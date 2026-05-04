Colombia

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Independiente Santa Fe y América de Cali protagonizarán uno de los duelos más esperados en los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I. Todos los cruces, fechas y canales de transmisión ya fueron confirmados por la Dimayor

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El verdolaga se impuso ante el cuadro de Villavicencio en el estadio Atanasio Girardot-crédiito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
Todo listo para los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: así se jugarán los partidos de ida y vuelta -crédiito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I ya tienen definidos sus cruces, horarios y escenarios para los partidos de ida y vuelta.

Tras una intensa fase de todos contra todos, los ocho mejores equipos del torneo colombiano disputarán tres rondas de eliminación directa en busca de la primera estrella del año.

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Atlético Nacional, favorito en esta edición, terminó como líder absoluto de la fase regular y parte como principal candidato al título, en parte porque no tiene compromisos internacionales y puede centrar todos sus esfuerzos en el campeonato local. Junior de Barranquilla ocupó el segundo lugar, mientras que Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá completaron el grupo de clasificados.

Independiente Santa Fe aseguró su pase a los playoffs tras vencer 3-1 a Internacional de Bogotá en El Campín en la última fecha. Aunque terminó en la séptima posición, el equipo cardenal tendrá la ventaja de definir su llave como local frente a América de Cali, cuarto en la tabla.

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Así quedaron conformadas las llaves para los cuartos de final:

  • Llave A: Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá
  • Llave B: Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima
  • Llave C: Independiente Santa Fe vs. América de Cali
  • Llave D: Junior de Barranquilla vs. Once Caldas

La programación de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 es la siguiente:

Partidos de ida

  • Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional

Día: 9 o 10 de mayo de 2026 Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá) Hora: por confirmar

  • Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Día: 9 o 10 de mayo de 2026 Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué) Hora: por confirmar

  • América de Cali vs. Independiente Santa Fe

Día: 9 o 10 de mayo de 2026 Estadio: Pascual Guerrero (Cali) Hora: por confirmar

  • Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

Día: 9 o 10 de mayo de 2026 Estadio: Palogrande (Manizales) Hora: por confirmar

Partidos de vuelta

  • Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

Día: 13 o 14 de mayo de 2026 Estadio: Atanasio Girardot (Medellín) Hora: por confirmar

  • Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

Día: 13 o 14 de mayo de 2026 Estadio: Departamental Libertad (Pasto) Hora: por confirmar

  • Independiente Santa Fe vs. América de Cali

Día: 13 o 14 de mayo de 2026 Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) Hora: por confirmar

  • Junior de Barranquilla vs. Once Caldas

Día: 13 o 14 de mayo de 2026 Estadio: Romelio Martínez (Barranquilla) Hora: por confirmar

Todos los partidos de los cuartos de final podrán verse en vivo por Win+ y el servicio de Win Sports Online, lo que permitirá a los aficionados seguir de cerca cada detalle de la fase definitiva del torneo. El sistema de playoffs consiste en series de ida y vuelta, en las que el equipo mejor ubicado en la tabla general cerrará la llave como local. En caso de empate global, la clasificación se definirá por penales.

La expectativa es alta en torno a estos cruces, especialmente por el rendimiento mostrado por Atlético Nacional durante la temporada y por el atractivo enfrentamiento entre América de Cali e Independiente Santa Fe, dos históricos del fútbol colombiano. Con la fase final en marcha, la Liga Betplay 2026-I promete emociones y grandes partidos en la lucha por el título del fútbol profesional colombiano.

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