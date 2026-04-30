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Luis Díaz incluido en el equipo ideal en la Uefa Champions League: estos jugadores lo acompañaron

El atacante guajiro fue el mejor calificado del Bayern Múnich en la derrota 5-4 contra el PSG en el estadio Parque de los Principes de París

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Luis Díaz ha marcado siete goles en 11 partidos jugados en la Champions League - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes
Luis Díaz ha marcado siete goles en 11 partidos jugados en la Champions League - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

Luis Díaz, protagonista del Bayern Múnich en la reciente semifinal de la UEFA Champions League ante Paris Saint-Germain, fue incluido en el XI ideal de la semana en el certamen continental, tras una actuación que despertó elogios de rivales y leyendas de este deporte.

En ese encuentro, el colombiano se destacó por marcar un gol y provocar un penalti, influyendo de forma directa en el resultado y consolidando su impacto en las grandes noches del fútbol europeo. La revancha entre ambos equipos, que definirá el pase a la final, tendrá lugar el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.

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El encuentro entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich terminó 5-4 a favor de los locales en lo que muchos medios consideraron el partido más intenso de la temporada. A pesar del resultado adverso, la actuación del colombiano y de sus compañeros permitió a los bávaros incluir tres nombres en el equipo ideal semanal de la UEFA, superados solo por el PSG, con cuatro futbolistas destacados.

La otra semifinal, en la que Atlético de Madrid y Arsenal igualaron en los primeros 90 minutos, definirá a su ganador en Londres, un día antes que la revancha de Múnich.

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Once ideal de las semifinales de ida en la UEFA Champions League - crédito Champions League
Once ideal de las semifinales de ida en la UEFA Champions League - crédito Champions League

El equipo ideal seleccionado por la UEFA tras los partidos de ida de semifinales incluye a tres futbolistas del Bayern Múnich: Luis Díaz, Michael Olise y Dayot Upamecano. Completan el equipo dos representantes tanto del Atlético de Madrid como del Arsenal. El once titular está conformado por David Raya en la portería; Dayot Upamecano, Marc Pubill y Gabriel Magalhães en defensa; Michael Olise, Vitinha, João Neves y Khvicha Kvaratskhelia en el mediocampo; Antoine Griezmann de enganche, y una delantera integrada por Ousmane Dembélé y Luis Díaz.

La inclusión de Díaz en el equipo de la semana no solo se sustenta en sus aportes estadísticos, sino que también fue reconocida por personalidades relevantes: Luis Enrique, entrenador del PSG, resaltó su rendimiento, mientras que Marquinhos, capitán del club francés, y John Terry, ex futbolista del Chelsea, elogiaron públicamente su actuación.

Elogios de los rivales y la prensa a Luis Díaz por su partido en Champions League

Luis Díaz se destacó una vez más en la Champions League
El atacante guajiro Luis Díaz se destacó una vez más en la Champions League, al convertirle al PSG en la 'ida' de la semifinal del torneo, con lo que llegó a siete celebraciones en 11 juegos - crédito @FCBayern/X

SportBild resaltó cómo, tras una falta cometida por Pacho sobre Díaz en el área, el árbitro Schärer señaló penalti de inmediato, ejecutado por Kane para colocar el balón en la esquina inferior derecha. Además, el medio enfatizó el impulso del elenco dirigido por Vincent Kompany: “Bayern se negó a rendirse y reaccionó con fuerza. En cuestión de minutos, lograron remontar: primero, Upamecano marcó el 3-5 (65′), y poco después, Díaz redujo aún más la desventaja a 4-5 (69′). De repente, el partido volvió a estar completamente abierto”.

El rendimiento de Luis Díaz generó elogios incluso entre los rivales. Marquinhos, defensor del PSG, expresó en diálogo con la prensa y citado por Infobae que enfrentar al colombiano fue un reto considerable, sobre todo porque ya lo había enfrentado en la fase inicial del torneo, donde el Bayern cayó 2-1 en París. El 28 de abril, Díaz tuvo su revancha con una destacada actuación a pesar de la derrota.

Marquinhos destacó: “Luis es un campeón, lo has visto desde la épica del Liverpool y Colombia. En el uno contra uno es difícil. Con mi tarjeta amarilla fue muy duro. He tenido que jugar con esta amarilla y es difícil defender a un jugador así”.

Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - April 28, 2026 Bayern Munich's Luis Diaz in action with Paris St Germain's Warren Zaire-Emery REUTERS/Sarah Meyssonnier
Soccer Football - UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich - Parc des Princes, Paris, France - April 28, 2026 Bayern Munich's Luis Diaz in action with Paris St Germain's Warren Zaire-Emery REUTERS/Sarah Meyssonnier

La proyección de Díaz en la eliminatoria preocupa al PSG para la vuelta, pero también motiva al Bayern, que espera aprovechar tanto el potencial ofensivo del colombiano como el apoyo de su afición en Múnich. Queda por definirse si Díaz tendrá descanso durante el fin de semana previo, una medida que el cuerpo técnico podría tomar para administrar su desgaste físico considerando, además, su posible presencia con la selección Colombia en el mes de mayo.

Los medios especializados en Alemania posicionaron a Luis Díaz como uno de los nombres destacados del encuentro. SportBild llevó su fotografía en portada y puso el foco en su influencia ofensiva: desde el penal provocado hasta el gol que hizo soñar a los bávaros con una remontada. Por su parte, Sky Sport tituló la crónica del partido como “¡Un espectáculo histórico! Bayern demuestra carácter y puede soñar con la final”, y subrayó la capacidad técnica del colombiano en el cuarto gol: “Díaz convirtió otro pase sublime de Kane en un gol de gran calidad técnica”.

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