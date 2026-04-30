La SAE subastó hotel en Cartagena y palco del estadio del Cali que pertenecian a criminales, pagaron cerca de $6.000 millones

Las ventas se registraron a través de dos subastas virtuales - crédito SAE

Como entidad que administra los bienes intervenidos de criminales en el país, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) lleva a cabo procesos de arrendamiento y venta de las propiedades.

Precisamente, en un caso de esa índole, la SAE informó que mediante una subasta electrónica pública se consolidó la venta de dos inmuebles provenientes del narcotráfico por 6.000 millones de pesos.

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Durante el proceso de comercialización abierta de los inmuebles que son del Estado, la SAE concretó la venta de un palco del estadio del Deportivo Cali, ubicado en el corregimiento de Palmaseca, en Palmira, Valle del Cauca.

Este palco fue vendido tras 31 horas de subasta por 358 millones de pesos; en el procedimiento participaron cinco oferentes y se registraron 92 lances (aumento de la oferta anterior).

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El palco está ubicado en el estadio del Deportivo Cali - crédito Deportivo Cali

Desde la SAE informaron que la subasta comenzó el 23 de abril sobre las 10:00 a. m. y culminó el día siguiente sobre las 5:00 p. m.; además, que el predio fue vendido por casi el doble de su valor comercial, que era de 153 millones de pesos.

“El inmueble incluye vista directa a la cancha y cuatro parqueaderos. Su incorporación al patrimonio estatal se produjo en octubre de 2021, luego de una sentencia de extinción de dominio que lo vinculó a investigaciones relacionadas con narcotráfico internacional, asociadas a una organización criminal liderada por Shirley Herrera Colorado y Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino”, explicó la SAE en un comunicado oficial.

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En otro proceso similar, la entidad vendió un hotel ubicado en el sector de El Laguito, en Cartagena, cuyo valor comercial fue superado ampliamente durante la subasta, en la que fue comprado por 5.400 millones de pesos tras 31 horas y 48 lances en los que participaron tres individuos.

El inmueble cuenta con más de 1.400 metros cuadrados construidos, 32 habitaciones, piscina, restaurante y terraza con vista al mar, en una de las zonas de mayor valorización turística de la capital de Bolívar.

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La propiedad está ubicada en una de las zonas más exclusivas de Cartagena - crédito SAE

Sobre la historia de la propiedad, la entidad recordó que fue entregado a la SAE tras un proceso de extinción de dominio durante una investigación contra Liliana del Carmen Campos Puello, alias La Madame, vinculada a organizaciones criminales de trata de personas y explotación sexual en la región.

“Ambas operaciones reflejan cómo activos que en el pasado estuvieron asociados a economías ilícitas pueden reincorporarse al mercado formal mediante procesos legales y competitivos, generando nuevas oportunidades de inversión. Con estos resultados, la SAE continúa fortaleciendo mecanismos de comercialización pública que permiten transformar bienes provenientes del crimen en activos con valor económico dentro de la legalidad, promoviendo transparencia, confianza ciudadana y dinamización del mercado inmobiliario”, es parte del comunicado oficial con el que la SAE confirmó la venta de las propiedades mencionadas.

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Así puede inscribirse a las subastas de la SAE

El hotel perteneció a alias La Madame - crédito SAE

El proceso para participar en las subastas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mediante la plataforma Activos por Colombia busca facilitar la adquisición de bienes administrados por el Estado. Inscribirse en una subasta de activos requiere cumplir una serie de pasos obligatorios, desde el registro digital hasta la presentación de garantías económicas.

Todo inicia con el ingreso al portal oficial, donde el interesado debe crear una cuenta aportando datos personales y, en el caso de personas jurídicas, documentos de constitución y representación legal. En este entorno digital, los usuarios pueden consultar el portafolio actualizado de activos disponibles, que incluye información sobre ubicación, valor base y condiciones específicas de cada bien.

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El siguiente paso consiste en presentar una manifestación formal de interés, acompañada de la documentación indicada en el reglamento. Según la información publicada por la SAE, esta etapa exige la constitución de una garantía económica, la cual puede tomar la forma de consignación bancaria, póliza de cumplimiento, patrimonio autónomo o garantía bancaria a primer requerimiento.

Una vez verificada la información, la SAE habilita a los participantes para que formulen sus ofertas en la subasta electrónica, en la que cada puja resulta vinculante. De acuerdo con el reglamento oficial, el adjudicatario debe formalizar el pago y asumir los costos notariales y tributarios.

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