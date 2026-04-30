Armada de Colombia capturó a alias Chucky, presunto jefe de secuestros y extorsión del GAO-r Alfonso Cano en Tumaco

El arresto ocurrió durante una operación conjunta con el Ejército y la Policía en el sur de Tumaco, donde un joven de 25 años es investigado por su papel en extorsiones y secuestros en la zona urbana - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia capturó a un presunto coordinador criminal del Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) Bloque Alfonso Cano en Tumaco, Nariño, durante una operación conjunta con el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

El detenido, identificado como alias Chuky, de 25 años, es señalado como el principal dinamizador de secuestros y extorsiones en el casco urbano de Tumaco, uno de los municipios más afectados por la violencia en la región del Pacífico.

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La acción se desarrolló en el barrio Las Américas, al sur del municipio, donde unidades del Gaula Militar Tumaco ejecutaron una diligencia de allanamiento y registro con el acompañamiento de la Policía Judicial.

Chuky figuraba como objetivo priorizado por su presunta participación en múltiples hechos delictivos que han impactado a gremios y habitantes locales.

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Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor y nueve cartuchos. El material, junto al capturado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de judicialización.

Alias Chuky: objetivo de alto valor para las autoridades

El presunto responsable de coordinar secuestros y extorsiones en el casco urbano de Tumaco fue capturado durante un operativo conjunto entre la Armada, el Ejército y la Policía Nacional - crédito prensa Armada de Colombia

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la fuerza pública, “Chuky” ejercía como coordinador delictivo en el barrio Las Américas, donde presuntamente dirigía actividades de secuestro y extorsión. La orden de captura en su contra había sido emitida por el Juzgado Tercero Municipal con Función de Control de Garantías de Tumaco, bajo el cargo de secuestro extorsivo agravado.

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El comandante del Gaula Militar Tumaco, mayor Jackson Tovar, afirmó que la detención de alias Chuky representa un avance en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en el Pacífico nariñense.

“Con este resultado la fuerza pública afecta de manera directa las capacidades criminales y de financiamiento ilegal de las estructuras armadas organizadas, que delinquen en el Pacífico Nariñense, contribuyendo a fortalecer las condiciones de seguridad y tranquilidad de la población civil”, subrayó el mayor Tovar.

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Impacto en la seguridad del Pacífico y contexto regional

La Armada de Colombia capturó a alias Chuky, presunto cabecilla del GAO-r Bloque Alfonso Cano, en una operación conjunta en Tumaco - crédito prensa Armada de Colombia

La captura de este presunto cabecilla se dio en una serie de operativos contra las estructuras armadas ilegales que actúan en la costa pacífica de Nariño. Según detalló la autoridad militar, estos esfuerzos buscan debilitar las capacidades criminales y de financiamiento ilegal de los grupos que han generado altos índices de violencia en la región.

En días recientes, la fuerza pública también reportó la neutralización de un cabecilla y la captura de otro miembro de la estructura Jacobo Arenas en Roberto Payán, en el denominado triángulo del Telembí.

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En esa acción, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 2, junto a la Armada de Colombia y el apoyo judicial de la Policía Nacional, sostuvieron combates contra integrantes del GAO-r Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. El resultado: un integrante abatido, otro herido y la incautación de armamento, munición, material de intendencia y un control de dron, elementos de especial interés para la inteligencia militar.

Judicialización y refuerzo de operaciones en Tumaco

La operación forma parte de una serie de acciones para debilitar las estructuras armadas ilegales y reducir la violencia en el Pacífico nariñense - crédito prensa Armada de Colombia

El procedimiento legal contra alias Chuky se encuentra en desarrollo. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación formal por los delitos imputados y avanza en la recopilación de pruebas que respalden la vinculación del detenido con actividades de secuestro y extorsión en Tumaco y zonas aledañas.

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La Armada de Colombia anticipó que continuará con las operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para enfrentar el accionar de los grupos armados organizados y garantizar la seguridad de las comunidades del Pacífico sur colombiano.

El municipio de Tumaco sigue siendo un punto crítico para las autoridades nacionales por la presencia de disidencias de las Farc y otras estructuras ilegales que disputan el control territorial y las rentas ilícitas.

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