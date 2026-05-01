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Carlos Andrés Gómez prendió las alarmas en Vasco da Gama y la selección Colombia: es baja por lesión

El conjunto brasileño perdió al extremo para el partido por Copa Sudamericana ante Olimpia, a menos de un mes para el inicio de la concentración del combinado nacional para el Mundial 2026

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Carlos Andrés Gómez
Carlos Andrés Gómez lleva tres goles y tres asistencias en 23 partidos con Vasco da Gama en 2026 - crédito Vasco da Gama

La confirmación de la baja de Carlos Andrés Gómez para el partido entre Vasco da Gama y Olimpia en la Copa Sudamericana ha generado inquietud tanto en el club brasileño como en la selección Colombia, debido a que faltan menos de dos meses para el inicio del Mundial 2026.

La Tricolor está atenta a lo que pase con el extremo, que es uno de los jugadores con mayores opciones para quedar en la lista de 26 convocados para el torneo de la FIFA, pero lo necesita en las mejores condiciones físicas de cara al inicio de la preparación, que tendría un cambio.

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¿Qué pasó con Andrés Gómez?

Carlos Andrés Gómez no estará disponible ante Olimpia, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, porque sufrió un esguince muscular en el muslo izquierdo durante el reciente partido frente a Corinthians, por el Brasileirao.

Esta ausencia implica que el club priorizó la precaución sobre la inmediatez competitiva, lo que también obligó a la selección Colombia y al técnico Néstor Lorenzo a seguir de cerca su evolución, para definir en los próximos días si llegará en condiciones óptimas al torneo internacional.

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El club brasileño confirmó oficialmente que el extremo quedó fuera por “motivos físicos”, identificados como un esguince en el muslo izquierdo. La lesión surgió tras el último encuentro ante Corinthians y llevó al cuerpo médico de Vasco da Gama a privilegiar la recuperación frente al riesgo de alinearlo, considerando que se atraviesa una fase especialmente exigente de la temporada.

Andrés Gómez
Andrés Gómez es baja con Vasco da Gama por un esguince que, por ahora, no es de gravedad - crédito Vasco da Gama

El cuerpo médico del club determinó que la lesión de Gómez “no parece revestir gravedad”. La decisión de apartarlo se relaciona con una estrategia preventiva y con la “dosificación de cargas”. El departamento decidió no acelerar su regreso, pese a la relevancia del partido.

Esta cautela se explica por la acumulación de partidos y la proximidad de instancias decisivas en el calendario, pues el club pelea por llegar a octavos de la Sudamericana y escalar posiciones en la liga brasileña, en la que comenzó muy abajo.

Opciones de Vasco da Gama para la Copa Sudamericana

La baja de Gómez no fue la única novedad para el equipo dirigido por Ramón Díaz. El club confirmó que Thiago Mendes y Cuiabano tampoco estarían presentes frente a Olimpia, ambos por “problemas físicos”. De este modo, el cuadro carioca afrontó el compromiso internacional con una nómina alternativa, en la que Marino Hinestroza y Johan Rojas sí fueron incluidos.

Marino Hinestroza ha sido criticado en Vasco da Gama por su bajo nivel en 2026 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE
Marino Hinestroza ha sido criticado en Vasco da Gama por su bajo nivel en 2026 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

La necesidad de ajustar la alineación forzó al club a distribuir los minutos entre sus titulares y suplentes, priorizando la recuperación total y minimizando el riesgo de lesiones adicionales. Esta política busca evitar que dolencias menores se agraven en un contexto de partidos consecutivos para el plantel.

Posible cambio en la selección Colombia

La selección Colombia modificará la sede de su concentración previa a la Copa Mundial 2026 y realizará toda la preparación en Bogotá, según detalló el periodista Julián Capera en Blog Deportivo de Blu Radio. La convocatoria completa del plantel está prevista para el 29 de mayo, fecha en la que el equipo disputará un partido de despedida ante Costa Rica en el estadio El Campín.

“De la selección Colombia nos confirma una fuente que es posible que se cambie el plan de preparación de cara al Mundial, aunque se ha dicho que se concentrará en Medellín la semana del 25 de mayo, hoy nos dicen que la postura es que toda esa concentración pueda hacerse completa en Bogotá y no en Antioquia. Además, algunos jugadores han solicitado un plazo especial para no estar desde el 25 de mayo, sino estar unos días después. El grupo completo estaría el 29 de mayo. Si se ratifica esa decisión, no se iría a Medellín, sino que todo se haría en Bogotá“, dijo.

La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
La selección Colombia tendrá dos amistosos ante Costa Rica y Jordania, antes del Mundial 2026 - crédito FCF

La preparación de Colombia incluirá un amistoso adicional contra Jordania en San Diego, Estados Unidos, luego el grupo viajará a México para debutar en el grupo K ante Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, los días 17, 23 y 27 de junio.

El seleccionador Néstor Lorenzo anunciará la prelista de 35 a 55 jugadores el 11 de mayo, mientras que la convocatoria definitiva de 26 futbolistas se divulgará como máximo el 30 de mayo, doce días antes del inicio del torneo.

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