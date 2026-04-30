David González, técnico de América, señaló a los culpables de las agresiones de hinchas del Deportivo Cali

América perdió ante el Deportivo Cali por 1-0 y sufrió agresiones de sus hinchas en Palmaseca - crédito Colprensa

América de Cali no pasó un buen fin de semana, pues la derrota ante el Deportivo Cali por 1-0, en el estadio de Palmaseca, no solo lo sacó de la pelea por el segundo puesto en la Liga BetPlay, sino que fue víctima de la violencia en el fútbol colombiano, que una vez más aparece por culpa de algunos hinchas.

El técnico David González reveló la razón para que sus jugadores fueran víctimas de ataques por parte de unos aficionados, quienes los esperaron a las afueras del escenario deportivo y dejaron una persona herida, aunque no de gravedad, y abriendo otra polémica por las medidas de seguridad para los clubes.

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Los escarlatas ahora esperan una mejoría en su juego para la Copa Sudamericana, pues se medirán con Tigre de Argentina el jueves 30 de abril, en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, en Buenos Aires, por la tercera fecha de la fase de grupos y esperan un triunfo para alejarse del liderato del grupo A.

“Carne de cañón para toda esa gente”

En la noche del sábado 25 de abril, los jugadores y el cuerpo técnico de América fueron víctimas de agresiones por parte de hinchas del Deportivo Cali, que los esperaron afuera del estadio de Palmaseca para lanzar piedras al bus que los transportaba, lo que dejó a una persona con heridas leves.

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Sobre eso, el entrenador del América culpó a las autoridades por el fallo en la logística de seguridad, al asegurar que todo se debió a que el equipo salió antes de tiempo del escenario deportivo, cuando aún quedaban algunos aficionados en los alrededores de las tribunas.

El técnico David González acusó a los equipos de seguridad en Palmaseca por exponer a los jugadores del América a los ataques - crédito Colprensa

“Llevamos muchos años hablando de lo mismo, tratandolo los que podemos salir a hablar en un micrófono, de generar consciencia de ser mejores ciudadanos, mejores personas. Al final, el error pasa más por haber salido en el momento que salimos“, dijo el técnico en rueda de prensa.

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David González explicó que “entendiendo que el estadio en el que se estaba jugando y las garantías de seguridad que son mínimas, nos tuvieron que dejar al menos una hora más. Al intentar sacarnos más rápido, pues, carne de cañón para que toda la gente que estuvo ahí afuera hiciera lo que hizo”.

El entrenador del América de Cali reclamó por la agresión al bus que transportaba a su cuerpo técnico y los jugadores - crédito Afición Futbolera

Queda por saber si la Dimayor o la Alcaldía de Palmira, donde está ubicado el estadio del Deportivo Cali, aplicará alguna sanción a la afición de los verdiblancos para estas últimas jornadas de la Liga BetPlay, pues se pelea la clasificación a los playoffs el 3 de mayo contra Tolima en Ibagué.

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“El hincha quiere ganar los clásicos”

Una de las preocupaciones de los aficionados con el América es cómo afrontará los playoffs de la Liga BetPlay, pues allí le puede tocar un equipo muy fuerte, en especial de los históricos como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional u Once Caldas, que también aseguraron su lugar.

Ante eso, el técnico David González aseguró que entiende a los hinchas del club, pues no quieren que se repita lo ocurrido ante Deportivo Cali, con el que perdieron por la mínima diferencia en Palmaseca y le dieron vida a los verdiblancos en el campeonato colombiano: “Lo entendemos y yo sé y todos sabemos que el hincha quiere ganar los clásicos”.

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Aviles Hurtado marcó el gol con el que Deportivo Cali volvió a derrotar al América en el Clásico Vallecaucano - crédito Colprensa

“Me parece que Millonarios es un clásico también de América, ¿no? Bueno, ese se ganó”, mencionó el entrenador sobre el compromiso en el que triunfó por 3-1 sobre los azules el 19 de abril, aunque antes cayó ante Junior y Atlético Nacional en el campeonato colombiano.

“Ahora seguramente en las finales lo vamos a tener que encontrar con estos clásicos que tú llamas y si queremos conseguir el objetivo, vamos a tener que ganar”, terminó de decir David González a los medios en Argentina.

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