Decisión del Gobierno Petro de implementar nuevo sello en alimentos tendría graves riesgos para la economía, aseguró el Invima

La propuesta del Ministerio de Salud en Colombia busca incluir una nueva etiqueta frontal de advertencia sobre alimentos ultraprocesados para informar a los consumidores - crédito imagen ilustrativa Infobae/Invima/Ministerio Salud

La propuesta del Gobierno nacional para crear un nuevo sello de advertencia en los alimentos ultraprocesados ha desatado un nuevo conflicto entre el Ministerio de salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

De hecho, en la mañana del jueves 30 de abril, se conoció una dura carta que envió la entidad de vigilancia a la cartera de Salud en la que advierte sobre la graves limitaciones del proyecto, además de los fuertes impactos económicos que conllevaría la nueva imposición.

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Según el documento revelado por el diario El Tiempo, el proceso de participación ciudadana es limitado y cuenta con un tiempo reducido de socialización antes de ser decretado.

Esto luego de que el Ministerio de Salud, dirigido por Guillermo Alfonso Jaramillo, abriera hasta el 6 de mayo el periodo de consulta pública para que la sociedad opine sobre la regulación que busca imponer la marquilla “advertencia ultraprocesado” en el frente de los envases. Esta etiqueta, de formato rectangular, se diferenciaría de los sellos octogonales ya existentes.

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Según el Invima, la invitación para participar en la consulta pública solo llegó cuando el proceso ya estaba avanzado. Además, el plazo para intervenir fue de apenas dos días hábiles, pues la ventana de participación coincidió con un fin de semana y un lunes festivo.