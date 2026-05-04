Ricardo Valiño, entrenador de Inter de Bogotá, reveló la clave de la clasificación: “Vamos a competir contra Atlético Nacional”

En este primer apartado del dialogo con Ricardo Valiño, entrenador de Internacional de Bogotá, analiza a su próximo rival, Atlético Nacional - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

Internacional de Bogotá es uno de los proyectos más recientes del fútbol colombiano. Fundado en diciembre de 2026, tras la transformación de lo que anteriormente era La Equidad, el club afronta su primer torneo con una identidad renovada y una apuesta deportiva clara. Contra todo pronóstico, el equipo logró clasificarse a los cuadrangulares finales en su debut, asegurando el octavo puesto en la fase regular y metiéndose entre los ocho mejores del campeonato.

En la dirección técnica del proyecto, está el argentino Ricardo Valiño, con amplia experiencia en procesos formativos y en el fútbol internacional, especialmente en México y selecciones juveniles.

PUBLICIDAD

En este segundo apartado del dialogo con Ricardo Valiño, entrenador de Internacional de Bogotá, analiza lo ocurrido ante Independiente Santa Fe - crédito Diego Suárez/Infobae Colombia

Bajo su dirección, Internacional de Bogotá ha construido un estilo competitivo y propositivo que le permitió alcanzar el objetivo inicial de sumar puntos para el promedio y, al mismo tiempo, consolidarse como una de las sorpresas del torneo en su primera participación.

¿Cuál ha sido la clave para que un equipo recién fundado clasifique a cuartos en su primer torneo?

PUBLICIDAD

Nos planteamos hacer 25 puntos para estabilizar el promedio, proyectando 50 en el año. Tras un buen inicio en las primeras 10 fechas, vimos que la clasificación era posible. Llegamos a 28 puntos y dependíamos de nosotros.

Ganamos partidos clave ante rivales directos como Alianza y Chicó. Además, vencimos a equipos que peleaban clasificación como Millonarios, Cali y Medellín. Hicimos los méritos para estar acá.

PUBLICIDAD

Sobre el próximo partido contra Atlético Nacional, ¿con qué expectativa enfrentan al líder de la fase regular?

Tenemos la misma expectativa de siempre. Internacional de Bogotá ha mostrado a lo largo de las 19 fechas una manera de jugar que nos llevó a conseguir 28 puntos. No vamos a cambiar nuestro modelo.

PUBLICIDAD

Atlético Nacional tiene futbolistas de mucha jerarquía, con grandes individualidades, lo que nos obliga a jugar los 180 minutos con una distribución diferente. Será clave manejar los tiempos, corregir nuestras debilidades y potenciar lo que le hace daño al rival.

Este es un torneo aparte, cada partido es una historia distinta. El que sea más efectivo, defienda mejor y logre imponer su juego será el que avance.

PUBLICIDAD

¿Le gustaría que el partido contra Nacional se juegue en El Campín?

La diferencia es el aforo. En Techo nos hemos hecho muy fuertes, los números lo respaldan.El Campín tiene el atractivo de un estadio lleno, lo cual motiva mucho. Lo que se decida, lo aceptamos sin problema.

PUBLICIDAD

¿Cómo describe su forma de jugar? Se lo pregunto porque muchos analistas dicen que cuando un equipo es inferior en nómina, suele replegarse, pero su equipo es propositivo.

Somos un equipo que presiona alto. Nuestro primer objetivo era sumar puntos para estabilizar la tabla del descenso, y para eso diseñamos un modelo basado en presión alta, defender lejos del arco y recuperar el balón cerca del rival.

PUBLICIDAD

Tenemos jugadores rápidos para transiciones y sabemos en qué zonas hacer daño. Más allá de que sea primero contra octavo, esto es un torneo distinto. Tengo experiencia en liguillas y playoffs, especialmente en el fútbol mexicano, y sabemos cómo competir en este formato. Intentaremos llevar los partidos a nuestro terreno.

Sobre el partido ante Independiente Santa Fe, ¿qué pasó con el arquero suplente en la celebración del gol?

PUBLICIDAD

No pasó nada. Simplemente festejaron el gol. En la imagen parece que reclamo al árbitro, pero no era así: estaba hablando con él sobre la jugada previa del penal.

Nos conocemos desde el Preolímpico de Venezuela, cuando dirigí la Sub-23. No hubo pelea ni discusión. Era una conversación normal sobre la jugada anterior.El festejo es totalmente normal en una instancia como esa.

Entonces, ¿no hubo ningún problema con el arquero suplente?

No, absolutamente nada. Lo que hablábamos con el árbitro no tenía relación con el festejo.

Con el objetivo inicial cumplido, ¿cuál es ahora la meta?

Queremos competir en los playoffs, no ser invitados. Pero eso hay que demostrarlo en la cancha. Ojalá el equipo esté concentrado, intenso, preciso y con confianza para hacer dos buenos partidos y avanzar.

A nivel de club, ¿cómo ve el crecimiento de Internacional de Bogotá?

Ha habido una expansión grande de la marca. Hay un trabajo importante en mercadeo, logística y muchas áreas que no siempre se ven.

El proyecto deportivo no es solo el primer equipo: tenemos jugadores sub-19 entrenando con nosotros, una sub-17 con talento convocado a selecciones y un equipo femenino entre los cinco primeros.

Es un proyecto integral que apenas comienza y que necesita consolidarse con resultados deportivos.

Ricardo Valiño es el primer director técnico de Internacional de Bogotá en toda su historia - crédito Internacional de Bogotá

Por último, ¿comparte la idea de que el nivel de la liga no ha sido muy alto?

Depende del análisis. Como entrenador, la veo atractiva porque llegamos a la última fecha con varios equipos con opciones de clasificar.

Eso es bueno para el espectáculo. Otra cosa es el nivel de juego, que depende de las nóminas y los procesos. También hay que diferenciarlo de la competencia internacional, que tiene un ritmo completamente distinto.