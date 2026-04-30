Colombia

La SAE subastó hotel en Cartagena y palco del estadio del Cali que pertenecian a criminales, pagaron cerca de $6.000 millones

La Sociedad de Activos Especiales entregó detalles de los inmuebles que fueron comercializados en un proceso público

Guardar
SAE - Subasta - Predios
Las ventas se registraron a través de dos subastas virtuales - crédito SAE

Como entidad que administra los bienes intervenidos de criminales en el país, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) lleva a cabo procesos de arrendamiento y venta de las propiedades.

Precisamente, en un caso de esa índole, la SAE informó que mediante una subasta electrónica pública se consolidó la venta de dos inmuebles provenientes del narcotráfico por 6.000 millones de pesos.

PUBLICIDAD

Durante el proceso de comercialización abierta de los inmuebles que son del Estado, la SAE concretó la venta de un palco del estadio del Deportivo Cali, ubicado en el corregimiento de Palmaseca, en Palmira, Valle del Cauca.

Este palco fue vendido tras 31 horas de subasta por 358 millones de pesos; en el procedimiento participaron cinco oferentes y se registraron 92 lances (aumento de la oferta anterior).

PUBLICIDAD

Cali vs. Junior
El palco está ubicado en el estadio del Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali

Desde la SAE informaron que la subasta comenzó el 23 de abril sobre las 10:00 a. m. y culminó el día siguiente sobre las 5:00 p. m.; además, que el predio fue vendido por casi el doble de su valor comercial, que era de 153 millones de pesos.

“El inmueble incluye vista directa a la cancha y cuatro parqueaderos. Su incorporación al patrimonio estatal se produjo en octubre de 2021, luego de una sentencia de extinción de dominio que lo vinculó a investigaciones relacionadas con narcotráfico internacional, asociadas a una organización criminal liderada por Shirley Herrera Colorado y Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino”, explicó la SAE en un comunicado oficial.

En otro proceso similar, la entidad vendió un hotel ubicado en el sector de El Laguito, en Cartagena, cuyo valor comercial fue superado ampliamente durante la subasta, en la que fue comprado por 5.400 millones de pesos tras 31 horas y 48 lances en los que participaron tres individuos.

El inmueble cuenta con más de 1.400 metros cuadrados construidos, 32 habitaciones, piscina, restaurante y terraza con vista al mar, en una de las zonas de mayor valorización turística de la capital de Bolívar.

Hotel - Cartagena -SAE
La propiedad está ubicada en una de las zonas más exclusivas de Cartagena - crédito SAE

Sobre la historia de la propiedad, la entidad recordó que fue entregado a la SAE tras un proceso de extinción de dominio durante una investigación contra Liliana del Carmen Campos Puello, alias La Madame, vinculada a organizaciones criminales de trata de personas y explotación sexual en la región.

“Ambas operaciones reflejan cómo activos que en el pasado estuvieron asociados a economías ilícitas pueden reincorporarse al mercado formal mediante procesos legales y competitivos, generando nuevas oportunidades de inversión. Con estos resultados, la SAE continúa fortaleciendo mecanismos de comercialización pública que permiten transformar bienes provenientes del crimen en activos con valor económico dentro de la legalidad, promoviendo transparencia, confianza ciudadana y dinamización del mercado inmobiliario”, es parte del comunicado oficial con el que la SAE confirmó la venta de las propiedades mencionadas.

Así puede inscribirse a las subastas de la SAE

Hotel - Cartagena -SAE
El hotel perteneció a alias La Madame - crédito SAE

El proceso para participar en las subastas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mediante la plataforma Activos por Colombia busca facilitar la adquisición de bienes administrados por el Estado. Inscribirse en una subasta de activos requiere cumplir una serie de pasos obligatorios, desde el registro digital hasta la presentación de garantías económicas.

Todo inicia con el ingreso al portal oficial, donde el interesado debe crear una cuenta aportando datos personales y, en el caso de personas jurídicas, documentos de constitución y representación legal. En este entorno digital, los usuarios pueden consultar el portafolio actualizado de activos disponibles, que incluye información sobre ubicación, valor base y condiciones específicas de cada bien.

El siguiente paso consiste en presentar una manifestación formal de interés, acompañada de la documentación indicada en el reglamento. Según la información publicada por la SAE, esta etapa exige la constitución de una garantía económica, la cual puede tomar la forma de consignación bancaria, póliza de cumplimiento, patrimonio autónomo o garantía bancaria a primer requerimiento.

Una vez verificada la información, la SAE habilita a los participantes para que formulen sus ofertas en la subasta electrónica, en la que cada puja resulta vinculante. De acuerdo con el reglamento oficial, el adjudicatario debe formalizar el pago y asumir los costos notariales y tributarios.

Temas Relacionados

SAESubastaHotelPalcoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso Ungrd: exministro Luis Fernando Velasco seguirá preso tras decisión clave del Tribunal Superior de Bogotá

Un fallo en segunda instancia ratificó la decisión adoptada en diciembre de 2025 por una magistrada del mismo tribunal, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la entidad

Caso Ungrd: exministro Luis Fernando Velasco seguirá preso tras decisión clave del Tribunal Superior de Bogotá

La gasolina sube $400 y el Gobierno de Petro prende la polémica: “Subsidiarla es el peor gasto público”

El ministro Germán Ávila confirmó el incremento en medio de la presión internacional y defendió la decisión de desmontar subsidios, calificándolos como insostenibles para las finanzas del país

La gasolina sube $400 y el Gobierno de Petro prende la polémica: “Subsidiarla es el peor gasto público”

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

La “Tricolor” buscará su primera victoria en territorio paraguayo, que la meta en la pelea por clasificar a la siguiente fase del torneo

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

La reconstrucción de la serie de ataques terroristas se conoció antes de que el mismo Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz confirmara los detalles de la masacre 49 durante lo corrido de 2026 en Colombia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Tras una serie de declaraciones cruzadas, Zion explicó que la controversia con Westcol surgió por desacuerdos económicos y aclaró que prefiere mantener distancia

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Jessica Cediel denunció que están usando sus fotos para engañar hombres: “Supuestamente para tener relaciones sentimentales”

La Segura alertó a sus seguidores ppor las consecuencias de su cirugía “Me estoy muriendo del dolor”

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Maisak, Feid y Maluma lanzaron ‘Te entiendo remix’ y el verso de Feid fue visto como un mensaje para Karol G: “Ya habías encontrado al hombre de tu vida”

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Luis Díaz incluido en el equipo ideal en la Uefa Champions League: estos jugadores lo acompañaron

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Figura del Junior publicó reflexión tras ser expulsado en la derrota de su equipo en Libertadores: “Siempre hay tiempo para cambiar”