Colombia

“Obras son amores y no buenas razones”: el reclamo que Andrés Forero hizo a Petro por el manejo del Instituto Nacional de Cancerología

El congresista uribista elevó duras críticas contra el Gobierno nacional tras la crisis en la entidad, señalando a los interventores del Ministerio de Salud por el aumento de la deuda con la Nueva EPS y las decisiones que impactaron la atención de pacientes oncológicos

Guardar
Andrés Forero aseguró que, a pesar de las reformas tributarias aprobadas, el Gobierno Petro no logró consolidar un sistema fiscal sólido y continúa recurriendo a más deuda - crédito Presidencia - @CamaraColombia/X
Andrés Forero envió un mensaje al presidente Gustavo Petro en el que afirmó que las cifras del instituto de ancerología reflejan problemas en la gestión estatal del sistema de salud - @CamaraColombia/X- Presidencia

La discusión sobre el manejo del sistema de salud volvió a concentrarse en el Instituto Nacional de Cancerología, tras las decisiones que tomó relacionadas con la atención de los pacientes de la Nueva EPS y el aumento de la deuda entre ambas entidades. En el centro del debate quedó la reacción del representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, que elevó sus críticas contra el presidente Gustavo Petro y los interventores del Ministerio de Salud.

El pronunciamiento de Forero surgió luego de que se conociera que el instituto anunciara que dejaría de recibir nuevos pacientes remitidos por la Nueva EPS a partir del 1 de mayo de 2065, medida adoptada ante la falta de un acuerdo contractual y la presión financiera acumulada.

PUBLICIDAD

La entidad especializada explicó que la decisión responde a una crisis de sostenibilidad financiera. Según el documento, no existió acuerdo contractual con la Nueva EPS, situación que dejó sin soporte jurídico el flujo de recursos necesarios para la prestación del servicio; a esto se suma el aumento de la deuda acumulada, que pasó de cerca de $6.169 millones en 2024 a más de $28.000 millones en 2026, cifra que marcó un punto crítico en la operación.

El Instituto Nacional de Cancerología, liderado por Carolina Wiesner, anunció que no recibiría nuevos usuarios de la Nueva EPS a partir del 1 de mayo de 2026 - crédito @INCancerologia/X
El Instituto Nacional de Cancerología, liderado por Carolina Wiesner, anunció que no recibiría nuevos usuarios de la Nueva EPS a partir del 1 de mayo de 2026 - crédito @INCancerologia/X

Petro tomó una postura frente al caos en la salud para los pacientes oncologicos de la Nueva EPS

Frente al caos que se armó por toda esta situación, la Nueva EPS anunció una reunión con el Instituto Nacional de Cancerología y aseguró que efectuaría el pago de las obligaciones pendientes.

PUBLICIDAD

Fue esta situación la que motivó la reacción del presidente Gustavo Petro, que se pronunció a través de sus redes sociales para indicar que, como jefe de Estado, daba la instrucción de priorizar los pagos, en un mensaje que buscó resaltar su posición frente al manejo de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones del sistema de salud.

Petro escribió en su cuenta en la red social X: “Ordeno priorizar a la red pública hospitalaria en los pagos que la Nueva EPS debe hacer”.

El presidente Gustavo Petro ordenó priorizar los pagos a la red hospitalaria pública de la Nueva EPS - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro ordenó priorizar los pagos a la red hospitalaria pública de la Nueva EPS - crédito @petrogustavo/X

Ese escenario y las palabras del presidente llevaron a que Andrés Forero, senador electo, cuestionara de manera directa la gestión oficial sobre el sistema. En su mensaje, el congresista dirigió su crítica al presidente y apuntó a lo que consideró fallas en la administración del Ministerio de Salud sobre el instituto especializado.

Andrés Forero, con cifras en mano, criticó la gestión de Petro

“Obras son amores y no buenas razones, presidente. Mire lo que han hecho sus interventores con el Instituto Nacional de Cancerología”, posteó Forero por medio de la misma red social. La frase concentró su inconformidad con el manejo de la entidad y con el aumento de la deuda registrada en los últimos años.

Además, el legislador uribista acompañó su mensaje con un gráfico que comparó la evolución de la cartera de la Nueva EPS con el Instituto Nacional de Cancerología entre marzo de 2024 y febrero de 2026. La imagen mostró un incremento general de la deuda en todos los rangos de antigüedad.

El representante Andrés Forero cuestionó la gestión del Gobierno y de los interventores del Ministerio de Salud, señalando fallas en el manejo administrativo del instituto - crédito @AForeroM/X
El representante Andrés Forero cuestionó la gestión del Gobierno y de los interventores del Ministerio de Salud, señalando fallas en el manejo administrativo del instituto - crédito @AForeroM/X

De acuerdo con aquella gráfica, la cartera se clasifica en distintos rangos de tiempo: no vencida, 31 a 60 días, 61 a 90 días, 91 a 180 días, 181 a 360 días y superior a 361 días; esta segmentación permite observar cuánto tiempo lleva sin pagarse cada parte de la deuda.

En términos generales, se evidencia un aumento significativo de la cartera en todos los rangos de antigüedad entre marzo de 2024 y febrero de 2026. La deuda total pasa de $36.295 millones en 2024 a $136.424 millones en 2026, lo que representa un incremento muy fuerte en menos de dos años.

Al revisar categorías específicas, se observa –de acuerdo con la gráfica presentada por el congresista– que la deuda de más de 361 días aumenta de $6.169 millones a $28.475 millones, mientras que la cartera no vencida también crece de $7.065 millones a $16.139 millones en el mismo periodo. Esto muestra que el problema no solo está en las deudas antiguas, sino en las obligaciones recientes.

Un gráfico presentado por Forero muestra el crecimiento de la cartera en todos los rangos de antigüedad, con un incremento sostenido de las obligaciones sin pago - crédito Luisa González/Reuters
Un gráfico presentado por Forero muestra el crecimiento de la cartera en todos los rangos de antigüedad, con un incremento sostenido de las obligaciones sin pago - crédito Luisa González/Reuters

Cabe destacar que este intercambio ocurrió minutos antes de que el Ministerio de Salud fijara su posición frente a la situación y advirtiera que el instituto no debía adoptar ese tipo de medidas, al recordar que tiene la obligación de garantizar la prestación del servicio de salud, especialmente al tratarse de una entidad adscrita a esa cartera.

De esta manera, la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo señaló que el Instituto Nacional de Cancerología no puede restringir el acceso a los servicios, ya que ello afecta el derecho a la salud. Advirtió además que cualquier limitación pone en riesgo la atención de los pacientes y que, si la medida continúa, se iniciarán acciones penales y disciplinarias ante los entes de control.

Temas Relacionados

Andrés ForeroGustavo PetroInstituto Nacional de CancerologíaNueva EPSColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué pasará con los empleados de Lili Pink, la Sociedad de Activos Especiales respondió

Mientras la administración de los bienes pasa a manos estatales, crece la incertidumbre y el debate sobre los efectos en el comercio y el empleo de las familias que dependían de los ingresos de su trabajo en una de las empresas más reconocidas del país

Qué pasará con los empleados de Lili Pink, la Sociedad de Activos Especiales respondió

Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina

El lateral derecho colombiano estuvo cerca de llegar a uno de los dos equipos más grandes de la Argentina, porque el técnico de ese entonces lo conocía

Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina

El Banco de la República tomará más decisiones sobre la economía y dicen por qué no deben estar condicionadas a las amenazas del Gobierno Petro

Juan José Echavarría, exgerente general del Emisor, aseguró a Infobae Colombia que el salario mínimo, la inflación y el fenómeno de El Niño están condicionando la tasa de interés en Colombia

El Banco de la República tomará más decisiones sobre la economía y dicen por qué no deben estar condicionadas a las amenazas del Gobierno Petro

Tensión con el presidente Daniel Noboa desata cerco militar en el Valle del Cauca: Gobierno Petro activa plan candado

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador elevaron el nivel de alerta en el suroccidente del país, lo que llevó al Ejecutivo a reforzar la presencia militar en Cali, Jamundí y Palmira, tras señalamientos desde Quito sobre presuntas incursiones de estructuras armadas desde territorio colombiano

Tensión con el presidente Daniel Noboa desata cerco militar en el Valle del Cauca: Gobierno Petro activa plan candado

David González, técnico de América, señaló a los culpables de las agresiones de hinchas del Deportivo Cali

El entrenador expuso la razón para que se dieran los ataques de los aficionados a las afueras del estadio de Palmaseca, tras el clásico del sábado 25 de abril

David González, técnico de América, señaló a los culpables de las agresiones de hinchas del Deportivo Cali
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón se pronunció sobre denuncias de acoso en medios de comunicación: “No más silencio”

Claudia Bahamón se pronunció sobre denuncias de acoso en medios de comunicación: “No más silencio”

Tatiana Franko recordó que fue víctima de acoso en el inicio de su carrera periodística: “Me dice que lo consienta”

Aida Victoria Merlano conmocionó ‘La Mansión VIP’ por escena subida de tono con un compañero: “No pueden portarse mal”

Shakira empaca maletas para su presentación en Copacabana: esto es lo que lleva la cantante a Brasil

Roberto Velásquez se burló del exprometido de Alexa Torrex por no poderle devolver el anillo de compromiso a la participante: “Aquí no”

Deportes

Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina

Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina

David González, técnico de América, señaló a los culpables de las agresiones de hinchas del Deportivo Cali

En video: Los levantamientos de Francisco Mosquera que le dieron la medalla de oro a Colombia

Carlos Sánchez, mundialista con la selección Colombia en Brasil 2014, hace el ‘kilo por kilo’ con la ‘Tricolor’ actual

Platense hundió más a Santa Fe en la Copa Libertadores: lo venció por 2-1 en Buenos Aires