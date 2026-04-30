Colombia

Tensión con el presidente Daniel Noboa desata cerco militar en el Valle del Cauca: Gobierno Petro activa plan candado

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador elevaron el nivel de alerta en el suroccidente del país, lo que llevó al Ejecutivo a reforzar la presencia militar en Cali, Jamundí y Palmira, tras señalamientos desde Quito sobre presuntas incursiones de estructuras armadas desde territorio colombiano

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Gustavo Petro en color y Rodolfo Hernández en escala de grises, con botas militares y armas a los lados sobre un fondo acuarela azul y beige.
El Gobierno nacional ordena un despliegue especial de tropas en el Valle del Cauca para fortalecer el control territorial en zonas estratégicas, tras advertencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El suroccidente de Colombia entró en una nueva fase de vigilancia militar tras la decisión del Gobierno nacional de reforzar los controles en Cali, Jamundí y Palmira. La medida incluye la activación del llamado plan candado, diseñado para cerrar corredores de movilidad considerados sensibles y limitar el ingreso de armas al Valle del Cauca.

La determinación oficial surgió luego de las declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que denunció una presunta incursión de integrantes de estructuras armadas desde territorio colombiano hacia su país. El mandatario ecuatoriano señaló a grupos ilegales que operan en zonas limítrofes y afirmó que cruzan de manera irregular la frontera, lo que, según su postura, representa un riesgo directo para la seguridad nacional.

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Por lo que el presidente Gustavo Petro respondió con órdenes de carácter militar y de control territorial y se conoció que dispuso el refuerzo de la vigilancia en puntos estratégicos del suroccidente y activó el plan candado” en el área metropolitana de Cali.

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