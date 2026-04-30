Colombia

Ministerio de Defensa descartó explotación minera del Clan del Golfo dentro de unidad militar en Caucasia

La inspección oficial, en la que participó el ministro Pedro Sánchez, determinó que la explotación de oro detectada corresponde a mineros artesanales y a operaciones asociadas a La Mandinga, ubicadas fuera de los límites de la instalación castrense, generando preocupación ambiental

Guardar
El Ministerio de Defensa descarta que el Clan del Golfo explote minas en instalaciones militares del Bajo Cauca, tras verificación en el Batallón Rifles - crédito prensa MinDefensa
El Ministerio de Defensa descarta que el Clan del Golfo explote minas en instalaciones militares del Bajo Cauca, tras verificación en el Batallón Rifles - crédito prensa MinDefensa

El Ministerio de Defensa de Colombia descartó que el Clan del Golfo realice explotación minera en instalaciones militares del Bajo Cauca antioqueño, tras una inspección liderada por el ministro Pedro Sánchez Suárez en la zona.

La visita respondió a informes que circulaban sobre supuestas actividades ilícitas de extracción de oro dentro del Batallón Rifles, en el municipio de Caucasia. Durante la verificación, el titular de la cartera de Defensa, acompañado por autoridades civiles, militares y equipos técnicos, aseguró que el Gobierno Nacional mantiene el control institucional y supervisa el cumplimiento de la ley en el área.

PUBLICIDAD

El funcionario subrayó que, tras revisar el terreno, no se halló evidencia de explotación minera del Clan del Golfo dentro de la unidad militar, contradiciendo versiones periodísticas y rumores recientes.

La inspección liderada por el ministro Pedro Sánchez Suárez confirma que la extracción de oro ilícita ocurre fuera de los límites de la base militar de Caucasia - crédito prensa MinDefensa
La inspección liderada por el ministro Pedro Sánchez Suárez confirma que la extracción de oro ilícita ocurre fuera de los límites de la base militar de Caucasia - crédito prensa MinDefensa

Según información recopilada y difundida por el ministerio, la inspección identificó actividades de extracción de oro a cargo de mineros artesanales, algunos asociados a La Mandinga, en terrenos colindantes con el Batallón Rifles, pero fuera de los límites militares.

PUBLICIDAD

Estos predios, bajo administración del Fondo para la Reparación de Víctimas, presentan operaciones mineras con maquinaria pesada, lo que ha generado afectaciones ambientales severas en el ecosistema local.

El ministerio señaló que se detectaron discrepancias entre los linderos oficiales registrados en Catastro y los que constan en escrituras públicas, situación que será objeto de una revisión jurídica y técnica para definir con precisión los límites del predio militar.

Medidas inmediatas y refuerzo de control institucional

El ministro Pedro Sánchez Suárez anunció que el Gobierno fortalecerá sus políticas y tomará decisiones inmediatas para garantizar el control y la transparencia en la zona. Entre las acciones implementadas se encuentra el inicio de una misión de trabajo por parte de la Inspección del Ejército Nacional, así como la verificación jurídica y técnica de los linderos del Batallón Rifles.

La actividad minera ilegal detectada en predios colindantes está vinculada a mineros artesanales y estructuras como La Mandinga, con severo impacto ambiental - crédito prensa MinDefensa
La actividad minera ilegal detectada en predios colindantes está vinculada a mineros artesanales y estructuras como La Mandinga, con severo impacto ambiental - crédito prensa MinDefensa

Además, se intensifica el control operacional, con la incautación y destrucción de maquinaria empleada en la minería ilegal, judicialización de responsables y coordinación con las autoridades ambientales y judiciales competentes.

El Ministerio de Defensa remarcó que la fuerza pública actúa bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y protección a la población civil, aplicando la fuerza exclusivamente en situaciones previstas por la ley y priorizando la protección de los derechos fundamentales.

“Estamos al frente de esta situación, actuando con evidencia, control institucional y decisiones firmes en territorio, para proteger el medio ambiente y a las comunidades, manteniendo la confianza de los colombianos en su fuerza pública”, afirmó Sánchez Suárez durante su visita.

Nuevos compromisos del Gobierno y articulación institucional

El Gobierno Nacional anuncia nueva estrategia integral para combatir la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño y proteger a las comunidades locales - crédito prensa MinDefensa
El Gobierno Nacional anuncia nueva estrategia integral para combatir la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño y proteger a las comunidades locales - crédito prensa MinDefensa

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una estrategia integral, que incluye diálogo directo con líderes de La Mandinga para detener la minería no artesanal, y la implementación de medidas sociales, económicas, legales y de seguridad para enfrentar la problemática.

Estas acciones se desarrollan en la hoja de ruta establecida por la Mesa de Seguimiento del Bajo Cauca antioqueño, con compromisos y cronograma para abordar la minería ilegal.

El Ministerio de Defensa dispuso además las líneas nacionales 107 y 157 para recibir denuncias sobre actividades ilícitas o presencia de grupos criminales que representen un riesgo para la seguridad de las comunidades.

Minería ilegal y presencia de organizaciones criminales

El contexto regional evidencia que la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño involucra tanto economías de subsistencia como estructuras criminales. El Ejército Nacional, en un comunicado reciente, reconoció la existencia de entre 2.000 y 2.500 mineros ilegales en la finca La Mandinga, un terreno de aproximadamente 2.000 hectáreas bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y colindante con la base militar.

Las autoridades señalaron discrepancias en los linderos de los terrenos, que serán revisadas jurídicamente para determinar los límites del predio militar - crédito prensa MinDefensa
Las autoridades señalaron discrepancias en los linderos de los terrenos, que serán revisadas jurídicamente para determinar los límites del predio militar - crédito prensa MinDefensa

De acuerdo con la institución castrense, la actividad minera en la zona carece de título y protección legal, y ha provocado un “daño ambiental severo e irreversible”. El Ejército reportó desde 2022 estos hechos ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, reiterando su compromiso con la legalidad y la protección ambiental.

Las operaciones de la Séptima División han incluido la destrucción de maquinaria y equipos empleados en la actividad ilícita, así como la presentación de nuevas acciones penales contra responsables.

The New York Times documentó la magnitud de la operación minera en terrenos próximos al batallón, señalando que parte del oro extraído habría servido para financiar al Clan del Golfo y parte del metal habría llegado hasta la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Ministerio de Defensa ColombiaMinería IlegalBajo Cauca antioqueñoBatallón RiflesLa MandingaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno Petro y Banco de la República logran acuerdo que beneficiará a los colombianos que piden créditos y tienen ahorros

Leonardo Villar, gerente general del Emisor, y Germán Ávila, ministro de Hacienda, concertaron que ya se hizo un aumento de tasa de interés muy grande

Gobierno Petro y Banco de la República logran acuerdo que beneficiará a los colombianos que piden créditos y tienen ahorros

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

La “Tricolor” buscará su primera victoria en territorio paraguayo, que la meta en la pelea por clasificar a la siguiente fase del torneo

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Soacha tendrá cable aéreo: adjudican estudios de factibilidad para el proyecto, contará con una inversión superior a $500.000 millones

La documentación entregada al Ministerio de Transporte representa un paso clave para el desarrollo de la infraestructura, destinada a mejorar el acceso a servicios y a reducir la segregación social en varias comunas del municipio

Soacha tendrá cable aéreo: adjudican estudios de factibilidad para el proyecto, contará con una inversión superior a $500.000 millones

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Resultado Sinuano Día hoy 30 de abril

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultado Sinuano Día hoy 30 de abril
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Jessica Cediel denunció que están usando sus fotos para engañar hombres: “Supuestamente para tener relaciones sentimentales”

La Segura alertó a sus seguidores ppor las consecuencias de su cirugía “Me estoy muriendo del dolor”

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Maisak, Feid y Maluma lanzaron ‘Te entiendo remix’ y el verso de Feid fue visto como un mensaje para Karol G: “Ya habías encontrado al hombre de tu vida”

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Luis Díaz incluido en el equipo ideal en la Uefa Champions League: estos jugadores lo acompañaron

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Figura del Junior publicó reflexión tras ser expulsado en la derrota de su equipo en Libertadores: “Siempre hay tiempo para cambiar”