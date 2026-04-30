Colombia

Ministro de Educación se sacó una ‘espinita’ con la reducción de desempleo: “Esto no le gusta al Banco de la República”

La tasa de desocupación en Colombia llegó a 8,8% en marzo de 2026, el nivel más bajo para ese mes desde 2001, lo que provocó una reacción de Daniel Rojas Medellín en contra del Emisor

Guardar
Un hombre joven con gafas y camisa blanca está sentado en una mesa con una tablet y un micrófono, con el emblema dorado de la República de Colombia de fondo.
Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, lanzó una pulla al Banco de la República debido a la baja tasa de desempleo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tasa de desocupación (de desempleo) en Colombia llegó a 8,8% en marzo de 2026, el nivel más bajo en más de dos décadas para ese mes; la cifra cayó como un dato inesperado en medio de un panorama económico fluctuante, sobre todo, debido a que el registro no se veía desde 2001 y marcó un punto de inflexión en el comportamiento del empleo.

El resultado provocó una reacción inmediata dentro del Gobierno, específicamente por el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, que se pronunció con un mensaje directo al Banco de la República y al manejo de las tasas de interés en un escenario donde el empleo muestra señales favorables.

PUBLICIDAD

“Esto no le gusta al Banco de la República”, escribió el ministro en su cuenta en la red social X. En su mensaje agregó una advertencia: “Ojalá que la retaliación contra los trabajadores e industriales que invierten productivamente no sea mantenerse en ese intento de enfriar la economía aumentando las tasas de interés”.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, cuestionó el papel del Banco de la República frente a la política de tasas de interés en un escenario de mejora del empleo - crédito @DanielRMed/X
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, cuestionó el papel del Banco de la República frente a la política de tasas de interés en un escenario de mejora del empleo - crédito @DanielRMed/X

Desempleo en Colombia, en el nivel más bajo desde 2001

El dato del desempleo representó una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente a marzo de 2025. La comparación con 2022 resultó aún más amplia, con una caída de 3,3 puntos. Estas cifras reforzaron una tendencia de mejora en el mercado laboral que se consolidó en los últimos años.

PUBLICIDAD

Además, la tasa global de participación se ubicó en 65%, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales. Este resultado reflejó una mayor presencia de personas en el mercado laboral, tanto en búsqueda de empleo como en ocupación activa.

Por su parte, la tasa de ocupación alcanzó 59,3%, lo que significó un aumento de 0,8 puntos frente al mismo mes del año anterior. Este indicador evidenció un crecimiento en la proporción de personas que cuentan con trabajo dentro de la población en edad laboral.

Grupo de trabajadores en uniformes en el pasillo de una fábrica moderna con grandes ventanas. Un gráfico de tendencia ascendente está pegado en una pared de vidrio.
El desempleo bajó 0,8 puntos frente a marzo de 2025; si se compara con 2022, la caída es mayor, con 3,3 puntos menos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ministro Rojas compartió además un análisis del Centro de Pensamiento de Vida y allí se destacó el crecimiento en el número de ocupados. En marzo de 2026, la población con empleo llegó a 24.352.000 personas, lo que confirmó una expansión sostenida en la generación de puestos de trabajo.

Las cifras anuales reforzaron esa lectura; cerca de 650.000 personas salieron del desempleo en el último año. Si se amplía la comparación hasta 2022, el aumento en el número de ocupados alcanzó 2.672.000 trabajadores. El ritmo de recuperación mostró una dinámica constante.

El comportamiento del empleo se consolidó como uno de los principales indicadores positivos de la economía, además, la reducción del desempleo, junto con el aumento en participación y ocupación, dibujó un panorama de mayor actividad en el mercado laboral, pese a las tensiones en otros frentes como la inflación y las tasas de interés.

Un hombre joven de barba oscura se sienta en escalones de piedra con la cabeza en la mano, sosteniendo un currículum, mientras profesionales transitan por una calle de ciudad
La cantidad de personas en el mercado laboral llegó al 65%, con un leve aumento frente al año anterior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Evolución del desempleo en Colombia por gobiernos

El ministro acompañó su pronunciamiento con una gráfica (del centro de investigación) que ilustró la evolución de la tasa de desocupación en marzo desde 2001 hasta 2026. El recorrido permitió observar cambios marcados a lo largo de distintos gobiernos.

A comienzos de los 2000, el desempleo superó el 13%; durante los periodos de Álvaro Uribe Vélez, el indicador mostró una reducción progresiva, aunque con fluctuaciones que lo mantuvieron cerca de los dos dígitos.

En los gobiernos de Juan Manuel Santos, la tendencia descendente continuó, pues la tasa logró ubicarse por debajo del 10% en varios años, lo que representó una mejora frente a la década anterior. No obstante, el comportamiento cambió durante la administración de Iván Duque.

En ese periodo se registró un aumento significativo del desempleo, con un pico cercano a 14,7% en marzo de 2021. Ese nivel rompió la trayectoria de caída que se había consolidado, pero hay que tener en cuenta que en ese periodo presidencial llegó la pandemia.

Un análisis del Centro de Pensamiento de Vida reportó que el número de ocupados llegó a 24.352.000 personas en marzo de 2026 - crédito @CentroVidaEcon/X
Un análisis del Centro de Pensamiento de Vida reportó que el número de ocupados llegó a 24.352.000 personas en marzo de 2026 - crédito @CentroVidaEcon/X

En los posteriores años, bajo el Gobierno de Gustavo Petro, el indicador retomó una senda descendente. Desde un nivel cercano al 10% en 2023, pasó a 9,6% en 2025 y alcanzó 8,8% en marzo de 2026, el punto más bajo de toda la serie para ese mes.

Temas Relacionados

Ministro de EducaciónDaniel Rojas MedellínTasa de desocupaciónBanco de la RepúblicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

La “Tricolor” buscará su primera victoria en territorio paraguayo, que la meta en la pelea por clasificar a la siguiente fase del torneo

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Oliver Khan, legendario arquero de Alemania, llenó de elogios a Luis Díaz y le agradeció al Liverpool

El exarquero del Bayern Múnich se refirió al presente del guajiro y aseguró estar encantado lo que aporta Díaz a los bávaros

Oliver Khan, legendario arquero de Alemania, llenó de elogios a Luis Díaz y le agradeció al Liverpool

Petro admitió haberse reunido con el abogado de alias Papá Pitufo: “Solicité su entrega al Gobierno nacional”

El presidente afirmó que ha tratado de lograr la captura del “zar del contrabando” para que enfrente a la justicia colombiana

Petro admitió haberse reunido con el abogado de alias Papá Pitufo: “Solicité su entrega al Gobierno nacional”

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Resultados Super Astro Sol hoy 30 de abril: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 30 de abril: verifique el signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Zion señaló a Westcol de “charlatán” tras polémica por colaboración fallida: “No le voy a hacer caso”

Jessica Cediel denunció que están usando sus fotos para engañar hombres: “Supuestamente para tener relaciones sentimentales”

La Segura alertó a sus seguidores ppor las consecuencias de su cirugía “Me estoy muriendo del dolor”

Confundieron a Yina Calderón con la cantante Juliana Velásquez en programa de la televisión internacional: “Esa no soy yo”

Maisak, Feid y Maluma lanzaron ‘Te entiendo remix’ y el verso de Feid fue visto como un mensaje para Karol G: “Ya habías encontrado al hombre de tu vida”

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Oliver Khan, legendario arquero de Alemania, llenó de elogios a Luis Díaz y le agradeció al Liverpool

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Radamel Falcao hizo especial petición para que Luis Díaz pueda jugar mejor en la selección Colombia

La Copa Libertadores le está costando a Junior de Barranquilla mucho dinero: los malos resultados golpean la inversión