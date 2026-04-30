Ministro de Minas se despachó contra Daniel Noboa por denuncia que salpica al Gobierno Petro: “Cada día lo quiere menos su pueblo”

Edwin Palma instó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a dedicarse a gobernar, en rechazo a declaraciones que hizo que afectan al Gobierno colombiano - crédito Justin Tallis/Reuters y Aris Martínez/Reuters

La denuncia que hizo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre un presunta incursión de guerrilleros colombianos en la zona fronteriza generó malestar en el país político de Colombia. Esto, debido a que, según fuentes consultadas por el jefe de Estado ecuatoriano, la llegada de los criminales habría sido impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro; sin embargo, no presentó pruebas al respecto.

“Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población. Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”, indicó Noboa en su cuenta de X.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, aseguró que el Gobierno colombiano habría impulsado una incursión de guerrillas en la frontera - crédito @DanielNoboaOk/X

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, es uno de los políticos del Gobierno colombiano que se pronunció sobre el tema, dejando en evidencia su rechazo a las declaraciones del presidente de Ecuador. En su crítica, apeló al respaldo que tiene Daniel Noboa en su país y al que tiene Gustavo Petro en Colombia, con el fin de desacreditar sus afirmaciones.

“Mientras a Usted cada día lo quiere menos su pueblo, respecto de nuestro Presidente aumenta la favorabilidad. Gobierne Presidente Noboa”, señaló el jefe de la cartera.

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El ministro de Minas, Edwin Palma Egea, rechazó acusaciones de Danile Noboa, presidente de Ecuador, contra el Gobierno colombiano - crédito @PalmaEdwin/X

Comparativo: la favorabilidad de Noboa y Petro

De acuerdo con el ranking de presidentes de Latinoamérica de abril de 2026, realizado por CB Global Data, el mandatario ecuadoriano está entre los seis jefes de Estado con peor imagen: ocupó el puesto 15 de 18 que hay en total, alcanzando solo un 35,7% de favorabilidad y un 61,5% de rechazo por parte de la población.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro se ubicó en el puesto 12 –no muy lejos de su homólogo en Ecuador–, contando con un 38,2% de percepción positiva y con un 57,5% de oposición a su gestión como presidente de Colombia. Hace parte del listado de seis mandatarios de la región que fueron calificados con una imagen “regular”.

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La reacción del presidente Petro a la denuncia

Al igual que el ministro Edwin Palma, el primer mandatario colombiano reaccionó a las declaraciones del presidente de Ecuador, negando cualquier injerencia del Gobierno nacional en la presunta incursión de los criminales en la zona fronteriza.

Por eso, instó a Daniel Noboa a evaluar con detenimiento la información que recibe de sus fuentes, procurando no creer en ella. Además, indicó que está dispuesto a trabajar de la mano con su homólogo para promover la paz en una parte de la frontera.

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“Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construímos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”, escribió el presidente en la red social.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la denuncia que hizo Daniel Noboa sobre una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en la frontera - crédito @petrogustavo/X

El crimen que toma el control en la frontera

La situación de orden público en la frontera colombo-ecuatoriana es compleja, teniendo en cuenta que, según la organización InSight Crime, hay 12 estructuras criminales activas en la zona, las cuales están detrás de actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de cocaína. Entre los grupos armados que allí operan están los Comandos de la Frontera, que nacieron de las disidencias de las Farc de Colombia, Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lagartos, entre otros.

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Según Noboa, Colombia no se ha esforzado en mejorar la situación en la zona fronteriza. Considera que la fuerza pública no es suficiente y que no ha podido combatir de manera efectiva el crimen organizado. En ese sentido, afirma que las autoridades ecuatorianas están enfrentando el flagelo completamente solas.

El presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia no ha retirado sus tropas de la frontera con Ecuador - crédito Gustavo Petro/Facebook

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro dice lo contrario. Por un lado, informó que las tropas colombianas siguen haciendo presencia en la frontera con Ecuador y que en ningún momento han sido retiradas. Por otra parte, aclaró que se fortaleció la seguridad en el departamento de Nariño con nueve nuevos pelotones, 200 policías adicionales y mayor presencia naval, aérea y terrestre.

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“La frontera con Ecuador está sumida en una narrativa que trata de hacer ganar las elecciones a la extrema derecha”, señaló.