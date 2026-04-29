Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA

Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets llevaron su serie de primera ronda de los playoffs de la NBA al sexto partido, que se jugará en Minneapolis - crédito Isaiah J. Downing/Imagn Images

Con su victoria en el cuarto partido, Minnesota Timberwolves puso el 3-1 en la serie contra Denver Nuggets por la priemra ronda de los ‘playoffs’ de la Conferencia Oeste de la NBA. Dicho marcador es reconocido en el baloncesto como uno de los más difíciles de remontar.

Sin embargo, eso no impidió a los Nuggets imponerse en el quinto juego de la serie por 125-113 ante unos Wolves diezmados por las lesiones, el pasado lunes 27 de abril.

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La figura en Denver fue su jugador franquicia, Nikola Jokic. El serbio que completó partidos con rendimientos por debajo de lo esperado y hasta protagonizó algún roce con el equipo rival, completó una línea estadística de 27 unidades, 16 asistencias y 12 rebotes, sumando así su triple-doble número 23 en la historia de la postemporada, ubicándose tercero en el ranking que encabezan Magic Johnson (30) y LeBron James (28).

Nikola Jokic sumó su triple-doble 27 en la historia de la postemporada, en el quinto partido de la serie. Ahora quedó a uno de igualar la LeBron James - crédto Isaiah J. Downing-Imagn Images

Los Timberwolves, que llegaron a estar abajo por 27 antes de recortar la diferencia a 10 en el cuarto periodo, no contaron con su pareja titular exterior: Anthony Edwards (hiperextensión de la rodilla izquierda) y Donte DiVincenzo (rotura del tendón de Aquiles derecho), ambos lesionados en el cuarto partido, y además perdieron a su pívot Naz Reid por un esguince de tobillo derecho al final del tercer cuarto la noche del lunes.

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DiVincenzo fue operado el domingo y Edwards estará fuera por tiempo indefinido. No obstante, la resonancia magnética realizada confirmó la ausencia de daño estructural, por lo que podría volver a jugar si los Timberwolves avanzan a las semifinales.

Estas circunstancias hacen ver que ni Minnesota lo tendrá tan fácil para cerrar la serie en su favor, ni que Denver está enteramente derrotado, lo que suma suspenso al sexto juego en Minneapolis.

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Los nombres clave para el juego 6

Ante las bajas de Edwards y DiVincenzo, Julius Randle está llamado a ser el líder de la ofensiva en Minnesota Timberwolves - crédito Isaiah J. Downing/Imagn Images

Julius Randle: el ala-pivot de Minnesota está mostrando su mejor nivel en la postemporada. Ya venía de ser la figura en el cuarto partido que le dio el 3-1 a los Timberwolves, y en el quinto lideró a su equipo con 27 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Que pueda mantener ese nivel, sobre todo en la ofensiva, será determinante para que puedan cerrar la serie en casa con una victoria.

Rudy Gobert: hasta el cuarto partido, el pivot francés se mostró imparable al punto de anular a Jokic. Pero en el quinto, el serbio le devolvió gentilezas y no pudo marcar diferencias en el quinto partido. Los ajustes del entrenador Chris Finch y del propio jugador tendrán que centrarse en revertir la situación antes de que la serie se complique.

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Jamal Murray: el base de Denver Nuggets contribuyó con 24 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias, pero su selección de tiro ciertamente puede ser mejor (9 de 23 de acierto). Y bastante falta hará si quieren completar la remontada, pues todo indica que las mejores oportunidades de Minnesota ante las bajas serán cerrarle el aro a Jokic.

Spencer Jones: El alero de los Nuggets fue uno de los tiradores más fiables en el quinto partido con 20 puntos y 4 de 5 triples acertados. Con la ausencia de Aaron Gordon por distensión en su pantorrilla que, presumiblemente, lo sacará del resto de la serie, dependerá en buena medida de Jones.

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Spencer Jones mostró su fiabilidad en el tiro de larga distancia y podría ser decisivo en el sexto juego para Denver Nuggets - crédito Isaiah J. Downing/Imagn Images

Expectativas para el juego 6

Tratándose de una de las rivalidades más intensas de la NBA en la actualidad, y tomando en cuenta lo que está en juego, se espera un partido donde los jugadores interiores choquen e intenten desgastarse mutuamente, dejando mucho del peso de las anotaciones a los jugadores exteriores que aprovecharán cualquier espacio en la línea de 3.

Minnesota tendrá que sobreponerse a las bajas de Edwards y DiVincenzo en este encuentro y demostrar que tienen suficiente fondo de armario en el banquillo para seguir avanzando en la postemporada, mientras que Denver parece haber encontrado su mejor baloncesto cuando se encontraba al borde de la eliminación y ahora buscarán la hazaña de forzar un séptimo partido.

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Hora y dónde ver el juego 6 entre Wolves y Nuggets por la primera ronda de los playoffs de la NBA en Colombia

El sexto juego de la serie se jugará el miércoles 29 de abril en el Target Center de Minneapolis a partir de las 8:30 p. m., y podrá seguirse a través de las plataformas Disney + y NBA League Pass.