Deportes

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, pidió disculpas a la hinchada y renunció a la representación legal del club

El histórico dirigente del Poderoso dio un paso al costado tras los hechos protagonizados después del partido ante Águilas Doradas

Guardar

Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM durante los últimos años, se pronuncia sobre los actos después del partido ante Águilas Doradas - crédito DIM

Deportivo Independiente Medellín se pronunció de forma oficial, luego de la polémica generada por los actos provocativos del entonces representante legal y todavía máximo accionista del club, Raúl Giraldo. Los actos, en los que mostró billetes a la tribuna del Atanasio Girardot y levantó el puño en repetidas ocasiones, los realizó en medio de la eliminación del equipo en la Liga BetPlay 2026-I, tras la derrota ante Águilas Doradas en la última fecha del Todos contra Todos.

A raíz de esos actos y sus repercusiones mediáticas, el DIM publicó un video en el que Raúl Giraldo pidió disculpas a los hinchas: “Es para ofrecerles disculpas por mi mal comportamiento ayer en el partido. Esta no es mi forma de actuar, siempre he tenido respeto con una hinchada tan valiosa, que son mis hermanos, que siempre he estado pendiente de ellos, los he valorado", señaló Giraldo.

PUBLICIDAD

“Llevo 12 años trabajando para que esta institución eche para adelante. Mil disculpas, por este motivo daré un paso a un costado buscando que llegue alguien con muchas ideas para que esta institución siempre sea grande“, añadió.

Raúl Giraldo, máximo accionista del Medellín, se fue del estadio encarando a los fanáticos, mientras que Daniel Cataño perdía perdón por la eliminación del equipo - crédito @soylayosorio/X

Raúl Giraldo dio un paso al costado: ya no representa legalmente al DIM

Asimismo, el club también dio a conocer un comunicado en el que informa que Raúl Giraldo dejó de ser el representante legal del Poderoso.

PUBLICIDAD

“Desde la institución reconocemos que las reacciones del máximo accionista no corresponden a los valores, el respeto ni a los estándares de conducta que históricamente han caracterizado al club y a su relación con la hinchada. Asimismo, es importante señalar que dicha actuación no refleja el comportamiento habitual del propio máximo accionista, quien a lo largo de su trayectoria ha manifestado de manera reiterada su compromiso y cercanía con la afición del Poderoso... Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club, determinación que fue analizada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de permitir que la organización continúe su gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales”, expone el comunicado dado a conocer por el club a través de sus redes sociales.

Los hinchas del 'Poderoso' reclamaron luego de la eliminación del equipo en la Liga cantando "Que se vayan todos", coreaban - crédito @pablorare/X

¿Qué implica que el máximo accionista deje de ser representante legal?

Cuando una persona deja de ser el representante legal de una entidad, pierde la facultad de actuar en nombre de la organización frente a terceros, entidades gubernamentales o bancos. En la práctica, ya no puede firmar contratos, asumir obligaciones ni encargarse de la operación diaria del club o empresa.

Sin embargo, esto no significa que deje de ser el propietario. El máximo accionista puede seguir siendo el dueño, ya que la propiedad (las acciones) es independiente del rol de administración. Mientras no venda, transfiera o ceda su participación, mantiene el control económico y su poder de decisión en las asambleas, además del derecho a recibir beneficios como dividendos.

Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, pidió disculpas a la hinchada del equipo y renunció a la representación legal del club - crédito DIM
Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, pidió disculpas a la hinchada del equipo y renunció a la representación legal del club - crédito DIM

Para que el cambio de representante legal sea válido, no basta con una renuncia informal. Es necesario que la asamblea de accionistas la acepte y designe un reemplazo, dejando constancia en un acta. Posteriormente, esta decisión debe registrarse ante la Cámara de Comercio para que tenga efectos legales frente a terceros. Incluso, si no se formaliza de inmediato, el representante saliente podría seguir teniendo responsabilidades durante un periodo de transición.

Si el máximo accionista deja la representación legal deja de ejecutar decisiones operativas, pero no pierde su influencia, sigue teniendo la capacidad de votar, definir el rumbo institucional y, en muchos casos, nombrar a quien asumirá la gestión administrativa. Es decir, puede apartarse del día a día sin dejar de ser la figura clave en la estructura de poder.

Temas Relacionados

Raúl GiraldoDIMMedellínFútbol colombianoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ya es oficial la programación de los partidos: día y hora de los cuartos de final Liga BetPlay 2026-I

Entre el 9 y el 10 de mayo se disputarán los partidos de ida, entre el 12 y 13 los duelos de vuelta de cuartos de final en el fútbol colombiano

Ya es oficial la programación de los partidos: día y hora de los cuartos de final Liga BetPlay 2026-I

Ricardo Valiño, entrenador de Inter de Bogotá, reveló la clave de la clasificación: “Vamos a competir contra Atlético Nacional”

El director técnico argentino expuso, en entrevista con Infobae Colombia, cómo gestionaron la fase del Todos contra Todos para clasificar a los cuartos de final del torneo

Ricardo Valiño, entrenador de Inter de Bogotá, reveló la clave de la clasificación: “Vamos a competir contra Atlético Nacional”

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

El equipo nacional arrasó a Paraguay y quedó a un paso del Mundial, tendrá dos opciones para clasificar a la máxima cita orbital

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido

Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

El fútbol colombiano definió a sus ocho clasificados y dejó atrás los cuadrangulares tradicionales: este semestre, los playoffs se jugarán en llaves de eliminación directa

Con clásico de “Rojos” y Nacional en Bogotá: así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, provocó a los hinchas que protestaron tras la eliminación del equipo

El máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín se retiró del estadio Atanasio Girardot haciendo gestos provocativos frente a la hinchada

En video: Raúl Giraldo, dueño del DIM, provocó a los hinchas que protestaron tras la eliminación del equipo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Shakira conquistó Copacabana: estos fueron los principales hitos de histórico show de la colombiana en Brasil

Peter Manjarrés respondió a críticas por evento en el que estuvo Juliana Guerrero: “Exijo respeto”

J Balvin y Ryan Castro llegan al cine con ‘Omerta’: estas son las fechas de la corta temporada en salas

Milica le respondió a quienes aseguran que Westcol fue infiel con ella: “Estaba re tragada”

La actriz Manuela González, de la serie ‘Perfil Falso’, reveló cómo reaccionó Lionel Messi al verla: “Qué momento tan soñado”

Deportes

Ya es oficial la programación de los partidos: día y hora de los cuartos de final Liga BetPlay 2026-I

Ya es oficial la programación de los partidos: día y hora de los cuartos de final Liga BetPlay 2026-I

Ricardo Valiño, entrenador de Inter de Bogotá, reveló la clave de la clasificación: “Vamos a competir contra Atlético Nacional”

Definidos los cuartos de final de la Liga Betplay 2026-I: fechas, horarios y dónde ver los partidos

Esta es la figura de la selección Colombia que se queda por fuera del Mundial de la Fifa 2026 por lesión

La selección Colombia femenina Sub-17 clasificó a la semifinal del Suramericano y enfrentará a Brasil: cuándo será el partido