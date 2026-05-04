Colombia

Esta es la figura de la selección Colombia que se queda por fuera del Mundial de la Fifa 2026 por lesión

El lateral izquierdo sufrió una lesión durante el encuentro disputado entre América y los Pumas Unam

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El futbolista colombiano sufrió la lesión en su más reciente partido en la liga mexicana - crédito REUTERS/Henry Romero
El futbolista colombiano sufrió la lesión en su más reciente partido en la liga mexicana - crédito REUTERS/Henry Romero

La Selección Colombia afronta una baja clave para el Mundial 2026: Cristian Borja no estará disponible tras lesionarse el 3 de mayo durante un encuentro con el América en México.

El lateral izquierdo debió abandonar el campo en camilla y, poco después, el club informó oficialmente que sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha mientras se enfrentaba al equipo Pumas Unam.

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La noticia llega a solo 38 días del inicio de la Copa del Mundo, dejando al equipo nacional sin una de sus alternativas defensivas más confiables para el esquema de Néstor Lorenzo.

El comunicado del América señaló que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista, lo que prácticamente descarta su presencia en el torneo.

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El Club América confirmó en su cuenta de X la lesión de Cristian Borja - crédito @ClubAmerica / X
El Club América confirmó en su cuenta de X la lesión de Cristian Borja - crédito @ClubAmerica / X

Borja había sido considerado en las eliminatorias, aunque no figuró en los últimos amistosos, y estaba en plena disputa por un puesto titular. Su ausencia representa un golpe inesperado para el cuerpo técnico, que ahora debe ajustar la convocatoria en un momento crítico.

El defensor era habitual en la alineación de Andre Jardine en el América, participando en casi todos los partidos de la fase regular. La lesión de Borja se suma a otras bajas recientes en el club, acentuando la preocupación por el estado físico de los jugadores antes del Mundial.

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