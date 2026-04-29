Sebastián Montoya se prepara para su segunda carrera de la temporada 2026 de Fórmula 2 en Miami: “Difícil no estar emocionado corriendo en casa”

El corredor de Prema Racing manifestó su alegría por volver a correr en Fórmula 2, incluso antes de lo esperado en el calendario de la temporada 2026 - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Sebastián Montoya se encuentra disputando su segunda temporada de Fórmula 2 con Prema Racing, equipo que le dio la posibilidad de ascender desde la Fórmula 3 en 2025.

El colomboestadounidense, hijo de Juan Pablo Montoya, viene destacando por un estilo de manejo con niveles similares de arrojo y agresividad a la hora de tomar espacios y pasar por curva, pero con rasgos técnicos más pulidos, por cuenta de la tecnología aplicada en los monoplazas actuales en comparación con los que corrió el propio Juan Pablo en los 2000, durante sus años con Williams y McLaren.

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Sebastián Montoya arrancó su segunda temporada en la Fórmula 2 con Prema Racing en el Gran Premio de Australia - crédito @prema_team/Instagram

Sebastián ya disputó su primer fin de semana del año en Australia, marcado por dificultades durante la clasificación que le llevaron a remontar más atrás de lo esperado. No obstante, demostró tener ritmo suficiente para sobreponerse a esa circunstancia, y hasta a una sanción en la carrera principal luego de una salida de pits peligrosa en la que chocó con Roman Bilinski y fue penalizado con cinco segundos por la FIA.

Ahora en Miami, Sebastián buscará seguir sumando puntos en la clasificación y acercarse al liderato que actualmente ostenta Nikola Tsolov, con 25 puntos. A la par, no pierde de vista sus aspiraciones de llegar a la gran carpa del automovilismo, y todo indica que hay oportunidades en marcha de las que, por ahora, el piloto prefiere mantener bajo reserva.

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Infobae Colombia habló en exclusiva con Sebastián Montoya sobre lo que se viene en Miami, el nivel de los pilotos en la parrilla de la Fórmula 2, su esfuerzo por seguir mejorando y hasta del presente de la Fórmula 1.

Infobae Colombia: Se viene el Gran Premio de Miami, una carrera con mucha exposición mediática, esta vez todavía más por la falta de carreras. ¿Cómo vive la previa en este momento?

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Sebastián Montoya: Presión, creo que siempre hay; pero es más la emoción de poder estar corriendo aquí en Miami. Estar corriendo otra vez la segunda ronda del campeonato.

Yo pensé que íbamos a estar parados hasta Mónaco. Entonces, estamos corriendo un mes más temprano de lo que tenía pensado, y no me puedo quejar. Crecí acá, obviamente, viví tres años aquí, entonces es difícil no estar emocionado corriendo acá en casa. Si le digo la verdad, no me puedo quejar, emocionado, trabajando muy duro y ya quiero volver a la pista.

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Este circuito es singular no solo por ser urbano, sino porque es muy rápido. Mucha rectas y curvas rápidas. ¿Cómo se prepara usted para un circuito con esas características?

Montoya aseguró que viene trabajando con Prema Racing para pulir su paso por curva durante el fin de semana, con el fin de maximizar resultados - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Es un poco complicado. A ver, el primer sector lo ves y es una sección muy larga, es una sección muy rápida, es muy compleja. Llegas al segundo sector, que es recta, una sección muy lenta, muy apretada, es muy importante siempre posicionar el carro donde quieres estar, por lo que medio metro hace la diferencia. Y lo hemos visto mucho en F1 también, que los centímetros hacen la diferencia entre pegarle al muro y reventar el carro, o ir rápido.

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Eso es algo que trabajamos mucho en el simulador con el equipo, y les pedí a los ingenieros que de verdad me exigieran ahí. Es tratar de hacer ese paso lo más cerquita, lo que pueda sin pegarle a los muros. Y, más que eso, es la consistencia, poder hacerlo en todas las vueltas.

Y sí, yo creo que las carreras también van a estar muy interesantes, por lo que, como dijiste, es una pista muy rápida, muchas rectas, hay muchas zonas de DRS, entonces eso siempre da para muchos sobrepasos. Vamos a ver cómo se da todo, pero con el equipo hemos hecho un buen trabajo preparando esto.

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Desde su punto de vista, ¿Qué separa hoy a un buen piloto de uno que realmente puede aspirar a ganar el campeonato de Fórmula 2?

El colombiano destacó la paridad de nivel entre los pilotos de la categoría, recordando que corredores como Oscar Piastri o Isack Hadjar brillaron en la categoría antes de dar el salto a la Fórmula 1 en temporadas reñidas hasta el final - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Yo voy a ser sincero con usted. De los veintidós pilotos que hay en la grilla, incluyéndome a mí, más de la mitad se pueden ganar el campeonato. Yo creo que por eso es que la F2 es tan impredecible, es que son muchos pilotos muy buenos, muy rápidos.

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Además de eso, yo creo que más que todo es poder maximizar lo que tienes. Obviamente la gente va a decir: “Ay, sí, es que el mejor piloto con el mejor carro va a ganar al final de temporada”. No siempre es verdad.

Por ejemplo, cuando estaba Piastri, de las últimas cinco carreras, se hizo cinco pole position seguidas y se ganó las cinco features seguidas. ¿Cómo compites contra eso? Sí, lo hizo muy bien y probablemente sí tenía el mejor carro, pero cuando tú tienes esa consistencia es muy difícil que te ganen y eso es muy importante. Hadjar es otro piloto que si tú ves los resultados, no se ganó el campeonato, pero todos los fines de semana estaban ahí. No importa dónde era, todos los fines de semana, excepto uno en Bakú, que tuvo un problema en clasificación, estaba ahí en la pelea, estaba ahí peleando para las ganadas y eso es lo que uno necesita. Igual que Bortoletto, igual que Fornaroli, es estar ahí siempre y estar en la pelea.

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Eso es lo que estamos trabajando con el equipo de clasificación, maximizar y ser mucho más consistente. Y después, además de eso, en las carreras, maximizar. Pero yo creo que el lado de las carreras estamos en una posición muy buena. El lado de clasificación estamos en una posición muy buena, pero le quiero seguir trabajando, por lo que las carreras se me hacen todavía un poquito más fácil y somos un poquito más rápidos ahí. Entonces, quiero tener la velocidad ahí 10 de 10 en los dos lados.

El inicio de la temporada en Australia se le vio remontando desde atrás, incluso lidiando con una sanción en una carrera caótica. Mencionaba su trabajo para mejorar en clasificación. ¿Qué siente que le falta para llegar a la consistencia tan necesaria para estar bien posicionado arrancando cada fin de semana?

Si le digo la verdad, no creo que es tanto que me falte. Es más de ponernos en unas situaciones mejores. Yo creo que en Australia, en la primera salida estábamos en una muy buena posición, con el carro, conmigo, con todo.

Cuando llegamos a la segunda parte de clasificación, estaba en una posición que no quería. Después tenía que calentar las ruedas de cierta manera, salió la bandera roja de (Gabriele) Mini, después tuve que salir otra vez, empecé a calentar la rueda muy rápido, y se me recalentaron. Las cosas se acumularon y nos pusieron en una posición difícil y cometí un error y ya.

Montoya remontó seis posiciones y alcanzó la novena ubicación en la carrera sprint en Australia. En la carrera principal, terminó en la misma ubicación y sumó sus primeros puntos del año - crédito @prema_team/Instagram

No le quiero decir que me iba a hacer la pole, no creo que de para decir que estábamos suficientemente sobrados, no. Pero yo creo que estábamos peleando para el top cinco, top tres, realísticamente para la primera fila. Y cuando uno tiene esa velocidad no es que le falte nada, por lo que ya la tienes. Es más de lo que dije, mejor posición, empezar a maximizar todo un poquito mejor y tener esa velocidad. Me gustaría tener esa velocidad de sobra, que no tengamos que estar tan en el límite siempre, peleando para eso.

Si tuviera que describir su estilo de conducción en comparación con el que tenía su papá, Juan Pablo, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?

El piloto recalcó que pese a aprender de su padre en un inicio, las diferencias en los monoplazas de uno y otro fueron delineando un estilo propio de manejo - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Yo creo que son muy similares. Mi papá me enseñó a mí, entonces somos los dos muy agresivos, pero yo siempre me veo de pronto un poquito más suave con las manos. Mi papá siempre era un poquito más brusco, pero también era, creo que por el tipo de carro que lo permitía. Hoy en día son más pesados, las llantas con el perfil chiquito se resbalan mucho más fácil. En la época de mi papá era carro liviano, llanta que resbala aquí y allá y está perfecta. Entonces, yo creo que eso se permitía.

Mi papá me lo dijo a mí: si el carro no está de lado, para mí no iba suficientemente rápido. Y yo traté de hacer eso en F4 y me estrellé, por lo que no lo deben hacer. Poder adaptarse y entender eso fue algo que a los dos, digamos, fue algo que le tuvimos que dedicar mucho tiempo y al final, bueno, vamos por buen camino.

¿Se ve listo para hacer el, dar el salto a la Fórmula 1?

Honestamente, sí. No le voy a decir mentiras. Hay gente que va a decir: “Ay, no, pero es que bla, bla, bla”. Diga lo que quiera. Pero si ellos pueden, yo, ¿por qué no?

Además de eso, siento que ya este punto, no a la otra gente, a mí mismo me demuestro que con la mentalidad que estoy trabajando, con la velocidad que tengo, como estoy manejando, lo puedo hacer. No le estoy diciendo que este fin de semana me dan el carro de Antonelli y los acabo a todos, no. por lo que realísticamente uno necesita un poquito de tiempo para entender todo, pero seguro con la preparación y eso, y con la oportunidad, puedo hacer un buen trabajo.

¿Lo han contactado de alguno de los equipos de la Fórmula 1? No para llegar el otro año o en dos años, pero ¿al menos para hacer pruebas con los monoplazas actuales en la Fórmula 1?

No sé qué tanto puedo decir, entonces no le voy a contestar esa pregunta. Pero vamos bien. Al final, yo tengo una gente alrededor mía muy buena, mi papá hace muy buen trabajo con eso, y obviamente yo creo que hay muchas oportunidades que se están abriendo en los próximos años, pero de mi lado tengo cosas más importantes para enfocarme ahorita, como Miami, y yo hago el mejor trabajo que puedo en pista y yo sé que después de eso el resto se alinea.

Para terminar, este mes sin carreras estuvo muy marcado por toda la polémica del, del nuevo reglamento técnico en la Fórmula 1, ¿Cómo vive usted eso a la distancia?

Si yo estoy en Fórmula 1 y yo estoy ganando carreras y me puedo volver campeón del mundo las veces que quiera, no me voy a quejar. Se la pongo así. Y pregúntele a Russell a ver qué piensa del reglamento, o Kimi. Se lo puedo prometer que ellos están felices de la vida.