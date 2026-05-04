En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, pidió disculpas a la hinchada y renunció a la representación legal del club

Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM durante los últimos años, se pronuncia sobre los actos después del partido ante Águilas Doradas - crédito DIM

Deportivo Independiente Medellín se pronunció de forma oficial, luego de la polémica generada por los actos provocativos del entonces representante legal y todavía máximo accionista del club, Raúl Giraldo. Los actos, en los que mostró billetes a la tribuna del Atanasio Girardot y levantó el puño en repetidas ocasiones, los realizó en medio de la eliminación del equipo en la Liga BetPlay 2026-I, tras la derrota ante Águilas Doradas en la última fecha del Todos contra Todos.

A raíz de esos actos y sus repercusiones mediáticas, el DIM publicó un video en el que Raúl Giraldo pidió disculpas a los hinchas: “Es para ofrecerles disculpas por mi mal comportamiento ayer en el partido. Esta no es mi forma de actuar, siempre he tenido respeto con una hinchada tan valiosa, que son mis hermanos, que siempre he estado pendiente de ellos, los he valorado", señaló Giraldo.

PUBLICIDAD

“Llevo 12 años trabajando para que esta institución eche para adelante. Mil disculpas, por este motivo daré un paso a un costado buscando que llegue alguien con muchas ideas para que esta institución siempre sea grande“, añadió.

Raúl Giraldo, máximo accionista del Medellín, se fue del estadio encarando a los fanáticos, mientras que Daniel Cataño perdía perdón por la eliminación del equipo - crédito @soylayosorio/X

Raúl Giraldo dio un paso al costado: ya no representa legalmente al DIM

Asimismo, el club también dio a conocer un comunicado en el que informa que Raúl Giraldo dejó de ser el representante legal del Poderoso.

PUBLICIDAD

“Desde la institución reconocemos que las reacciones del máximo accionista no corresponden a los valores, el respeto ni a los estándares de conducta que históricamente han caracterizado al club y a su relación con la hinchada. Asimismo, es importante señalar que dicha actuación no refleja el comportamiento habitual del propio máximo accionista, quien a lo largo de su trayectoria ha manifestado de manera reiterada su compromiso y cercanía con la afición del Poderoso... Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club, determinación que fue analizada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de permitir que la organización continúe su gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales”, expone el comunicado dado a conocer por el club a través de sus redes sociales.

Los hinchas del 'Poderoso' reclamaron luego de la eliminación del equipo en la Liga cantando "Que se vayan todos", coreaban - crédito @pablorare/X

¿Qué implica que el máximo accionista deje de ser representante legal?

Cuando una persona deja de ser el representante legal de una entidad, pierde la facultad de actuar en nombre de la organización frente a terceros, entidades gubernamentales o bancos. En la práctica, ya no puede firmar contratos, asumir obligaciones ni encargarse de la operación diaria del club o empresa.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esto no significa que deje de ser el propietario. El máximo accionista puede seguir siendo el dueño, ya que la propiedad (las acciones) es independiente del rol de administración. Mientras no venda, transfiera o ceda su participación, mantiene el control económico y su poder de decisión en las asambleas, además del derecho a recibir beneficios como dividendos.

Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, pidió disculpas a la hinchada del equipo y renunció a la representación legal del club - crédito DIM

Para que el cambio de representante legal sea válido, no basta con una renuncia informal. Es necesario que la asamblea de accionistas la acepte y designe un reemplazo, dejando constancia en un acta. Posteriormente, esta decisión debe registrarse ante la Cámara de Comercio para que tenga efectos legales frente a terceros. Incluso, si no se formaliza de inmediato, el representante saliente podría seguir teniendo responsabilidades durante un periodo de transición.

PUBLICIDAD

Si el máximo accionista deja la representación legal deja de ejecutar decisiones operativas, pero no pierde su influencia, sigue teniendo la capacidad de votar, definir el rumbo institucional y, en muchos casos, nombrar a quien asumirá la gestión administrativa. Es decir, puede apartarse del día a día sin dejar de ser la figura clave en la estructura de poder.