Colombia

Decisión del Gobierno Petro de implementar nuevo sello en alimentos tendría graves riesgos para la economía, aseguró el Invima

La entidad reguladora advierte que la implementación de etiquetas propuestas podría generar desafíos económicos a fabricantes pequeños, mientras cuestiona la metodología utilizada en el proceso de consulta y señala vacíos en la justificación científica

Guardar
Collage con mano aplicando un sello "Advertencia Ultra Procesado" a un producto. Incluye logo y documentos Invima, paquetes de papas, refrescos y un mazo judicial.
La propuesta del Ministerio de Salud en Colombia busca incluir una nueva etiqueta frontal de advertencia sobre alimentos ultraprocesados para informar a los consumidores - crédito imagen ilustrativa Infobae/Invima/Ministerio Salud

La propuesta del Gobierno nacional para crear un nuevo sello de advertencia en los alimentos ultraprocesados ha desatado un nuevo conflicto entre el Ministerio de salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

De hecho, en la mañana del jueves 30 de abril, se conoció una dura carta que envió la entidad de vigilancia a la cartera de Salud en la que advierte sobre la graves limitaciones del proyecto, además de los fuertes impactos económicos que conllevaría la nueva imposición.

PUBLICIDAD

Según el documento revelado por el diario El Tiempo, el proceso de participación ciudadana es limitado y cuenta con un tiempo reducido de socialización antes de ser decretado.

Esto luego de que el Ministerio de Salud, dirigido por Guillermo Alfonso Jaramillo, abriera hasta el 6 de mayo el periodo de consulta pública para que la sociedad opine sobre la regulación que busca imponer la marquilla “advertencia ultraprocesado” en el frente de los envases. Esta etiqueta, de formato rectangular, se diferenciaría de los sellos octogonales ya existentes.

PUBLICIDAD

Según el Invima, la invitación para participar en la consulta pública solo llegó cuando el proceso ya estaba avanzado. Además, el plazo para intervenir fue de apenas dos días hábiles, pues la ventana de participación coincidió con un fin de semana y un lunes festivo.

Temas Relacionados

InvimaMinisterio de SaludAlimentos ultraprocesadosSellos alimentosColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Escrito de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco: la Fiscalía aseguró que repartieron $600 mil millones en contratos para asegurar votos en el Congreso

Ambos exfuncionarios cuestionaron los señalamientos de la Fiscalía y advirtieron que no negociarán con el ente investigador

Escrito de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco: la Fiscalía aseguró que repartieron $600 mil millones en contratos para asegurar votos en el Congreso

Nicolás Petro continuará en libertad por caso ‘Fucoso’, esto fue lo que dijo el juez

La autoridad judicial consideró suficientes las medidas restrictivas no privativas, tras concluir que no existe un riesgo de fuga ni de inasistencia al proceso por parte del hijo del presidente de la República

Nicolás Petro continuará en libertad por caso ‘Fucoso’, esto fue lo que dijo el juez

Si se le cae mucho el cabello, estas son algunas prácticas diarias que debería evitar

Identificar estos hábitos es clave para prevenir un debilitamiento mayor cuando no hay causas médicas de fondo

Si se le cae mucho el cabello, estas son algunas prácticas diarias que debería evitar

Niña de cuatro años resultó gravemente herida de un disparo en Bogotá: el autor sería un vendedor de droga del sector

El ataque ocurrió en el sector El Paraíso, donde una niña permanece con lesiones críticas tras recibir un disparo durante un conflicto vinculado al microtráfico, según revelaron familiares

Niña de cuatro años resultó gravemente herida de un disparo en Bogotá: el autor sería un vendedor de droga del sector

Carolina Cruz explicó la verdadera razón por la que decidió no casarse con Lincoln Palomeque: “En algún momento me limitó”

Luego de su separación en 2022, Carolina Cruz adoptó una postura clara frente a las presiones sociales y religiosas relacionadas con el matrimonio y habló de la relación con el padre de sus hijos

Carolina Cruz explicó la verdadera razón por la que decidió no casarse con Lincoln Palomeque: “En algún momento me limitó”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz explicó la verdadera razón por la que decidió no casarse con Lincoln Palomeque: “En algún momento me limitó”

Carolina Cruz explicó la verdadera razón por la que decidió no casarse con Lincoln Palomeque: “En algún momento me limitó”

Carla Giraldo denunció amenazas por su rol como presentadora en ‘La casa de los famosos’: “No me importa”

La liendra fue amenazado de muerte luego de infiltrarse en una zona de prostitución en Medellín: “Me ofrecieron bala”

Juanda Caribe tuvo cena romántica con Mariana Zapata y así reaccionó su pareja Sheila Gándara: “Me toca ir y cantar tablas”

Shakira se encontró con Anitta en Brasil y mostró los primeros ensayos para la presentación de ‘Choka Choka’ en las playas de Copacabana

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Sub17

Carlos Darwin Quintero se perderá lo que resta del semestre con Millonarios: este es el problema que tiene en la pierna

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Jhon Arias marcó gol con Palmeiras en la Libertadores, y la prensa brasileña lo destacó: “Fue una pieza importante”