Niña de cuatro años resultó gravemente herida de un disparo en Bogotá: el autor sería un vendedor de droga del sector

Una niña de cuatro años se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza en Ciudad Bolívar, Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El estado de alarma y angustia se apoderó de la comunidad en el sur de Bogotá tras el ataque que dejó a una niña de cuatro años luchando por su vida.

La menor permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Meissen, con la bala alojada en la cabeza debido a la gravedad de la herida.

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La madre describió el momento en que vio a su hija herida: “Cuando la vi decaída y con sangre en la boquita, la recojo y salgo corriendo para pedir ayuda”.

Según su testimonio a Noticias RCN, el médico le advirtió sobre el posible desenlace: “El doctor me dijo que la niña podía estar en un término que no pudiera despertar y si despierta, quedaría vegetal”.

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La víctima fue trasladada por patrulleros del CAI La Aurora hasta el hospital de Meissen, donde minutos después falleció - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades manejan la hipótesis de que el ataque no fue un hecho aislado. Se sospecha que el responsable, identificado como líder de una banda dedicada a la venta de drogas en el sector de El Paraíso, Ciudad Bolívar, disparó tras un incidente relacionado con la negativa de una persona a comercializar estupefacientes.

De acuerdo con la madre, la represalia fue inmediata: “Por rabia, buscó a otros manes más, porque no estaba solo. Fue cuando empezó a disparar y a la niña le impactó la bala en la cabecita”, dijo al noticiero mencionado.

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Según la información disponible, la agresión ocurrió cuando el presunto atacante, frustrado por la negativa de un residente a participar en actividades ilícitas, abrió fuego en presencia de varias personas y terminó hiriendo gravemente a la pequeña.

El sospechoso se dio a la fuga y, hasta el momento, no ha sido capturado.

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