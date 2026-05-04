Colombia

Expertos aclaran si los niños con asma pueden hacer ejercicio y otros mitos muy populares

Algunas apreciaciones de los padres y cuidadores pueden estar erradas, por lo que es necesario tener en cuenta las recomendaciones de los especialistas para el tratamiento de los menores de edad en las primeras etapas de la enfermedad

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Primer plano de un niño con camiseta azul, sosteniendo un inhalador turquesa mientras juega al fútbol en un campo verde con otros niños difuminados al fondo.
Implementar la actividad física como parte del tratamiento médico de los niños es indispensable y puede hacerlo de la mano de un experto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, uno de cada diez niños presenta síntomas de asma, pero solo el 7% cuenta con un diagnóstico médico confirmado, según datos citados por la Fundación Valle del Lili, lo que demuestra la importancia de acudir a controles ante las primeras señales de alerta.

El asma es la enfermedad crónica más común en la infancia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyas investigaciones demuestran que no solo afecta la calidad de vida de los menores, sino que interrumpe su sueño y limita su actividad física.

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Factores de riesgo

El riesgo de desarrollar asma aumenta en niños que viven en entornos urbanos, tienen antecedentes familiares de asma o alergias, o están expuestos al humo del tabaco y contaminación del aire. Las disparidades socioeconómicas y el acceso limitado a servicios de salud agravan la situación, especialmente en poblaciones vulnerables.

Ante este panorama, la doctora Diana M. Duarte, neumóloga pediatra de la Fundación Valle del Lili, advirtió que el asma suele confundirse con otras enfermedades respiratorias, como bronquiolitis o rinitis alérgica, especialmente en menores de 5 años, por lo que es importante observar el patrón de síntomas como tos recurrente nocturna, sibilancias, dificultad para respirar y opresión en el pecho, que pueden empeorar con la exposición a alérgenos. Estos síntomas difieren de los de una infección viral, que es de corta duración.

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Pintura digital de un corredor en perfil con musculatura visible y órganos internos como corazón, pulmones e intestinos, iluminados con un brillo dorado.
El ejercicio regular fortalece los pulmones, por lo que es indispensable que su pequeño lo realice bajo la recomendación de su doctor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mitos que afectan el tratamiento

  1. “El asma solo existe cuando hay silbido”: este padecimiento puede manifestarse como tos recurrente nocturna, sensación de falta de aire u opresión en el pecho, incluso sin presencia de silbidos.
  2. “Los inhaladores hacen daño o causan dependencia”: los corticoides inhalados a dosis bajas son seguros y son el tratamiento de primera línea recomendado internacionalmente. Si bien puede observarse una leve reducción en la velocidad de crecimiento durante los primeros años, este efecto no es progresivo ni acumulativo.
  3. “El asma se cura sola con el tiempo”: hasta el 60% de los niños que desarrollan asma antes de los 10 años pueden experimentar remisión de síntomas, pero remisión no es curación. Las guías de la Estrategia Global para el Manejo y la Prevención del Asma (GINA 2025) advierten que el asma frecuentemente reaparece en la adultez y que los niños con remisión tienen mayor riesgo de deterioro acelerado de la función pulmonar.
  4. “Los niños con asma no pueden hacer ejercicio”. Las guías GINA 2025 recomiendan la actividad física en todos los niños con asma. La natación, en particular, mejora la función pulmonar y la condición cardiopulmonar. Si el ejercicio desencadena síntomas, estos pueden prevenirse con el tratamiento adecuado.
  5. “Todos los niños con sibilancias tienen asma”: las sibilancias son comunes en menores de 5 años y, en la mayoría de los casos, están asociadas a infecciones virales sin diagnóstico de asma.
  6. “Ciertos alimentos causan o curan el asma”: no existe evidencia de que dietas específicas curen el asma. Si bien la alergia alimentaria puede ser un factor de riesgo en algunos niños, las restricciones dietéticas sin respaldo médico son innecesarias y pueden afectar la nutrición del niño.

“La meta del tratamiento del asma es que el niño tenga una vida completamente normal. Un niño con asma bien controlada puede jugar, correr, ir al colegio, practicar deportes y dormir bien sin limitaciones relevantes”, explicó la doctora Duarte.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La enfermedad puede repetirse en la adultez por lo que es indispensable tratarla de forma correcta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El retraso en el diagnóstico de asma infantil alcanza una mediana de 3,3 años, en los que se incrementa el riesgo de hospitalizaciones, por lo que los expertos consideran fundamental derribar mitos y garantizar que el tratamiento esté basado en evidencia, con uso correcto de inhaladores y adherencia a los controles médicos, incluso en ausencia de síntomas. El objetivo es que el niño lleve una vida normal, sin limitaciones para jugar, asistir al colegio o practicar deportes.

La doctora Duarte concluyó que la meta del tratamiento es el control total de la enfermedad, lo que permite a los niños mantener una calidad de vida óptima. Así que recomendó a padres y cuidadores reconocer los signos de alarma como respiración rápida, coloración azulada o falta de respuesta al broncodilatador y buscar atención médica inmediata ante su aparición.

Del mismo modo, recordó que el 80% de los pacientes no usa correctamente el inhalador, lo que compromete el control de la enfermedad.

Una mujer adulta y un niño pequeño están sentados en una cama en un dormitorio; el niño usa un inhalador con espaciador, mientras la mujer lo consuela.
Recuerde que debe consultar con su médico para saber cómo tratar un episodio de asma correctamente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, la médica reiteró que el asma infantil no debe ser un obstáculo para el desarrollo pleno y que con el diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y educación, es posible evitar la limitación en la vida de los niños y adolescentes que la padecen.

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