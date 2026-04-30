Cuál es la verdad de la relación de la polémica Juliana Guerrero con la comandante del ELN Silvana Guerrero

Julianan Guerrero habría sido vinculada de manera equivocada con mujer del ELN- crédito @jguerrero112/Instagram

La falsa vinculación familiar entre Juliana Guerrero y la jefa del ELN conocida como ‘Silvana Guerrero’ ha circulado en redes sociales, acumulando millones de visualizaciones y generando confusión sobre el origen y los lazos familiares de la exfuncionaria investigada.

Las publicaciones que afirman que la líder guerrillera es la madre de Guerrero carecen de sustento en los hechos: la madre de Juliana Guerrero se llama Yahaira Jiménez y es ama de casa, mientras que el nombre real de la comandante del ELN es Luz Amanda Pallares. Los apellidos no coinciden y no existe relación de parentesco entre ambas mujeres.

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En julio de 2025, la revista Cambio detalló la identidad de los padres de Juliana Guerrero tras el escándalo por sus títulos universitarios. Según el reportaje, su padre es Juan Alberto Guerrero y su madre, Yahaira Jiménez, lo que explica el primer apellido de la exfuncionaria. De acuerdo con la legislación vigente hasta 2021, los hijos llevaban el apellido paterno en primer lugar, salvo excepciones.

Juliana Guerrero fue vinculada con guerrillera del ELN - crédito @NanaTorres1/X

Un informe de El Colombiano, publicado en abril de 2026, describió las ocupaciones de los padres de Guerrero: “Su madre ha sido ama de casa, trabajó en restaurantes y manejó la cooperativa en el colegio donde sus dos hijas estudiaron. Su papá, a punto de pensionarse, es orgulloso líder de la clase obrera y trabaja en una empresa de alimentos. Ambos padres son seguidores de Petro desde hace décadas”.

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Las versiones que vinculan a la exfuncionaria con la guerrilla surgieron luego de declaraciones de Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, que afirmó en entrevistas con Semana y Blu Radio que Juliana Guerrero decía tener “vínculos con el ELN” y la acusó de “manejar el poder en varias entidades” pese a no tener un cargo en la actualidad.

La información sobre la verdadera identidad de ‘Silvana Guerrero’ es clara. El alias corresponde a Luz Amanda Pallares, originaria de Catatumbo, Norte de Santander, que llegó a formar parte de la dirección del Frente Noroccidental del ELN y fue negociadora en los diálogos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, según la información suministrada por Colombia Sheck.

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Redes sociales vincularon a Juliana Guerrero con guerrillera del ELN - crédito Todos contra el Socialismo/Facebook

En una entrevista concedida en marzo de 2025 al programa Los Informantes de Caracol Televisión, Pallares opinó sobre la política de ‘paz total’ impulsada por el gobierno de Gustavo Petro: “Fracasó”.

El apellido ‘Guerrero’ que comparten la exfuncionaria y la dirigente guerrillera es producto, en el caso de la segunda, de un alias. La coincidencia ha sido explotada en publicaciones difundidas desde el 25 de abril en plataformas como Facebook, X e Instagram, especialmente por cuentas afines a sectores de derecha, para alimentar una narrativa sin fundamento.

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La desinformación se origina en una interpretación errónea de declaraciones públicas y el uso de apodos, y no en hechos comprobables. La evidencia documental y testimonial deja en claro que no existe relación de parentesco entre Juliana Guerrero y Luz Amanda Pallares, alias ‘Silvana Guerrero’.

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram

Juliana Andrea Guerrero Jiménez es una joven política colombiana nacida en Valledupar y criada en Agustín Codazzi, Cesar. Saltó a la escena pública en 2025, cuando fue impulsada para ocupar la Viceministratura de Juventudes en el Ministerio de Igualdad del gobierno de Gustavo Petro. Su nombramiento generó polémica por inconsistencias en su hoja de vida, especialmente por la ausencia del examen Saber Pro y la falta de registros oficiales de su título universitario en Contaduría Pública, otorgado inicialmente por la Fundación Universitaria San José.

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Guerrero inició su carrera como asistente en el Ministerio del Interior y como jefa de gabinete presidencial. Antes de su proyección nacional, participó en movimientos estudiantiles y en la campaña presidencial de 2022. En 2025, su trayectoria fue objeto de múltiples investigaciones administrativas y judiciales por presunta falsedad en documentos y uso indebido de recursos públicos, lo que derivó en la anulación de su título profesional y su retiro de cargos en el Ejecutivo.