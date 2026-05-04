Colombia

Sellan IPS en Medellín tras denuncias de estafa con subsidios falsos a adultos mayores

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad clausuraron una clínica en el centro comercial Los Molinos, señalada de captar datos personales y hacer firmar documentos a personas de la tercera edad bajo la promesa de una ayuda económica inexistente

Guardar
La Secretaría de Seguridad de Medellín suspendió las actividades en la IPS Bioceutica Wellness Center por denuncias de estafa a adultos mayores - crédito @ManuelVillaMe / X
La Secretaría de Seguridad de Medellín suspendió las actividades en la IPS Bioceutica Wellness Center por denuncias de estafa a adultos mayores - crédito @ManuelVillaMe / X

La Secretaría de Seguridad de Medellín selló y suspendió las actividades de la Institución Prestadora de Salud (IPS) conocida como Bioceutica Wellness Center, ubicada en el centro comercial Los Molinos.

Según confirmó el secretario de Seguridad, Manuel Villa, la medida se tomó tras recibir múltiples denuncias sobre una presunta estafa dirigida a adultos mayores bajo la promesa de obtener un subsidio estatal inexistente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte oficial, la IPS fue señalada de citar a personas mayores con el argumento de realizarles exámenes médicos y gestionar un bono gubernamental de $400.000.

Sin embargo, los afectados relataron que el procedimiento incluía la recolección de información personal, toma de huellas dactilares y la firma de documentos, tras lo cual llegaban mensajes sobre supuestas solicitudes ante entidades financieras.

PUBLICIDAD

Autoridades de Medellín advirtieron sobre posibles intentos de estafa similares en otros sectores y reforzarán operativos en centros de salud - crédito @ManuelVillaMe / X
Autoridades de Medellín advirtieron sobre posibles intentos de estafa similares en otros sectores y reforzarán operativos en centros de salud - crédito @ManuelVillaMe / X

Testimonios revelan el modus operandi

El caso salió a la luz gracias a la denuncia pública de una mujer que, según Blu Radio, intentó recuperar los documentos firmados por su padre, uno de los afectados. La denunciante acudió al local y solicitó los papeles mediante un derecho de petición; sin embargo, el personal de la IPS se negó a entregarlos y a firmar el recibo, además de impedirle grabar la situación, mientras ellos sí registraban los hechos.

La mujer afirmó: “Están citando a la gente mayor para unos supuestos exámenes y un bono de 400.000 pesos que el gobierno les va a dar. Les toman huellas, información personal y les hacen firmar documentos. Luego les llegan mensajes de texto diciendo que su solicitud ante entidades financieras está en proceso”.

Este testimonio se difundió ampliamente en redes sociales, lo que motivó la intervención de las autoridades municipales y de la Policía Metropolitana.

Bioceutica Wellness Center es señalada de captar adultos mayores con la promesa falsa de un bono estatal de $400.000 en Medellín - crédito @ManuelVillaMe / X
Bioceutica Wellness Center es señalada de captar adultos mayores con la promesa falsa de un bono estatal de $400.000 en Medellín - crédito @ManuelVillaMe / X

Intervención oficial y proceso judicial

La Secretaría de Seguridad de Medellín, en articulación con la Policía, realizó una inspección en el sitio, donde comprobó la ausencia de la documentación legal requerida para su funcionamiento.

Manuel Villa confirmó en su cuenta de X que se ordenó la suspensión inmediata de la actividad y se recopilaron pruebas y denuncias para ser remitidas a la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de abrir una investigación penal.

“Seguimos avanzando en la investigación para establecer responsabilidades y remitiremos a la Fiscalía General un informe con las denuncias recopiladas. En Medellín no vamos a permitir abusos contra la ciudadanía”, expresó el secretario de Seguridad.

El funcionario también explicó que la intervención se realizó con equipos de control y la Policía, tras la alerta generada por la denuncia viral de la ciudadana afectada. Otras personas reportaron experiencias similares en diferentes puntos de la ciudad, lo que sugiere que esta modalidad podría estar replicándose.

La intervención incluyó la inspección de la Secretaría de Seguridad y la Policía, confirmando la ausencia de documentos legales para operar la IPS - crédito @ManuelVillaMe / X
La intervención incluyó la inspección de la Secretaría de Seguridad y la Policía, confirmando la ausencia de documentos legales para operar la IPS - crédito @ManuelVillaMe / X

Investigación y medidas de fondo

Mientras avanza el proceso judicial sobre la presunta estafa en el centro comercial Los Molinos, la Secretaría de Seguridad reiteró que continuará realizando labores de inspección y control en establecimientos que ofrecen servicios de salud.

Con esto, la administración distrital busca prevenir que más adultos mayores sean víctimas de engaños similares y se fortalecerán los operativos en toda la ciudad.

Las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar cualquier situación irregular relacionada con la gestión de subsidios, exámenes médicos o trámites financieros en centros de salud.

La investigación penal permanece en curso para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades tanto administrativas como penales.

El caso motivó la apertura de una investigación penal y la recopilación de evidencias por parte de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación - crédito @ManuelVillaMe / X
El caso motivó la apertura de una investigación penal y la recopilación de evidencias por parte de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación - crédito @ManuelVillaMe / X

Preocupaciones en el sistema de salud en Medellín

La noticia sobre el sellamiento de la IPS ocurre en un contexto de creciente tensión en el sistema de salud pública de la capital antioqueña. La Alcaldía del Distrito presentó una recusación ante la Superintendencia Nacional de Salud para que su titular, Daniel Quintero, no intervenga en decisiones que afecten la red pública local.

El documento de recusación argumenta que el actual superintendente, exalcalde de la ciudad, realizó declaraciones públicas sobre la situación financiera del sistema de salud local, lo que podría configurar un posible sesgo.

Además, existen procesos judiciales en marcha entre el Distrito y entidades nacionales, incluida la Superintendencia, relacionados con el pago de deudas de las EPS a hospitales y clínicas.

La administración distrital sostiene que la recusación busca garantizar la objetividad en la toma de decisiones que involucren a instituciones como el Hospital Infantil Concejo, el Hospital General y la red Metrosalud. En ese sentido, la solicitud plantea que, si la recusación no prospera, se designe un funcionario ad hoc para los casos relacionados con la salud del distrito.

Temas Relacionados

Secretaría de Seguridad de MedellínMedellínFraudes a Adultos MayoresSistema de SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Expertos aclaran si los niños con asma pueden hacer ejercicio y otros mitos muy populares

Algunas apreciaciones de los padres y cuidadores pueden estar erradas, por lo que es necesario tener en cuenta las recomendaciones de los especialistas para el tratamiento de los menores de edad en las primeras etapas de la enfermedad

Expertos aclaran si los niños con asma pueden hacer ejercicio y otros mitos muy populares

Así de alto cerraría el IPC de abril de 2026 en Colombia: el salario mínimo seguiría incidiendo en el costo de vida en el país

Entre los elementos destacados se encuentran la incidencia de factores climáticos, el precio de alimentos y el comportamiento del sector servicios, según los analistas económicos

Así de alto cerraría el IPC de abril de 2026 en Colombia: el salario mínimo seguiría incidiendo en el costo de vida en el país

Ya es oficial la programación de los partidos: día y hora de los cuartos de final Liga BetPlay 2026-I

Entre el 9 y el 10 de mayo se disputarán los partidos de ida, entre el 12 y 13 los duelos de vuelta de cuartos de final en el fútbol colombiano

Ya es oficial la programación de los partidos: día y hora de los cuartos de final Liga BetPlay 2026-I

Expresidente Álvaro Uribe desató fuerte ‘agarrón’ entre Iván Cepeda y Paloma Valencia: “Hábleme a mí. Yo soy la candidata”

La campaña presidencial de 2026 subió de tono tras un cruce de declaraciones entre las figuras políticas por la reforma pensional y el subsidio a adultos mayores, un debate que pasó de las entrevistas a las redes sociales

Expresidente Álvaro Uribe desató fuerte ‘agarrón’ entre Iván Cepeda y Paloma Valencia: “Hábleme a mí. Yo soy la candidata”

50 frases del Día de la Madre para WhatsApp: mensajes cortos, emotivos y divertidos

Tenga en cuenta estos mensajes originales para sorprender a mamá en su día y recuerde que lo ideal es acompañarlos de un detalle que la haga sonreír y le recuerde el agradecimiento y cariño por todos sus años de entrega absoluta

50 frases del Día de la Madre para WhatsApp: mensajes cortos, emotivos y divertidos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

Milica le respondió a quienes aseguran que Westcol fue infiel con ella: “Estaba re tragada”

La actriz Manuela González, de la serie ‘Perfil Falso’, reveló cómo reaccionó Lionel Messi al verla: “Qué momento tan soñado”

Deportes

Ya es oficial la programación de los partidos: día y hora de los cuartos de final Liga BetPlay 2026-I

Ya es oficial la programación de los partidos: día y hora de los cuartos de final Liga BetPlay 2026-I

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, pidió disculpas a la hinchada y renunció a la representación legal del club

Ricardo Valiño, entrenador de Inter de Bogotá, reveló la clave de la clasificación: “Vamos a competir contra Atlético Nacional”

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Esta es la figura de la selección Colombia que se queda por fuera del Mundial de la Fifa 2026 por lesión