unirse al campamento de entrenamiento de la selección Colombia previo a la Copa del Mundo - crédito Darren Yamashita-Imagn Images
James Rodríguez será de los primeros jugadores en unirse al campamento de entrenamiento de la selección Colombia previo a la Copa del Mundo - crédito Darren Yamashita-Imagn Images

James Rodríguez recibió USD 684.000 (2.603 millones de pesos colombianos) en solo seis meses con Minnesota United, según el informe oficial de la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA), una cifra que lo ubica muy por debajo de los principales salarios de la liga y marca un contraste notorio con lo ganado por otras figuras sudamericanas como Lionel Messi y Luis Díaz.

El contrato del volante colombiano, que finaliza el 30 de junio de 2026, involucró una compensación garantizada sin bonos por desempeño y fue firmado específicamente para cubrir el semestre previo al Mundial.

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El salario fue objeto de especulación en semanas previas. Incluso, medios mencionaron montos superiores que el propio registro oficial descartó, se llegó a estimar un ingreso de USD 2,5 millones, pero la cifra oficial terminó siendo mucho menor.

James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United
James Rodríguez en siete partidos con Minnesota registra dos asistencias de gol - crédito Minnesota United

La MLSPA detalló el desglose salarial: la remuneración garantizada promedio anual incluye el salario base y todas las bonificaciones firmadas y garantizadas anualizadas durante la vigencia del contrato. Sin embargo, el mismo informe aclara que el contrato de James no contempla bonificaciones adicionales por resultados ni premios vinculados a logros deportivos, lo que limita los potenciales ingresos del jugador exclusivamente a la suma garantizada.

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La historia deportiva de James Rodríguez en su breve paso por Minnesota United estuvo marcada por una baja participación. En los cinco partidos oficiales disputados, acumuló solo 130 minutos en cancha, cuatro de ellos entrando como suplente y un solo encuentro como titular. Su impacto en el equipo quedó reducido a dos asistencias, ambas en el empate ante Austin FC en la Conferencia Oeste.

Este bajo nivel de actividad se traduce en un alto costo para la franquicia: cada uno de los encuentros tiene para Minnesota United un valor estimado de USD 136.000 (517 millones de pesos colombianos) teniendo en cuenta la remuneración total y los partidos disputados.

Un salario lejos de los grandes nombres de la liga y del propio entorno colombiano

James Rodríguez jugará su último partido con Minnesota United el 13 de mayo ante Colorado Rapids - crédito Minnesota United
James Rodríguez jugará su último partido con Minnesota United el 13 de mayo ante Colorado Rapids - crédito Minnesota United

Al comparar la situación salarial de James Rodríguez con la de otros futbolistas destacados de la Major League Soccer, el contraste resalta. Lionel Messi, figura de Inter Miami, encabeza el listado con USD 25 millones anuales, a lo que se suman USD 3 millones en bonificaciones.

  1. Lionel Messi (Inter Miami) — 28.333.333 dólares
  2. Son Heung-min (LAFC) — 11.152.852 dólares
  3. Rodrigo De Paul (Inter Miami) — 9.688.320 dólares
  4. Miguel Almirón (Atlanta United) — 7.871.000 dólares
  5. Hirving Lozano (San Diego FC) — 9.333.333 dólares
  6. Emil Forsberg (New York Red Bulls) — 6.035.625 dólares
  7. Sam Surridge (Nashville SC) — 5.933.000 dólares
  8. Riqui Puig (LA Galaxy) — 5.792.188 dólares
  9. Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) — 5.152.504 dólares
  10. Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) — 5.581.806 dólares

En el mismo plano comparativo, el compañero colombiano Luis Díaz, actualmente en el Bayern Múnich, cuenta con una remuneración bruta de 14 millones de euros al año, es decir, 13,4 millones más que James.

James Rodríguez descarta el retiro luego de finalizar la Copa Mundial de la FIFA 2026

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El futbolista James Rodríguez descartó este fin de semana los rumores sobre un posible retiro del fútbol profesional y aseguró que todavía le restan “un par de años más” de carrera con base en sus propias declaraciones tras el empate 2-2 del Minnesota United ante Austin FC en la MLS, donde fue responsable de dos asistencias.

Al referirse a las versiones surgidas en su país, el colombiano declaró que solo él decidirá cuándo finalizará su carrera y criticó la propagación de noticias sin fundamento, al señalar: “El único que va a saber hasta dónde quiere jugar soy yo. Ahora me quedan un par de años más y todas esas cosas que se dicen son falsas”, en referencia a los rumores difundidos en Colombia. Rodríguez, de 32 años, puntualizó que mantiene un buen estado físico y realiza entrenamientos al máximo nivel, resaltando su disposición para ayudar a su equipo incluso cuando disponga de pocos minutos en cancha.

En cuanto a su futuro inmediato, James confirmó que viajará a Colombia el próximo 17 de mayo para unirse a la concentración de la selección nacional de cara a la preparación para la Copa del Mundo. Antes de su incorporación, tiene programados dos partidos más en la MLS con Minnesota United: el 13 de mayo ante Colorado Rapids y el 16 de mayo frente a New England Revolution.

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