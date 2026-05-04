Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Todo listo para los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: así se jugarán los partidos de ida y vuelta -crédiito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I ya tienen definidos sus cruces, horarios y escenarios para los partidos de ida y vuelta.

Tras una intensa fase de todos contra todos, los ocho mejores equipos del torneo colombiano disputarán tres rondas de eliminación directa en busca de la primera estrella del año.

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Atlético Nacional, favorito en esta edición, terminó como líder absoluto de la fase regular y parte como principal candidato al título, en parte porque no tiene compromisos internacionales y puede centrar todos sus esfuerzos en el campeonato local. Junior de Barranquilla ocupó el segundo lugar, mientras que Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá completaron el grupo de clasificados.

Independiente Santa Fe aseguró su pase a los playoffs tras vencer 3-1 a Internacional de Bogotá en El Campín en la última fecha. Aunque terminó en la séptima posición, el equipo cardenal tendrá la ventaja de definir su llave como local frente a América de Cali, cuarto en la tabla.

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Así quedaron conformadas las llaves para los cuartos de final:

Llave A: Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

Llave B: Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Llave C: Independiente Santa Fe vs. América de Cali

Llave D: Junior de Barranquilla vs. Once Caldas

La programación de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 es la siguiente:

Partidos de ida

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Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

Día: 9 o 10 de mayo de 2026 Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá) Hora: por confirmar

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Día: 9 o 10 de mayo de 2026 Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué) Hora: por confirmar

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América de Cali vs. Independiente Santa Fe

Día: 9 o 10 de mayo de 2026 Estadio: Pascual Guerrero (Cali) Hora: por confirmar

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

Día: 9 o 10 de mayo de 2026 Estadio: Palogrande (Manizales) Hora: por confirmar

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Partidos de vuelta

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

Día: 13 o 14 de mayo de 2026 Estadio: Atanasio Girardot (Medellín) Hora: por confirmar

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Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Día: 13 o 14 de mayo de 2026 Estadio: Departamental Libertad (Pasto) Hora: por confirmar

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

Día: 13 o 14 de mayo de 2026 Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) Hora: por confirmar

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Junior de Barranquilla vs. Once Caldas

Día: 13 o 14 de mayo de 2026 Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla) Hora: por confirmar

Todos los partidos de los cuartos de final podrán verse en vivo por Win+ y el servicio de Win Sports Online, lo que permitirá a los aficionados seguir de cerca cada detalle de la fase definitiva del torneo. El sistema de playoffs consiste en series de ida y vuelta, en las que el equipo mejor ubicado en la tabla general cerrará la llave como local. En caso de empate global, la clasificación se definirá por penales.

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La expectativa es alta en torno a estos cruces, especialmente por el rendimiento mostrado por Atlético Nacional durante la temporada y por el atractivo enfrentamiento entre América de Cali e Independiente Santa Fe, dos históricos del fútbol colombiano. Con la fase final en marcha, la Liga Betplay 2026-I promete emociones y grandes partidos en la lucha por el título del fútbol profesional colombiano.