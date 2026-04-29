Claudia Bahamón se pronunció sobre denuncias de acoso en medios de comunicación: “No más silencio”

Con un mensaje en sus redes sociales, Claudia Bahamón instó a abandonar la normalización y el silencio ante situaciones de acoso e incomodidad en los entornos laborales, mientras las denuncias por parte de mujeres vinculadas a medios de comunicación continuan aflorando.
La presentadora huilense, reconocida por su rol en MasterChef Celebrity, compartió su postura luego de ser testigo de episodios vividos por colegas y compañeras de trabajo. “Casi todas hemos vivido alguna situación cercana o parecida. Incluso yo he sido testigo de cosas que les han pasado a colegas y compañeras de trabajo”, manifestó en su cuenta de Instagram.
En el núcleo de su declaración, Bahamón insistió en la importancia de dar credibilidad y “estar del lado” de quienes experimentan situaciones incómodas o de acoso en sus trabajos. Subrayó: “Les creo, las veo y estoy de su lado. Sé que hablar no es fácil. Sé que muchas veces el miedo paraliza, que la confusión pesa y que durante años se normalizaron conductas que nunca debieron ser aceptadas. Decidir hablar hoy, mañana o muchos años después no las hace débiles, las hace profundamente valientes y no se puede juzgar”, apuntó.
En esa misma línea, subrayó que levantar la voz frente al acoso es un paso fundamental hacia el cambio, aunque muchas veces el entorno laboral y social complique esa decisión. Bahamón se dirigió además a quienes han traspasado los límites y reiteró que tales conductas ya no pueden justificarse bajo ningún contexto.
“Me rompe el corazón pensar en todo lo que han tenido que callar, aguantar o justificar. Y también me genera una enorme frustración e impotencia (...) Y a quienes han cruzado límites, a quienes han abusado de su poder o han disfrazado el irrespeto de ‘normalidad’: ya no hay espacio para eso”, expresó.
En la parte final de su mensaje, Bahamón apuntó una serie de frases y actitudes que habitualmente son percibidas como inofensivas, pero que describió como causantes de incomodidad y daño entre las mujeres, remarcando que comentarios y comportamientos aparentemente banales pueden fortalecer la cultura del silencio y la normalización de lo inaceptable.
La postura de Bahamón obtuvo una reacción inmediata y masiva. Su mensaje se viralizó en pocas horas, recibiendo cientos de mensajes de apoyo en los que se destacó la importancia de abrir estos debates y de respaldar a las víctimas de acoso o comportamientos inapropiados en espacios profesionales.
Cabe señalar que la publicación se produce luego de conocerse las denuncias realizadas por Maria Jose Martínez en el pódcast Vos Podés, donde abordó sus experiencias mientras formaba parte de Tu Voz Estéreo de Caracol Televisión, y luego cuando figuró en “un reality de cocina” haciendo referencia a su aparición en la primera temporada de MasterChef Celebrity. Al respecto, relató un episodio que tuvo lugar durante una de las salidas de campo del formato de RCN, en el hotel donde se alojaban.
“Estaba chateando con una prima y pedí una copa de vino a mi cuarto. Al rato oigo golpes, eran 11:30 p. m. Abro, no hay nadie. Yo estaba en pijama, shortcitos, esqueleto. Era tierra caliente. No hay nadie. Y alguien había dicho que ahí asustaban. En esas vuelve otra vez [golpes]. Y yo ahora sí como: ‘¿qué pasa?’. Era el mesero con el vino".
La actriz contó lo ocurrido al mesero. “Entonces me dice: “¿sería ese señor que está ahí?” Y yo me asomo y lo veo. Yo: ‘Este man, ¿Qué hace aquí?’. Al principio como que dije: ‘Bueno, la broma y ya se fue’. Cuando llegué a cerrar la puerta, ¡pum!, mete la mano. Borracho. Y yo: ‘¿Qué pasó?’. Saca el teléfono y me dice: ‘Acaba de llegar la prueba de mañana. Si me deja entrar, le digo qué es’. Yo en ese momento supe que hasta ahí había llegado mi... no tanto la participación, pero sí la posibilidad de llegar mucho más adelante. En ese momento lo entendí porque dije: ‘Obviamente no va a pasar nada con este tipo’”, manifestó en su testimonio.
“Yo le digo: ‘No, no, no, ¿cómo se le ocurre? Más bien me voy a acostar a dormir ya, porque mañana va a estar pesado el día’. Me dice ‘¿Está segura?’. Y entonces se me empieza a venir así, y yo pues empiezo a caminar hacia atrás, cuando me doy cuenta que estoy al frente de la cama con este tipo. Le dije: ‘No, por favor, por favor, sálgase’”. ‘¿Está segura?’ ‘Sí. Por favor, sálgase’. Entonces ya lo miré de tal manera que el tipo se va saliendo, y yo me fui atrás obviamente a cerrar la puerta, y en esa se devuelve, me mete la mano por la camiseta, me da un beso esquinado y se va. O sea, descarado. Yo estaba temblando", recordó.
Martínez manifestó que el motivo por el que no se atrevió a decir nada antes fue por su situación sentimental en ese momento. “Yo estaba empezando mi relación con el que ahora es mi esposo hoy, y tenía mucho miedo de crear un manto de duda, de una posibilidad de que él pudiera dudar de mí en lo más mínimo. No sabía qué hacer, porque realmente algo así tan basto nunca me había pasado”, narró.
Cuando le interrogaron por la identidad del sujeto, la actriz se limitó a decir “Presentador. Ya no está”, añadiendo que su salida estuvo relacionada con ese tiempo de comportamientos. “Sé que es por eso, pero él se da el lujo de decir que renunció”, sentenció.
