Carlos Sánchez, mundialista con la selección Colombia en Brasil 2014, hace el ‘kilo por kilo’ con la ‘Tricolor’ actual

¿Pékerman o Lorenzo? ¿Falcao o Suárez?... La Roca se animó a este versus entre Colombia 2014 y Colombia 2026, el exjugador de la Selección, doble mundialista, eligió a sus favoritos puesto por puesto - crédito @diarioascolombia/Instagram

El nombre de Carlos Sánchez está inevitablemente ligado a uno de los momentos más brillantes del fútbol colombiano en el siglo XXI. Mediocampista de marca, referente de equilibrio táctico y figura clave en la selección que disputó el Mundial de 2014, Sánchez fue pieza fundamental en el esquema que llevó a la “Tricolor” a alcanzar los cuartos de final en Copa Mundial de la FIFA 2014.

Más de una década después, el exjugador volvió a poner sobre la mesa un debate inevitable: ¿Qué tan superior o inferior es la actual selección Colombia frente a la de su generación? Para responderlo, el propio Sánchez se animó a hacer un ejercicio directo, el llamado “kilo por kilo”, comparando jugador por jugador, en entrevista con el Diario AS Colombia, así quedó el cara a cara:

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David Ospina (2014) vs. Camilo Vargas (2026) → Camilo Vargas

Camilo Zúñiga (2014) vs. Daniel Muñoz (2026) → Daniel Muñoz

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Mario Yepes (2014) vs. Davinson Sánchez (2026) → Mario Yepes

Cristian Zapata (2014) vs. Jhon Lucumí (2026) → Cristian Zapata

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Pablo Armero (2014) vs. Johan Mojica (2026) → Pablo Armero

Carlos Sánchez (2014) vs. Jefferson Lerma (2026) → Carlos Sánchez

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Abel Aguilar (2014) vs. Richard Ríos (2026) → Richard Ríos

James Rodríguez (2014) vs. James Rodríguez (2026) → James 2014

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Juan Guillermo Cuadrado (2014) vs. Jhon Arias (2026) → Juan Guillermo Cuadrado

Luis Díaz (2026) vs. Teófilo Gutiérrez (2014) → Luis Díaz

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Radamel Falcao (2014) vs. Luis Suárez (2026) → Falcao

Néstor Lorenzo (2026) vs. José Pékerman (2014) → José Pékerman

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En esta entrevista, el exfutbolista colombiano Carlos Sánchez aborda temas relacionados con la Selección Colombia. Sánchez expone su visión sobre la protección de figuras como Luis Díaz y evalúa la dupla de mediocampistas Jefferson Lerma y Richard Ríos - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

¿La selección Colombia de 2014 es mejor que la del 2026?

El resultado deja ver una ligera inclinación hacia la generación de 2014, especialmente en defensa, liderazgo y experiencia. Sin embargo, también evidencia que la actual selección tiene figuras en ascenso que ya compiten de tú a tú, particularmente en ataque y en algunos roles del mediocampo.

La elección de Camilo Vargas por encima de David Ospina, o la preferencia por Daniel Muñoz sobre Camilo Zúñiga, reflejan el peso del presente. Pero al mismo tiempo, nombres como Mario Yepes, Cristian Zapata o Pablo Armero siguen imponiéndose desde la memoria colectiva.

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Carlos Sánchez jugó dos mundiales con la selección Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa

Bajo la dirección de José Pékerman, la selección Colombia del 2014 no solo regresó a un Mundial después de 16 años de ausencia —desde la Copa Mundial de la FIFA 1998—, sino que protagonizó una de las mejores campañas en la historia del país. Con un fútbol ofensivo, ordenado y vistoso, Colombia alcanzó los cuartos de final, eliminando a selecciones como Uruguay y dejando en el camino una imagen de equipo sólido y competitivo.

Además, ese torneo vio la explosión de James Rodríguez, quien terminó como goleador del campeonato.

En contraste, la selección actual dirigida por Néstor Lorenzo ha construido su propio camino. Aunque aún no ha tenido una actuación mundialista reciente que iguale la de 2014, sí logró consolidarse como protagonista en el continente. Su mayor logro reciente fue alcanzar la final de la Copa América 2024, mostrando un equipo competitivo, con figuras como Luis Díaz y una base joven que combina talento y disciplina táctica. A esto se suma la clasificación al Mundial de 2026, lo que mantiene viva la ilusión de repetir —o incluso superar— lo conseguido en Brasil.

La 'Roca' Sánchez escogió la mejor selección entre el equipo de 2014 y el del 2026 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La carrera de Carlos Sánchez: números de un referente

Más allá del debate, la voz de Carlos Sánchez tiene peso propio. A lo largo de su carrera profesional, disputó más de 400 partidos en clubes de Europa y América, con pasos por ligas como la inglesa, la española y la italiana. Con la selección Colombia, superó las 80 apariciones oficiales, siendo titular indiscutido durante varios años en el mediocampo defensivo. Participó en el Mundial de 2014 y en la Copa Mundial de la FIFA 2018, además de múltiples ediciones de la Copa América.

Su estilo de juego se caracterizó por la recuperación de balón, la lectura táctica y la capacidad de sostener el equilibrio del equipo. Aunque no era un jugador de estadísticas ofensivas destacadas, su importancia radicaba en lo invisible: cortar circuitos del rival, dar salida limpia y permitir que las figuras creativas brillaran. Hoy, desde fuera de la cancha, su análisis revive una discusión que atraviesa generaciones y que, en el fondo, refleja el crecimiento sostenido del fútbol colombiano.