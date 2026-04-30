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Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina

El lateral derecho colombiano estuvo cerca de llegar a uno de los dos equipos más grandes de la Argentina, porque el técnico de ese entonces lo conocía

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Helibelton Palacios, lateral derecho colombiano, fue vinculado con Boca Juniors a mediados de 2023 - crédito Independiente Santa Fe
Helibelton Palacios, lateral derecho colombiano, fue vinculado con Boca Juniors a mediados de 2023 - crédito Independiente Santa Fe

Helibelton Palacios es un futbolista colombiano nacido en Santander de Quilichao en 1993, reconocido principalmente por su recorrido como lateral derecho. Su carrera profesional ha pasado por clubes importantes de Colombia como Deportivo Cali, Atlético Nacional y Millonarios, además de experiencias en el exterior en Bélgica, España y Brasil.

En el fútbol colombiano actual, Palacios hace parte de la nómina de Independiente Santa Fe, en la que aporta experiencia, recorrido internacional y solidez defensiva en la banda derecha.

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El defensa colombiano, Helibelton Palacios, también jugó en el Elche CF - crédito Elche CF
El defensa colombiano, Helibelton Palacios, también jugó en el Elche CF - crédito Elche CF

Un interés que estuvo a punto de llevarlo a la élite argentina

Helibelton Palacios estuvo muy cerca de jugar en uno de los dos clubes más grandes de Argentina, Boca Juniors. El lateral colombiano llegó a ser sondeado por el conjunto “Xeneize” en un momento en el que su rendimiento en Europa, especialmente en el Elche de España, lo ponía en el radar de varios equipos del continente. Incluso se habló de acercamientos, contactos con su entorno y un interés que no llegó a concretarse, aunque el jugador reconoció en su momento sentirse halagado por la posibilidad de vestir la camiseta azul y oro.

El relato que reavivó la historia en Espn Internacional

La anécdota volvió a tomar en el marco de la de EsInternacional del partido entre Platense de Argentina e Independiente Santa Fe, en el duelo de Copa Libertadores, fecha 3. Durante la narración, el relator Leo Gabes sorprendió a la audiencia al contar que Helibelton Palacios estuvo muy cerca de llegar a Boca Juniors. La información no quedó solo en el comentario del narrador, ya que en la llamada “planta baja” de la transmisión, la periodista colombiana Juliana Salazar respaldó la versión, confirmando que el interés existió y que el nombre del lateral sí estuvo sobre la mesa del club argentino en su momento. Este tipo de revelaciones en plena transmisión generó revuelo entre los aficionados, especialmente por tratarse de un jugador activo en el fútbol colombiano y con pasado reciente en ligas internacionales.

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Helibelton Palacios enfrentando al Barcelona de España con la camiseta de Elche - Albert Gea/Reuters
Helibelton Palacios enfrentando al Barcelona de España con la camiseta de Elche - Albert Gea/Reuters

Un paso que pudo cambiar su carrera

De haberse concretado, el salto a Boca Juniors habría significado uno de los movimientos más importantes en la carrera de Helibelton Palacios. El club argentino es uno de los más grandes del continente, con una exposición mediática enorme y exigencia constante, lo que habría representado un escenario completamente distinto para el lateral. Sin embargo, como ocurre frecuentemente en el fútbol sudamericano, las negociaciones no avanzaron y el jugador terminó siguiendo su camino por Europa y posteriormente regresando al fútbol colombiano.

Santa Fe y la actualidad del lateral

Hoy, Palacios continúa su carrera en Independiente Santa Fe, donde se ha consolidado como una pieza de experiencia en la defensa. Su presencia le aporta al equipo orden táctico, recorrido por la banda y liderazgo, atributos que ha construido a lo largo de su trayectoria internacional. Aunque el paso a Boca Juniors no se concretó, la historia sigue generando interés porque refleja el nivel competitivo que ha alcanzado el jugador y lo cerca que estuvo de dar un salto a uno de los clubes más grandes del continente.

Helibelton Palacios
Helibelton Palacios solo jugó cuatro partidos en 2024, tres con Cruzeiro que lo mandó a préstamo al Sport Recife por poca continuidad - crédito Cruzeiro

Una carrera construida entre Colombia, Europa y Sudamérica

La trayectoria de Helibelton Palacios es amplia y ha estado marcada por pasos importantes en distintos países. Debutó profesionalmente en el Deportivo Cali en 2011, donde se consolidó como una de las promesas del fútbol colombiano. Con el equipo vallecaucano ganó la Superliga 2014 y el Torneo Apertura 2015, además de tener un breve paso por La Equidad en 2014, que le sirvió para sumar minutos y continuidad.

Posteriormente, dio el salto internacional en 2017 al fichar por el Club Brujas de Bélgica, donde tuvo la oportunidad de competir en la UEFA Champions League, un hito importante en su carrera. Su recorrido europeo continuó en España con el Elche CF entre 2021 y 2023, donde jugó en LaLiga, enfrentando a algunos de los clubes más importantes del mundo.

De regreso a Sudamérica, Palacios defendió los colores de Atlético Nacional entre 2018 y 2020, etapa en la que ganó la Copa Colombia 2018, y más adelante pasó por el Cruzeiro de Brasil en 2023, sumando otra experiencia en una de las ligas más competitivas del continente. En 2025 llegó a Millonarios, y finalmente en 2026 se incorporó a Independiente Santa Fe, su club actual.

Además de su carrera en clubes, Palacios también tuvo participación en la Selección Colombia Sub-20, con la que logró el título del Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2013, consolidándose desde temprano como una de las proyecciones del fútbol colombiano.

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