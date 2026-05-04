Colombia

La actriz Manuela González, de la serie ‘Perfil Falso’, reveló cómo reaccionó Lionel Messi al verla: “Qué momento tan soñado”

En video quedó registrado el momento que vivió la colombiana durante su paso por el Gran Premio de Fórmula 1 que se llevó a cabo en Miami, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores

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La colombiana dejó ver la cercanía del futbolista al percatarse de su presencia en el premio de Fórmula 1 en Miami - crédito @lamuelagonzalez/IG

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 sirvió de escenario para un encuentro inesperado entre la actriz Manuela González, que recientemente presentó la nueva temporada de Susana y Elvira, y el futbolista Lionel Messi.

Todo quedó registrado en un video que la propia artista compartió en sus redes sociales acompañada de la exreina y presentadora mexicana Sofía Aragón, generando una rápida reacción entre sus seguidores y el público.

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En las imágenes, González aparece en una zona privada del evento, desde donde logró captar la atención de Messi.

El futbolista se encontraba acompañado de su familia y de su equipo disfrutando de la carrera, al notar la presencia de la actriz, respondió con una sonrisa, levantó la mano en señal de saludo y le guiñó un ojo, gesto que sorprendió a quienes presenciaron la escena.

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Lionel Messi en el Grand Prix de Miami de la Fórmula 1 junto a su familia - crédito REUTERS/Brian Snyder
Lionel Messi en el Grand Prix de Miami de la Fórmula 1 junto a su familia - crédito REUTERS/Brian Snyder

El video, que rápidamente se viralizó, muestra a la colombiana saludando con entusiasmo como si no creyera la situación que estaba viviendo justo en ese momento al conocer al genio del balonpié argentino.

González grabó su reacción en modo selfie, evidenciando la emoción que le produjo coincidir con el argentino. En sus palabras, expresó: “Qué momento tan soñado. ÍDOLO”, y acompañó la frase con un beso en señal de admiración.

La reunión de figuras internacionales en el evento permitió que se produjeran este tipo de encuentros espontáneos.

La actriz, reconocida por su papel en Perfil falso de Netflix, recibió mensajes de apoyo y comentarios de sorpresa por parte de sus seguidores, quienes celebraron la cercanía que mostró Messi durante el breve intercambio.

Lionel Messi - Fórmula 1
Manuela González compartió la reacción de Lionel Messi al verla en la Fórmula 1 en Miami - crédito @lamuelagonzalez/IG

Sofía Aragón, exreina mexicana también presente, destacó el momento en sus redes: “Nunca pensé que esto pasaría”, escribió como pie de foto al compartir la secuencia en la que González interactuó con el futbolista.

El episodio se consolidó como uno de los momentos más comentados del evento por parte de las reconocidas figuras del entretenimiento. Mensajes como: “Manuela cómo te envidio este fin de semana”; “La que se le arma al pobre cuando lo vea Antonella”; “Me parece que alguien durmió hoy en el sofá”, entre otros.

Así fue la infancia de Manuela González y la relación con sus padres

La actriz Manuela González compartió detalles íntimos de su infancia en una entrevista reciente, donde describió ese período como una etapa marcada por la soledad y la desconexión. Relató que creció en un ambiente complicado por el alcoholismo de su padre y una relación difícil con su madre, factores que influyeron profundamente en su desarrollo emocional.

La actriz contó cómo la marcó el alcoholismo de su padre y su tensa relación con su madre - crédito @lalupa.podcast/TikTok

Durante la conversación, González explicó que la situación familiar le generó desde pequeña una sensación de fragilidad y abandono. La incertidumbre causada por el comportamiento de su padre y la tensión constante en el hogar hicieron que no sintiera su casa como un lugar acogedor. “No era como: ‘¡Qué rico llegar a mi casa!’”, recordó la actriz, quien enfatizó que la nostalgia y la sensación de vulnerabilidad la acompañaron desde muy joven.

La relación con su madre, quien falleció por cáncer cuando Manuela tenía 18 años, también estuvo marcada por la complejidad y la distancia. González afirmó que logró reconciliarse en parte con su madre durante la etapa final de su enfermedad, aunque la vida le enseñó que no siempre es posible estar cerca de quienes más se ama.

En el ámbito sentimental, González reconoció que durante años buscó proyectar una imagen de independencia en sus relaciones, como mecanismo de defensa. Sin embargo, la llegada de su actual esposo, Andrés Vasco, representó un cambio importante para ella, permitiéndole experimentar una relación basada en la conexión y la honestidad.

“¡Qué fortuna encontrarnos en la vida!”, expresó sobre este vínculo, que considera una recompensa tras haber tomado decisiones difíciles, como separarse de su anterior pareja, Diego Vivanco.

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