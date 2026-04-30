Colombia

Mauricio Lizcano denunció actos de vandalismo contra su campaña y pidió garantías al Gobierno: “Dañar una valla no es hacer política”

El exministro de las TIC, que hace parte de la baraja de 13 candidatos presidenciales de cara a los comicios del 31 de mayo, mostró su preocupación por la manera en que su campaña estaría siendo de ataques en su infraestructura

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Mauricio Lizcano denunció ataques a su campaña en Caldas
A través de sus redes sociales, el candidato presidencial Mauricio Lizcano denunció ataques a su campaña en Caldas - crédito @MauricioLizcano/X - Infobae Colombia

Un acto de vandalismo contra una de las vallas de campaña de Mauricio Lizcano en Chinchiná (Caldas) encendió las alarmas sobre el nivel de confrontación en la actual carrera presidencial. La publicidad del exministro de las TIC del Gobierno de Gustavo Petro y excongresista de la República, fue vulnerada en toda su estructura, según se pudo apreciar en las fotografías publicadas en las redes sociales.

Para el exministro y exsenador, que se pronunció en su perfil de X y lamentó lo acontecido con su material político, estos episodios comprometen los principios democráticos. Por ello, en su rechazo a lo sucedido, enfatizó que “la democracia se defiende con ideas, respeto y de frente a la gente” y no con estas muestras de violencia, que enrarecen el clima con el que debería llevarse la campaña en su recta final.

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Mauricio Lizcano denunció ataques a su campaña
Con esta publicación en redes sociales, Mauricio Lizcano denunció ataques a su campaña en Caldas - crédito @MauricioLizcano/X

El exministro, que respaldó su candidatura con 1.800.000 firmas según el reporte entregado por la Registraduría, denunció que “dañar una valla no es hacer política. Es imponer, intimidar y retroceder”, y advirtió en ese orden de ideas que “ningún tipo de violencia, venga de donde venga, puede tener cabida en la política colombiana”. Con esto, pidió que se respete su participación en la contienda que se aproxima.

La campaña de Mauricio Lizcano avanza, pese a que no despega en las encuestas

Según la reciente medición de la firma Atlas-Intel, hecha para Semana, el exministro tiene solo un 0,2% de intención de voto, en contraste con el senador Iván Cepeda, que tiene un 37,4%; el abogado Abelardo de la Espriella, con un 29,4%, y la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia tiene un 21,2%. Estos registros lo ubican en la parte baja del grupo de aspirantes, a 32 días de que se lleve a cabo la primera vuelta.

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Pese a ello, es válido destacar que apuesta su campaña a la presentación diaria de propuestas concretas y al rechazo de la confrontación ideológica vacía. Así lo expuso en diálogo con este medio, donde repudió la convocatoria a una asamblea constituyente y subrayó la urgencia de modernizar el código electoral con tecnología para contrarrestar irregularidades, especialmente en el manejo de los formatos E-14.

En entrevista con Infobae Colombia, el candidato presidencial se enfocó en destacar su experiencia en el campoo tecnológico, pero sin descuidar la necesidad de solucionar otros problemas de los colombianos - crédito Infobae Colombia

Lizcano, en diálogo con Infobae Colombia, centró su programa presidencial en tres pilares: la tecnología, la reforma del sistema de salud y el fortalecimiento de la seguridad. Y destacó logros de su gestión como la conexión de tres millones de personas y la entrega de 200.000 computadores, al remarcar que dejamos a Colombia en el primer puesto de la Ocde en transformación digital de América Latina.

A su vez, detalló que su propuesta se fundamenta en la tecnología como herramienta para eliminar brechas, acompañada de reformas profundas en salud y seguridad. “El techo de esa casita es la Colombia real, los dos pilares son salud y educación y el suelo de esa casita es la tecnología”, explicó el aspirante en su visita a esta redacción, cuando también dejó en claro que en sus planes no está renunciar a su campaña.

En su visita a Infobae Colombia, el candidato presidencial dejó en claro que continuará en carrera en la contienda pese a que las recientes mediciones no le den posibilidades de tener una amplia votación en la jornada del 31 de mayo - crédito Infobae Colombia

Cabe destacar que el candidato se pronunció en contra de subir tributos y propuso limitar el impuesto a la renta de 10% para pequeñas empresas, 25% para medianas y 30% para grandes, al argumentar que el esquema vigente, con un gravamen de 35%, limita la competitividad. Y, en materia laboral, apoyó el aumento del salario mínimo y respaldó la reforma pensional por pilares, la cual estipula un ingreso solidario.

Y, por último, sobre las políticas de paz y justicia transicional, Lizcano defendió el cumplimiento de los acuerdos de la JEP y criticó la actual estrategia de paz del Gobierno. “La Paz Total es un desastre total. Además, no se sabe qué es lo que están negociando”, remarcó Lizcano, que al igual que aspirantes como Paloma Valencia parece ser blanco de ataques a su campaña, con el daño a su infraestructura.

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