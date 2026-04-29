Santa Fe se juega su futuro en la Copa Libertadores: esta es la fecha de su próximo partido

Santa Fe solo suma un punto en tres partidos de la Copa Libertadores, con un empate y dos derrotas - crédito Santa Fe

Independiente Santa Fe sufrió uno de los golpes más fuertes en lo que va de la temporada 2026, al perder frente a Platense en Argentina por 2-1, en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó al borde de la eliminación del certamen de la Conmebol.

Los cardenales tendrán un duro examen en su próximo partido de la Libertadores, pues se verán con un rival que puede complicar más las aspiraciones de los bogotanos y, en el peor de los casos, dejaría al club sin opciones de llegar a los octavos de final, que era el objetivo en el torneo.

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De otro lado, Santa Fe ahora se verá con Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay, por la fecha 19 el domingo 3 de mayo, cuando también tiene un reto difícil porque se juega la clasificación a los playoffs y una victoria le asegurará ese cupo entre los ocho mejores del certamen.

El próximo partido de Santa Fe

La caída en Buenos Aires afectó seriamente los planes de los cardenales en el certamen de la Conmebol, pues lo mantuvo en el último puesto del grupo E, ahora a cinco unidades del segundo puesto y contemplando la opción de caer en Copa Sudamericana como tercero, que pelear por los octavos de final.

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Santa Fe volverá a jugar en la Copa Libertadores el miércoles 6 de mayo, a las 7:30 de la noche, hora colombiana, cuando tendrá la obligación de conseguir un triunfo que lo mantenga vivo en el certamen, pero dependiendo de otros resultados para luchar en las siguientes dos jornadas.

Santa Fe viene de dos caídas ante Corinthians y Platense, y un empate contra Peñarol en Copa Libertadores - crédito FOTOBAIRES

Los rojos recibirán a nada menos que Corinthians en el estadio El Campín, donde esperan a más de 30.000 personas para apoyar ante el favorito del grupo E porque, previo a su compromiso con Peñarol, lleva puntaje perfecto de seis unidades en dos presentaciones en el certamen.

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El Timao también viene de vencer a Santa Fe en la Copa Libertadores, fue por 2-0 en el Neo Química Arena de Sao Paulo, por la segunda fecha y cuya obligación son los tres puntos, pues una caída en Bogotá provocaría la eliminación temprana y dejando la única opción de llegar a la Sudamericana.

Yuri Alberto, de Corinthians, en el partido de la segunda fecha de Copa Libertadores ante Jhojan Torres, de Santa Fe - crédito Jorge Silva/REUTERS

Otro dato a resaltar sobre la campaña de los albirrojos en el certamen internacional es que llevan dos goles anotados en tres salidas, ambos marcados por jugadores extranjeros y fueron Emanuel Olivera, en el empate 1-1 contra Peñarol, y Franco Fagúndez, en la caída ante Platense por 2-1.

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Así fue el triunfo del Calamar

En el primer tiempo, una intervención del VAR modificó la expulsión de Iván Gómez por juego brusco sobre Hugo Rodallega, limitándose la sanción a una tarjeta amarilla. El guardameta Andrés Marmolejo evitó al menos dos goles y sostuvo a Santa Fe en el partido, destacándose especialmente en la primera etapa.

Platense capitalizó las dificultades defensivas del rival, especialmente en balones aéreos, y anotó primero con un tanto de Guido Mainero a los 57 minutos y luego por medio de Mateo Mendía al 63. Mainero aportó las dos asistencias, consolidando la ventaja del cuadro local.

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Platense superó a Santa Fe por 2-1 en la tercera jornada de la Copa Libertadores, por el grupo E - crédito FOTOBAIRES

En tiempo añadido, Franco Fagúndez descontó para el visitante al marcar tras un rebote en el área, luego de insistir durante todo el compromiso en la ofensiva. El capitán Hugo Rodallega abandonó el campo en el minuto 73 sin lograr influir en el marcador y mostró gestos de frustración.

El recuento deja a Platense con seis puntos, mientras que el equipo dirigido por Pablo Repetto enfrenta un panorama complicado para avanzar, al ser último con un punto y una diferencia de gol de -3 en el grupo E.

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