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Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla, sostuvo una reunión con Fuad Char, dueño del equipo

El estratega uruguayo fue captado por la cámara de un medio de comunicación saliendo de la casa de la familia Char, el periodista le preguntó por su continuidad

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Alfredo Arias habría sostenido una reunión con Fuad Char sobre Jermain Peña - crédito Junior Club/ESPN/Dimayor
Alfredo Arias habría sostenido una reunión con Fuad Char sobre Jermein Peña - crédito Junior Club/ESPN/Dimayor

Alfredo Arias atraviesa horas de incertidumbre en Junior de Barranquilla. A pesar de la clasificación asegurada a los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-l, el rendimiento en Copa Libertadores tendría en vilo su continuidad en la dirección técnica del Tiburón, pues en los tres partidos que disputó el equipo en esa competición internacional el saldo es de un punto de nueve posibles: empate ante Palmeiras en condición de local, derrota ante Cerro Porteño y Sporting Cristal en la jornada más reciente de la fase de grupos.

En ese contexto, el medio de comunicación El Bordillo, registró el momento en el que Alfredo Arias salía de la casa de Fuad Car, máximo accionista de Junior de Barranquilla. ¿El motivo de la reunión? El informativo dejó opciones en el aire: la posibilidad de que Arias deje la dirección técnica; el tema de Jermein Peña, que salió expulsado en el partido más reciente por Copa Libertadores, y su responsabilidad con el equipo, o el balance del rendimiento de Junior en 2026.

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El trino expuesto por el Bordillo que deja en evidencia la reunión que sostuvo Alfredo Arias con Fuad Char - crédito @ElBordillo/X
El trino expuesto por el Bordillo deja en evidencia la reunión que sostuvo Alfredo Arias con Fuad Char - crédito @ElBordillo/X

“TENSIÓN EN LA CASA BLANCA! Alfredo Arias se reunió con Fuad Char tras la derrota en Libertadores y el caos con Jermein Peña. El DT salió blindado: “A ti no te hablo, ni loco”. ¿Se va Peña? ¿Hay ultimátum para el proceso?¿Sacarías a Peña del Junior ya?“, dice, textualmente, la publicación de ese medio.

La conversación entre el periodista y Alfredo Arias

En el video se escucha la conversación entre el periodista y el director técnico:

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Periodista: “Profe, una preguntica”.

Arias: “Hasta lueguito. Hay conferencia de prensa para hablar”.

Periodista: “¿Cuándo, no hay espacio. Qué vas hacer con Peña ?“.

Aún con ese panorama, Junior de Barranquilla tiene chance matemática de clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores, si gana los tres partidos de vuelta, alcanzaría la suma de 10 puntos y con una serie de resultados, quedaría instalado en la siguiente fase. Incluso, si no se le dan los resultados, pero alcanza esa suma de puntos, seguro clasificaría a los dieciseisavos de Copa Sudamericana como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, y eso representaría seguir compitiendo a nivel internacional.

El defensor colombiano fue expulsado una vez más en un partido trascendental para su equipo, esta vez por torneo internacional - crédito ESPN Colombia

Jermein Peña: otro de los posibles temas centrales durante la reunión

El zaguero de 26 años quedó en el centro de la controversia tras una acción al minuto 20, cuando impactó con el codo a un rival en inmediaciones del área defendida por Mauro Silveira, lo que llevó al árbitro a mostrarle la tarjeta roja de manera inmediata.

A partir de ese momento, el Tiburón tuvo que afrontar más de una hora de juego con un hombre menos, intentando rescatar al menos un punto de cara a la siguiente jornada de la Copa Libertadores. Sin embargo, el desgaste físico y la ausencia de Jermein Peña terminaron pasando factura en el desarrollo del compromiso.

Fuad Char es el dueño de Junior de Barranquilla - crédito @JuniorClubSA/X
Fuad Char es el dueño de Junior de Barranquilla - crédito @JuniorClubSA/X

La situación no terminó en la cancha. De regreso a Barranquilla, Peña volvió a ser protagonista de un momento incómodo, luego de que un hincha lo confrontara directamente durante el viaje, según se conoció a través de El Bordillo. El reclamo se dio incluso en el avión, sin que el aficionado se guardara sus críticas frente al resto de pasajeros.

Horas después, el defensor reapareció en sus redes sociales con un mensaje en tono reflexivo, en el que dejó entrever su intención de corregir errores y mejorar su comportamiento. “Siempre hay tiempo para cambiar, para ser diferente, para empezar de nuevo y ser mejor”, publicó en una historia de Instagram.

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