Colombia

Niña de cuatro años resultó gravemente herida de un disparo en Bogotá: el autor sería un vendedor de droga del sector

El ataque ocurrió en el sector El Paraíso, donde una niña permanece con lesiones críticas tras recibir un disparo durante un conflicto vinculado al microtráfico, según revelaron familiares

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Primer plano de un casquillo de bala dorado tirado sobre pavimento oscuro y agrietado, que brilla con la luz reflejada en la superficie húmeda.
Una niña de cuatro años se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza en Ciudad Bolívar, Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El estado de alarma y angustia se apoderó de la comunidad en el sur de Bogotá tras el ataque que dejó a una niña de cuatro años luchando por su vida.

La menor permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Meissen, con la bala alojada en la cabeza debido a la gravedad de la herida.

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La madre describió el momento en que vio a su hija herida: “Cuando la vi decaída y con sangre en la boquita, la recojo y salgo corriendo para pedir ayuda”.

Según su testimonio a Noticias RCN, el médico le advirtió sobre el posible desenlace: “El doctor me dijo que la niña podía estar en un término que no pudiera despertar y si despierta, quedaría vegetal”.

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La víctima fue trasladada por patrulleros del CAI La Aurora hasta el hospital de Meissen, donde minutos después falleció - crédito Alcaldía de Bogotá
La víctima fue trasladada por patrulleros del CAI La Aurora hasta el hospital de Meissen, donde minutos después falleció - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades manejan la hipótesis de que el ataque no fue un hecho aislado. Se sospecha que el responsable, identificado como líder de una banda dedicada a la venta de drogas en el sector de El Paraíso, Ciudad Bolívar, disparó tras un incidente relacionado con la negativa de una persona a comercializar estupefacientes.

De acuerdo con la madre, la represalia fue inmediata: “Por rabia, buscó a otros manes más, porque no estaba solo. Fue cuando empezó a disparar y a la niña le impactó la bala en la cabecita”, dijo al noticiero mencionado.

Según la información disponible, la agresión ocurrió cuando el presunto atacante, frustrado por la negativa de un residente a participar en actividades ilícitas, abrió fuego en presencia de varias personas y terminó hiriendo gravemente a la pequeña.

El sospechoso se dio a la fuga y, hasta el momento, no ha sido capturado.

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