Colombia

La gasolina sube $400 y el Gobierno de Petro prende la polémica: “Subsidiarla es el peor gasto público”

El ministro Germán Ávila confirmó el incremento en medio de la presión internacional y defendió la decisión de desmontar subsidios, calificándolos como insostenibles para las finanzas del país

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En ese contexto, el ministro confirmó que el país entrará en una etapa de variación constante en los precios de los combustibles - crédito Pedro Nunes/REUTERS
En ese contexto, el ministro confirmó que el país entrará en una etapa de variación constante en los precios de los combustibles - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El Gobierno confirmó que el precio de la gasolina en Colombia volverá a subir, en medio de un contexto internacional adverso y por la decisión de desmontar subsidios que consideran insostenibles para las finanzas públicas. El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que fue enfático en que el país no puede seguir asumiendo el costo de mantener precios artificialmente bajos a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec).

“No es sostenible para el país, ni lógico, que ante precios internacionales altamente elevados el Gobierno genere un esquema de subsidios a la gasolina”, afirmó. Y fue más allá: “Esto no es sostenible, no es viable, no es conveniente; es el peor de los subsidios que puede hacer el Estado y el peor de los gastos del presupuesto público”. Según explicó, el ajuste responde directamente a factores externos, especialmente a la coyuntura internacional marcada por tensiones en el Medio Oriente. “La situación del Medio Oriente no solamente nos afecta en los temas del costo de los combustibles, nos afecta muchísimo también en el tema de fertilizantes”, advirtió.

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En ese contexto, el ministro confirmó que el país entrará en una etapa de variación constante en los precios de los combustibles. “Vamos a tener una movilidad en los precios de la gasolina de acuerdo a las circunstancias internacionales”, señaló, al indicar que las decisiones se tomarán dependiendo del comportamiento del mercado global. De hecho, recordó que el Gobierno ya había reducido el precio en meses anteriores cuando las condiciones lo permitieron. “Cuando pudimos hacer reducción del precio de la gasolina porque las circunstancias lo permitían, la tomamos sin dilaciones”, dijo, con referencia a los ajustes de enero y febrero.

Sin embargo, el panorama cambió. “A partir de la coyuntura internacional que se presenta con la guerra en Irán, nos obliga a revertir la decisión de mantener estas reducciones”, explicó. En consecuencia, el funcionario confirmó que habrá un aumento inmediato. “Por eso va a haber un incremento de $400 en el valor de la gasolina”, anunció.

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El ajuste también impactará, aunque en menor medida, otros combustibles. “Igualmente de tocar un poco, en menor proporción, el precio de la CPM”, agregó. El ministro defendió la medida como una decisión necesaria para evitar efectos fiscales mayores. “Cuando las circunstancias nos obligan a subirlo para evitar los desequilibrios fiscales y los subsidios insostenibles, tenemos que tomar la decisión responsable de hacer estos incrementos”, concluyó.

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