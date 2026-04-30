Ministro de Educación se sacó una ‘espinita’ con la reducción de desempleo: “Esto no le gusta al Banco de la República”

Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, lanzó una pulla al Banco de la República debido a la baja tasa de desempleo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tasa de desocupación (de desempleo) en Colombia llegó a 8,8% en marzo de 2026, el nivel más bajo en más de dos décadas para ese mes; la cifra cayó como un dato inesperado en medio de un panorama económico fluctuante, sobre todo, debido a que el registro no se veía desde 2001 y marcó un punto de inflexión en el comportamiento del empleo.

El resultado provocó una reacción inmediata dentro del Gobierno, específicamente por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, que se pronunció con un mensaje directo al Banco de la República y al manejo de las tasas de interés en un escenario donde el empleo muestra señales favorables.

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“Esto no le gusta al Banco de la República”, escribió el ministro en su cuenta en la red social X. En su mensaje agregó una advertencia: “Ojalá que la retaliación contra los trabajadores e industriales que invierten productivamente no sea mantenerse en ese intento de enfriar la economía aumentando las tasas de interés”.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, cuestionó el papel del Banco de la República frente a la política de tasas de interés en un escenario de mejora del empleo - crédito @DanielRMed/X

Desempleo en Colombia, en el nivel más bajo desde 2001

El dato del desempleo representó una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente a marzo de 2025. La comparación con 2022 resultó aún más amplia, con una caída de 3,3 puntos. Estas cifras reforzaron una tendencia de mejora en el mercado laboral que se consolidó en los últimos años.

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Además, la tasa global de participación se ubicó en 65%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales. Este resultado reflejó una mayor presencia de personas en el mercado laboral, tanto en búsqueda de empleo como en ocupación activa.

Por su parte, la tasa de ocupación alcanzó 59,3%, lo que significó un aumento de 0,8 puntos frente al mismo mes del año anterior. Este indicador evidenció un crecimiento en la proporción de personas que cuentan con trabajo dentro de la población en edad laboral.

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El desempleo bajó 0,8 puntos frente a marzo de 2025; si se compara con 2022, la caída es mayor, con 3,3 puntos menos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ministro Rojas compartió además un análisis del Centro de Pensamiento de Vida y allí se destacó el crecimiento en el número de ocupados. En marzo de 2026, la población con empleo llegó a 24.352.000 personas, lo que confirmó una expansión sostenida en la generación de puestos de trabajo.

Las cifras anuales reforzaron esa lectura; cerca de 650.000 personas salieron del desempleo en el último año. Si se amplía la comparación hasta 2022, el aumento en el número de ocupados alcanzó 2.672.000 trabajadores. El ritmo de recuperación mostró una dinámica constante.

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El comportamiento del empleo se consolidó como uno de los principales indicadores positivos de la economía, además, la reducción del desempleo, junto con el aumento en participación y ocupación, dibujó un panorama de mayor actividad en el mercado laboral, pese a las tensiones en otros frentes como la inflación y las tasas de interés.

La cantidad de personas en el mercado laboral llegó al 65%, con un leve aumento frente al año anterior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Evolución del desempleo en Colombia por gobiernos

El ministro acompañó su pronunciamiento con una gráfica (del centro de investigación) que ilustró la evolución de la tasa de desocupación en marzo desde 2001 hasta 2026. El recorrido permitió observar cambios marcados a lo largo de distintos gobiernos.

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A comienzos de los 2000, el desempleo superó el 13%; durante los periodos de Álvaro Uribe Vélez, el indicador mostró una reducción progresiva, aunque con fluctuaciones que lo mantuvieron cerca de los dos dígitos.

En los gobiernos de Juan Manuel Santos, la tendencia descendente continuó, pues la tasa logró ubicarse por debajo del 10% en varios años, lo que representó una mejora frente a la década anterior. No obstante, el comportamiento cambió durante la administración de Iván Duque.

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En ese periodo se registró un aumento significativo del desempleo, con un pico cercano a 14,7% en marzo de 2021. Ese nivel rompió la trayectoria de caída que se había consolidado, pero hay que tener en cuenta que en ese periodo presidencial llegó la pandemia.

Un análisis del Centro de Pensamiento de Vida reportó que el número de ocupados llegó a 24.352.000 personas en marzo de 2026 - crédito @CentroVidaEcon/X

En los posteriores años, bajo el Gobierno de Gustavo Petro, el indicador retomó una senda descendente. Desde un nivel cercano al 10% en 2023, pasó a 9,6% en 2025 y alcanzó 8,8% en marzo de 2026, el punto más bajo de toda la serie para ese mes.

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