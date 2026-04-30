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James Rodríguez ahora tiene otro dolor de cabeza en Minnesota United: la falta de minutos le traería algo peor

El volante colombiano volvió a ser suplente en la eliminación por la US Open Cup y le queda poco tiempo para demostrar su talento en el club, previo al Mundial 2026

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James Rodríguez solo ha sido titular en dos partidos con el Minnesota United en la temporada 2026 - crédito Darren Yamashita/Imagn Images
James Rodríguez solo ha sido titular en dos partidos con el Minnesota United en la temporada 2026 - crédito Darren Yamashita/Imagn Images

Una de las principales preocupaciones de la selección Colombia es James Rodríguez, jugador que ha tenido una mala temporada en 2026 por el cambio de club que, pese a las expectativas por llegar a una escuadra en la que se esperaba que fuera el líder de la plantilla, ocurrió todo lo contrario.

El volante cafetero ha sumado pocos minutos en Estados Unidos, donde llegó en febrero y, desde entonces no solo le costó adaptarse al conjunto de los Loons, sino que el entrenador no lo tiene en cuenta para muchos compromisos, prueba de ello es que casi siempre quede en el banco de suplentes.

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Sumado a eso, se le presentó un nuevo problema a James de cara al Mundial 2026, pues viviría una situación similar a la ocurrida con Sao Paulo en 2024, cuando llegó a la Copa América con pocas actuaciones en el cuadro brasileño y disputó el certamen en medio de preocupaciones.

El otro problema de James en Minnesota

El colombiano vive una dura realidad en el fútbol de los Estados Unidos, pues era llamado a ser una de las tantas figuras de la MLS, a quedar relegado a la suplencia por decisión de su entrenador, Cameron Knowles, que actualmente está en puestos de clasificación a la eliminatoria del campeonato.

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Debido a eso, es posible que Minnesota United no renueve a James Rodríguez cuando regrese del Mundial 2026, pues la falta de minutos y relevancia en la plantilla provocarían su salida anticipada, ya que dependerá de lo que su técnico decida a finales de mayo.

La transferencia de James Rodríguez al Minnesota United FC destaca como uno de los movimientos más relevantes del mercado de invierno en la MLS - crédito @jamesrodriguez/X
James Rodríguez firmó un contrato de cuatro meses con Minnesota United, que acaba en junio de 2026 - crédito @jamesrodriguez/X

Todo se debe a que el contrato del mediocampista cafetero finaliza el 30 de junio, con opción de ser renovado hasta diciembre, pero dependerá de sus resultados en el primer semestre del año, algo que, por lo que se ha visto hasta ahora, no cumple con lo esperado por los directivos.

James Rodríguez solo ha jugado seis partidos con Minnesota United, dos de titular y cuatro de suplente, suma 183 minutos sin goles ni asistencias, lo que son cifras muy discretas para el capitán de la selección Colombia, además de que se quedó en el banco en dos compromisos de la MLS.

James Rodríguez es uno de los jugadores señalados por el bajo rendimiento de Colombia ante Croacia y Francia - crédito FCF
James Rodríguez jugaría el Mundial 2026 prácticamente como agente libre, si Minnesota no le renueva el contrato - crédito FCF

Cabe recordar que el técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, iba a visitar al jugador en Estados Unidos para conocer su situación y la razón para que no sea tenido en cuenta por el entrenador del conjunto norteamericano, pues estaría jugando la Copa del Mundo con la preocupación de buscar equipo.

Los partidos que le quedan

Con la eliminación en la US Open Cup, a manos de San José Earthquake en los octavos de final por 4-2, los Loons ahora se enfocarán en la MLS, con el objetivo de mantenerse entre los primeros puestos antes del periodo de descanso en el verano por el Mundial 2026 en Norteamérica.

Minnesota United tendrá cinco partidos en mayo, en los que desea sumar la mayor cantidad de puntos posibles para acercarse al objetivo de las eliminatorias postemporada, pues el sueño es superar lo hecho en 2025, cuando llegó a semifinales de la conferencia oeste.

James Rodríguez
James Rodríguez tiene cinco partidos más con Minnesota United para llegar en buenas condiciones a la selección Colombia - crédito Minnesota United

Para James Rodríguez, es el único espacio que le queda para sumar minutos antes de la convocatoria al mundial, que saldrá a finales de mayo y el último encuentro en la MLS será el 23 de mayo, contra el Real Salt Lake en condición de local, y después viajará a Colombia para reunirse con el combinado nacional.

El sábado 2 de mayo se dará un duro reto para el Minnesota de James, recibe a Columbus Crew en la undécima jornada del campeonato y no se sabe si el entrenador Knowles le dará más espacio al cafetero para jugar.

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