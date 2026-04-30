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Jhon Arias marcó gol con Palmeiras en la Libertadores, y la prensa brasileña lo destacó: “Fue una pieza importante”

El delantero colombiano fue clave para el subcampeón de América en el partido que su equipo empató ante Cerro Porteño en Asunción, capital del Paraguay

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Jhon Arias y la alegría de sus compañeros en el Palmeiras al anotar el primer gol del partido en Asunción-crédito César Olmedo/REUTERS
Jhon Arias y la alegría de sus compañeros en el Palmeiras al anotar el primer gol del partido en Asunción-crédito César Olmedo/REUTERS

La acción de la Copa Libertadores sigue en su fase de grupos, y en esta ocasión, el delantero colombiano Jhon Arias fue protagonista al anotar gol con el Palmeiras de Brasil.

El 29 de abril de 2026, el exjugador del Wolverhampton de Inglaterra se reportó con el vigente subcampeón de América al abrir el marcador en el juego ante Cerro Porteño del Paraguay, partido disputado en el estadio General Pablo Rojas de Asunción.

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Por esta razón, la prensa deportiva de Brasil habló sobre su rendimiento en la cancha, destacándolo como uno de los mejores jugadores que tuvo el equipo dirigido por Abel Ferreira.

El portal deportivo Globo Esporte en medio de las calificaciones individuales que entregó de los jugadores que tuvieron minutos en el empate ante Cerro Porteño, destacó el buen rendimiento de Arias durante los 84 minutos que estuvo en la cancha del estadio General Pablo Rojas.

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Con una calificación de 7,5 puntos, Arias fue el jugador más destacado por el medio brasileño:

“A pesar de una actuación más discreta en comparación con otros partidos, fue una pieza importante para romper la defensa por las bandas y aprovechó el pase de Allan para marcar el único gol anotado por Verdão”, detallaron.

Así fue el empate de Palmeiras y Cerro Porteño: sonríe Junior en su zona

Palmeiras empató en su visita a Paraguay-crédito César Olmedo/REUTERS
Palmeiras empató en su visita a Paraguay-crédito César Olmedo/REUTERS

Cerro Porteño y Palmeiras igualaron 1-1 en Asunción y Sporting Cristal se afianzó como líder del Grupo F

Un autogol de Carlos Miguel en el segundo tiempo permitió que Cerro Porteño igualara 1-1 frente a Palmeiras el 29 de abril de 2026 en el Estadio La Nueva Olla, resultado que reconfiguró de inmediato el panorama del Grupo F de la Copa Libertadores y elevó a Sporting Cristal al primer puesto. Con el empate, el equipo paraguayo evitó la derrota y dejó a los brasileños en la segunda posición, en una zona que ahora lidera el conjunto peruano tras su victoria ante Junior.

El partido comenzó con una estrategia netamente defensiva por parte del plantel azulgrana comandado por Ariel Holan, mientras que Palmeiras, bajo la dirección de Abel Ferreira, desplegó variantes ofensivas desde el inicio. A los 27 minutos, José Manuel López obligó a una atajada clave de Alexis Martín con un potente zurdazo. Un minuto después, Allan Andrade estrelló un balón en el travesaño tras un tiro de esquina, en la jugada más clara hasta ese momento.

La insistencia de la visita obtuvo recompensa sobre el minuto 32: tras una rápida transición estructurada por Allan y José Manuel López, y una posterior conexión con Ramón Sosa, el balón llegó al extremo que envió un centro rasante al área. Jhon Arias, extremo colombiano, apareció para definir dentro del área y colocar el 1-0 parcial.

Arias fue reemplazado en el minuto 84 por Lucas Evangelista y se retiró visiblemente molesto, al considerar que aún podía aportar en la búsqueda del triunfo. El atacante terminó el encuentro con un 76% de precisión en los pases y una calificación de 6.6. Aunque siempre fue recurso ofensivo, no se destacó como en partidos anteriores.

Cerro Porteño mostró una mejor faceta ofensiva en el segundo tiempo. El ingreso de Juan Manuel Iturbe en el minuto 67 resultó determinante. Cinco minutos después, Iturbe remató desde fuera del área, el balón pegó en el segundo palo y rebotó en la espalda del arquero Carlos Miguel, marcando el empate en propia puerta en el minuto 72.

De forma inmediata, el empate tiene repercusiones notables en la definición del grupo. La próxima fecha será clave: el 5 de mayo Sporting Cristal recibirá en Lima a Palmeiras, mientras que dos días después, Cerro Porteño visitará a Junior en Cartagena. Este calendario coloca mayor presión sobre los equipos brasileño y paraguayo, que necesitan sumar para no perder terreno ante el líder.

A continuación, así va la tabla de posiciones del grupo F:

  1. Sporting Cristal (Perú): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  2. Palmeiras (Brasil): 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. Cerro Porteño (Paraguay): 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Junior (Colombia): 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

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