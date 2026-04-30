Colombia

Petro negó que la mina La Mandinga, que estaría siendo utilizada para minería ilegal, colinde con un batallón militar: “Calumnia”

El presidente compartió una imagen satelital que muestra que el terreno no llega “ni a los límites” de la base del Ejército. Corantioquia indica que estaría a un kilómetro del batallón

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Hermelina Isabel Cardozo Calle recibió el título de formalización minera, aunque el predio había sido incautado a alias 'Macaco' y gestionado por la SAE por extinción de dominio - crédito Presidencia de la República
Hermelina Isabel Cardozo Calle recibió el título de formalización minera. Corantioquia indica que la licencia ambiental para la explotación de oro y plata le fue otorgada en 2022 - crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro se refirió a las irregularidades que rodean a un terreno ubicado en la vereda Río Man, en el municipio de Cáceres, Antioquia, cuyo título de fromalización minera entregó el mismo mandatario a una comerciante en abril de 2024. Se trata del predio La Mandinga que, presuntamente, estaría siendo utilizado para la extracción ilegal de oro, actividad ilícita que estaría controlando el Clan del Golfo.

La polémica detrás del predio también tiene que ver con su aparente cercanía a una base militar, específicamente, al Batallón de Infantería N.° 31 Rifles, situado a una escasa distancia de la cabecera de Caucasia. De acuerdo con un artículo periodístico publicado por The New York Times, las operaciones ilícitas del grupo criminal no se quedaron en el mencionado terreno; abarcan, incluso, la zona en donde opera la base militar.

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Imágenes satelitales reveladas por el informativo muestran cómo la minería ilegal acabó con el terreno. La zona pasó de contar con una densa vegetación a convertirse en un espacio de deforestación.

Minería ilegal en Colombia
Un artículo periodístico mostró que en La Mandinga se estaría haciendo minería ilegal y que el paisaje de la zona deja en evidencia el deterioro del terreno - crédito Visuales IA

El presidente Gustavo Petro indicó que, contrario a lo expuesto por The New York Times –que fue replicado por medios de comunicación colombianos–, el predio en cuestión no colinda con la base militar mencionada. En su cuenta de X publicó una imagen satelital del lugar para sustentar su afirmación; en ella se evidencia la lejanía entre La Mandinga y el batallón.

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“Esto es otra calumnia de @elcolombiano. El título que entregué a la pequeña minería en Cáceres no llega ni a los límites del Batallón Rifles”, indicó el mandatario en la red social.

El presidente Gustavo Petro expuso los límites de un título que entregó a una pequeña minería" - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro expuso los límites de un título que entregó a una pequeña minería" - crédito @petrogustavo/X

Aclaraciones sobre el predio: ubicación, título minero y actividades ilícitas

El título de formalización que Petro entregó en abril de 2024 fue recibido por la comerciante Hermelina Isabel Cardozo Calle. Así se indica en el documento que le fue entregado a la ciudadana: “Contrato de concesión para la explotación de un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados No. ODH-08201, celebrado entre la la Agencia Nacional de Minería (ANM) y Hermelina Isabel Cardozo Calle”.

Según la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), el proyecto Mina Mandinga (placa ODH-08201) se localiza a un kilómetro de los límites del Batallón de Infantería N°. 31 Rifles, aproximadamente, y cuenta con una licencia ambiental temporal para la explotación de oro y plata, que le fue otorgada en 2022.

Explicó que dicho proceso de formalización cumplió con todos los requisitos técnicos, jurídicos y ambientales actualmente establecidos en la normativa. “Estos procesos hacen parte de los mecanismos de formalización minera, mediante los cuales actividades que no contaban con título ni control avanzan hacia la legalidad, bajo condiciones de cumplimiento ambiental, control y seguimiento institucional”, precisó.

La concesión oficializada por la Agencia Nacional de Minería para la explotación de oro en La Mandinga, situada en Cáceres, Antioquia, fue otorgada a Hermelina Cardozo pese a reiteradas advertencias sobre afectaciones ambientales y procedimientos cuestionados - crédito Presidencia de la República/YouTube

Sin embargo, aclaró que hay un segundo polígono que no cuenta con una licencia ambiental aprobada. Ese sitio está asociado al trámite de formalización minera con placa LID-09161 y la solicitud que se hizo para el otorgamiento de la licencia fue evaluada por la autoridad ambiental, pero, a la fecha, no se ha habilitado el desarrollo de actividades mineras en ese lugar.

“En este sentido, cualquier actividad minera que se adelante por fuera de los títulos y licencias debidamente otorgados corresponde a minería informal. Frente a estas situaciones, la intervención en casos de flagrancia es competencia de las diferentes entidades del estado, conforme a la normatividad vigente”, detalló.

De acuerdo con The New York Times, el terreno estaría siendo utilizado por entre 2.000 y 2.500 mineros informales, encargados de la presunta explotación ilegal en el sitio, bajo órdenes del Clan del Golfo. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que, debido a la divulgación periodística de los hechos, ordenó la realización de una investigación al respecto.

El Gobierno colombiano ha intervenido 2.500 minas ilegales y destruido 1.000 máquinas; autoridades investigan posibles nexos irregulares - crédito @PedroSanchezCol / X
El Gobierno colombiano ha intervenido 2.500 minas ilegales y destruido 1.000 máquinas; autoridades investigan posibles nexos irregulares - crédito @PedroSanchezCol / X

“Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, señaló el ministro en su cuenta de X.

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