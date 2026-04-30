Si se le cae mucho el cabello, estas son algunas prácticas diarias que debería evitar

Varias prácticas diarias pueden acelerar la caída del cabello - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída del cabello, en un rango de entre 50 y 100 hebras diarias, es parte de un ciclo natural, aunque diversas rutinas diarias pueden acentuar este fenómeno. Las elecciones relacionadas con la forma de peinarse, la alimentación, el manejo del estrés y los hábitos de descanso se consideran factores que pueden influir en la salud capilar.

Algunas costumbres cotidianas pueden generar tensión directa sobre el folículo piloso, mientras que otras dañan la fibra capilar o alteran el equilibrio nutricional necesario para mantener el cabello fuerte.

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Entre las prácticas señaladas por especialistas se encuentran los peinados que someten al cabello a tirantez constante. Según la Academia Americana de Dermatología, los estilos como coletas altas, trenzas ajustadas, extensiones o moños pueden causar “alopecia por tracción”, un tipo de caída asociada al estrés crónico sobre el folículo. Esta condición no responde a causas fisiológicas, sino a la tracción repetida que termina por desprender la fibra capilar de su cavidad.

Peinados como colas altas y trenzas ajustadas pueden causar tensión constante, favoreciendo la caída del cabello - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abuso de herramientas térmicas y procedimientos químicos representa otro factor de riesgo. MedlinePlus advierte que el uso frecuente de secadores, planchas y productos para alisar o rizar puede desencadenar “tricorrexis nudosa”, donde la hebra se vuelve frágil y se rompe con facilidad. Cepillar el cabello con fuerza, especialmente cuando está mojado, agrava el problema y favorece el quiebre.

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Una dieta insuficiente o las restricciones alimentarias extremas también afectan el ciclo de crecimiento capilar. Se ha observado que la falta de proteínas, hierro, zinc y vitaminas puede derivar en “efluvio telógeno”, una condición en la que el cabello se desprende en grandes cantidades, sobre todo al momento de lavar o peinar.

Las situaciones de estrés físico o emocional intenso tienen un impacto directo sobre la salud del cabello. Cirugías, enfermedades graves, fiebre alta, parto o pérdidas significativas pueden alterar el ciclo natural de crecimiento. En algunos casos, hasta las tres cuartas partes del cabello del cuero cabelludo pueden ingresar en fase de caída, traduciéndose en una pérdida más notoria durante el cepillado o el baño.

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Cepillar el cabello mojado daña la fibra capilar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con el cabello mojado y utilizar fundas de algodón incrementa la fricción durante la noche. Esta fricción puede provocar enredos, quiebre y debilitamiento progresivo, sobre todo si el cabello ya está húmedo o frágil. Los materiales como la seda o el satén generan menos roce y pueden contribuir a mantener la integridad de la fibra capilar.

Cómo reducir los daños y preservar la salud capilar

Identificar y modificar los hábitos que afectan la salud del cabello puede ayudar a reducir la caída, siempre que no exista una causa médica de fondo.

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Una de las recomendaciones principales es evitar frotar insistentemente el cuero cabelludo con los dedos. La creencia de que una fricción vigorosa limpia mejor es un error frecuente.

Se aconseja repartir el champú de manera suave, usando las palmas de las manos durante 3 o 4 minutos, y luego masajear las puntas. Humedecer el cabello progresivamente ayuda a que la espuma se distribuya sin necesidad de frotar con fuerza, lo que reduce el riesgo de daño.

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Comer de manera saludable ayuda a evitar la caída del cabello - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado en el uso de trenzas y peinados ajustados resulta fundamental, sobre todo en cabellos crespos o afros, que son más susceptibles a la alopecia por tracción. Los especialistas recomiendan alternar estilos y dar periodos de descanso al cuero cabelludo para evitar la tensión crónica.

El uso de tintes químicos también merece atención. Aplicar coloraciones agresivas, especialmente en cabellos frágiles o deshidratados, puede intensificar la caída. Ante presencia de debilitamiento, es preferible suspender los tintes durante algunas semanas o elegir alternativas menos agresivas, como los tintes vegetales.

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En cuanto a la higiene, mantener el cabello limpio y utilizar productos adecuados a cada tipo resulta esencial. Lavar el cabello con la frecuencia apropiada, evitar cepillarlo cuando está mojado y seleccionar champús compatibles con su textura son acciones que pueden favorecer la salud capilar.