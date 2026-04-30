“Obras son amores y no buenas razones”: el reclamo que Andrés Forero hizo a Petro por el manejo del Instituto Nacional de Cancerología

Andrés Forero envió un mensaje al presidente Gustavo Petro en el que afirmó que las cifras del instituto de ancerología reflejan problemas en la gestión estatal del sistema de salud - @CamaraColombia/X- Presidencia

La discusión sobre el manejo del sistema de salud volvió a concentrarse en el Instituto Nacional de Cancerología, tras las decisiones que tomó relacionadas con la atención de los pacientes de la Nueva EPS y el aumento de la deuda entre ambas entidades. En el centro del debate quedó la reacción del representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, que elevó sus críticas contra el presidente Gustavo Petro y los interventores del Ministerio de Salud.

El pronunciamiento de Forero surgió luego de que se conociera que el instituto anunciara que dejaría de recibir nuevos pacientes remitidos por la Nueva EPS a partir del 1 de mayo de 2065, medida adoptada ante la falta de un acuerdo contractual y la presión financiera acumulada.

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La entidad especializada explicó que la decisión responde a una crisis de sostenibilidad financiera. Según el documento, no existió acuerdo contractual con la Nueva EPS, situación que dejó sin soporte jurídico el flujo de recursos necesarios para la prestación del servicio; a esto se suma el aumento de la deuda acumulada, que pasó de cerca de $6.169 millones en 2024 a más de $28.000 millones en 2026, cifra que marcó un punto crítico en la operación.

El Instituto Nacional de Cancerología, liderado por Carolina Wiesner, anunció que no recibiría nuevos usuarios de la Nueva EPS a partir del 1 de mayo de 2026 - crédito @INCancerologia/X

Petro tomó una postura frente al caos en la salud para los pacientes oncologicos de la Nueva EPS

Frente al caos que se armó por toda esta situación, la Nueva EPS anunció una reunión con el Instituto Nacional de Cancerología y aseguró que efectuaría el pago de las obligaciones pendientes.

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Fue esta situación la que motivó la reacción del presidente Gustavo Petro, que se pronunció a través de sus redes sociales para indicar que, como jefe de Estado, daba la instrucción de priorizar los pagos, en un mensaje que buscó resaltar su posición frente al manejo de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones del sistema de salud.

Petro escribió en su cuenta en la red social X: “Ordeno priorizar a la red pública hospitalaria en los pagos que la Nueva EPS debe hacer”.

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El presidente Gustavo Petro ordenó priorizar los pagos a la red hospitalaria pública de la Nueva EPS - crédito @petrogustavo/X

Ese escenario y las palabras del presidente llevaron a que Andrés Forero, senador electo, cuestionara de manera directa la gestión oficial sobre el sistema. En su mensaje, el congresista dirigió su crítica al presidente y apuntó a lo que consideró fallas en la administración del Ministerio de Salud sobre el instituto especializado.

Andrés Forero, con cifras en mano, criticó la gestión de Petro

“Obras son amores y no buenas razones, presidente. Mire lo que han hecho sus interventores con el Instituto Nacional de Cancerología”, posteó Forero por medio de la misma red social. La frase concentró su inconformidad con el manejo de la entidad y con el aumento de la deuda registrada en los últimos años.

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Además, el legislador uribista acompañó su mensaje con un gráfico que comparó la evolución de la cartera de la Nueva EPS con el Instituto Nacional de Cancerología entre marzo de 2024 y febrero de 2026. La imagen mostró un incremento general de la deuda en todos los rangos de antigüedad.

El representante Andrés Forero cuestionó la gestión del Gobierno y de los interventores del Ministerio de Salud, señalando fallas en el manejo administrativo del instituto - crédito @AForeroM/X

De acuerdo con aquella gráfica, la cartera se clasifica en distintos rangos de tiempo: no vencida, 31 a 60 días, 61 a 90 días, 91 a 180 días, 181 a 360 días y superior a 361 días; esta segmentación permite observar cuánto tiempo lleva sin pagarse cada parte de la deuda.

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En términos generales, se evidencia un aumento significativo de la cartera en todos los rangos de antigüedad entre marzo de 2024 y febrero de 2026. La deuda total pasa de $36.295 millones en 2024 a $136.424 millones en 2026, lo que representa un incremento muy fuerte en menos de dos años.

Al revisar categorías específicas, se observa –de acuerdo con la gráfica presentada por el congresista– que la deuda de más de 361 días aumenta de $6.169 millones a $28.475 millones, mientras que la cartera no vencida también crece de $7.065 millones a $16.139 millones en el mismo periodo. Esto muestra que el problema no solo está en las deudas antiguas, sino en las obligaciones recientes.

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Un gráfico presentado por Forero muestra el crecimiento de la cartera en todos los rangos de antigüedad, con un incremento sostenido de las obligaciones sin pago - crédito Luisa González/Reuters

Cabe destacar que este intercambio ocurrió minutos antes de que el Ministerio de Salud fijara su posición frente a la situación y advirtiera que el instituto no debía adoptar ese tipo de medidas, al recordar que tiene la obligación de garantizar la prestación del servicio de salud, especialmente al tratarse de una entidad adscrita a esa cartera.

De esta manera, la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo señaló que el Instituto Nacional de Cancerología no puede restringir el acceso a los servicios, ya que ello afecta el derecho a la salud. Advirtió además que cualquier limitación pone en riesgo la atención de los pacientes y que, si la medida continúa, se iniciarán acciones penales y disciplinarias ante los entes de control.

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