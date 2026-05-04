Ecuador reducirá al 75% la tasa de seguridad a las importaciones desde Colombia a partir de junio de 2026

La decisión de Daniel Noboa Azin busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad en la frontera - crédito Reuters/Colprensa

A partir del 1 de junio de 2026, Ecuador reducirá al 75% la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia, según informó la Presidencia de Ecuador. La medida fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa y forma parte de un esfuerzo por fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Presidencia de Ecuador, la decisión busca impulsar mecanismos conjuntos para mejorar la articulación entre ambos países y favorecer el desarrollo en la zona limítrofe.

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“Esta decisión ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza (sic)”, expresa la declaración oficial.

La reducción de la tasa de seguridad, que hasta ahora alcanzaba un nivel superior, impactará directamente en el costo de productos colombianos que ingresan al mercado ecuatoriano. La frontera común entre Ecuador y Colombia representa una de las áreas más activas en términos de comercio y tránsito de bienes en la región andina.

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Ecuador reducirá al 75 % la tasa de seguridad para importaciones de Colombia a partir del 1 de junio de 2026 - crédito Presidencia Ecuador

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