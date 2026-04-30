En video: Los levantamientos de Francisco Mosquera que le dieron la medalla de oro a Colombia

Francisco Mosquera, deportista colombiano, fue el pesista más destacado en Panamá, as{i fue la medalla que trajo para Colombia - crédito @deportecolombiano/Instagram

Colombia sigue ratificando su poderío en el levantamiento de pesas continental. En el Campeonato Panamericano de Mayores 2026, que se disputa en Panamá, la delegación nacional ha tenido un arranque arrollador con una cosecha de medallas que la mantiene en lo más alto del medallero. Sin embargo, una de las actuaciones más destacadas hasta el momento ha sido la del pesista vallecaucano Francisco Mosquera, quien no solo se colgó tres medallas de oro, sino que además impuso un nuevo récord panamericano en la categoría de los 65 kilogramos.

El desempeño de Mosquera ha sido una demostración de dominio absoluto. El colombiano levantó un total de 320 kilogramos, cifra que le permitió superar al estadounidense Hampton Morris, uno de los favoritos en la división. Con este resultado, el deportista colombiano se quedó con el oro en arranque, envión y total, consolidando una jornada perfecta para el país y reafirmando su condición de referente internacional en su categoría.

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La delegación continúa en competencia hasta el 1 de mayo, con expectativas de sumar más preseas en las categorías de peso pesado - crédito ColombiaSports.net

En el arranque, Mosquera mostró una técnica impecable y una concentración que marcó la diferencia desde el inicio de la competencia. Sus levantamientos fueron progresivos, seguros y estratégicamente calculados para asegurar la medalla de oro sin arriesgar de más. Cada intento fue ejecutado con precisión, dejando claro que llegaba a Panamá con un objetivo firme: dominar la categoría.

El envión no fue diferente. En esta modalidad, considerada por muchos la más exigente por la carga técnica y física que implica, el colombiano volvió a imponer condiciones. Sus intentos fueron contundentes y le permitieron asegurar otro oro, completando así una jornada perfecta que quedará registrada como una de las mejores actuaciones del campeonato.

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Colombia arrancó con medallas en el Campeonato Panamericano de Panamá - crédito Colprensa

Pero el momento más importante llegó con el total. Allí, Mosquera alcanzó los 320 kilogramos, cifra que no solo le garantizó el oro, sino que además se convirtió en nuevo récord panamericano. El coliseo en Panamá fue testigo de un levantamiento que combinó fuerza, técnica y temple competitivo en su máxima expresión. La reacción del público y de la delegación colombiana no se hizo esperar, celebrando lo que ya se considera una de las actuaciones más sólidas del certamen.

La presentación de Mosquera se inscribe dentro del gran momento que vive la delegación colombiana en el torneo. Hasta el momento, el país ha conseguido un balance sobresaliente con múltiples medallas en diferentes categorías, consolidándose como una de las potencias del levantamiento de pesas en América.

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Francisco Mosquera, deportista colombiano, fue el pesista más destacado en Panamá, as{i fue la medalla que trajo para Colombia - crédito @deportecolombiano/Instagram

Entre los otros resultados destacados aparece la también pesista Tatiana Mosquera, quien se colgó la medalla de oro en el arranque de los 63 kilogramos con un levantamiento de 108 kilogramos. En esa misma categoría, Yenny Sinisterra logró plata en envión y bronce en arranque, sumando puntos clave para la delegación.

Por su parte, en los 60 kilogramos, Jhon Jairo Serna también aportó al medallero con una medalla de oro en envión tras levantar 151 kilogramos, además de un bronce en el total. En los 53 kilogramos, Rohelys Galvis consiguió una plata en arranque, mientras que Antonina Moya aportó otra medalla de bronce en la jornada.

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El balance general para Colombia en el campeonato es más que positivo. La delegación ha demostrado profundidad, consistencia y un nivel competitivo que le permite pelear en múltiples categorías. Con 20 deportistas en competencia, el equipo nacional continúa sumando resultados que lo mantienen en la pelea por el título continental.

La Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas destacó que el país cerró la segunda jornada con un total de 14 medallas: 6 de oro, 2 de plata y 6 de bronce, una cifra que refleja el dominio parcial de Colombia en el certamen.

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El campeonato continuará hasta el 1 de mayo, lo que significa que aún quedan oportunidades para que Colombia amplíe su cosecha de medallas, especialmente en las categorías de mayor peso, donde tradicionalmente el país también ha tenido protagonismo.