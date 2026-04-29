“El objetivo es ganar la Copa del Mundo”: Freddy Hurtado, técnico de la Colombia sub-17, y cómo está preparando el torneo

En esta primera parte del diálogo, Freddy Hurtado cuenta cómo está preparando la Federación Colombiana de Fútbol el Campeonato Mundial - crédito Infobae Colombia

El técnico chocoano Fredy Andrés Hurtado Abadía volvió a poner a celebrar al país tras conquistar el título del Sudamericano Sub-17 en Paraguay, un logro que Colombia no conseguía desde hace 33 años. Con una contundente victoria 4-0 frente a Selección Argentina en la final, el equipo juvenil se consagró en lo más alto del continente, confirmando un proceso que hoy ilusiona al fútbol colombiano.

Nacido en Juradó, Chocó, y próximo a cumplir 50 años, Hurtado construyó su carrera como lateral derecho en clubes como Deportivo Cali, Deportes Tolima y Envigado F.C., entre otros, logrando títulos de liga y destacadas participaciones internacionales como la final de la Copa Libertadores de 1999.

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En esta segunda parte del dialogo con el seleccionador nacional, asegura que es mejor conformar equipo a ser ricos tácticamente, que igual es de suma importancia también, pero lo más es ser familia - crédito Infobae Colombia

Trayectoria de Freddy Hurtado como entrenador

Ya en su etapa como entrenador, inició su camino en 2015 con el club Cyclones de Cali y luego fue asistente en el Deportivo Cali entre 2016 y 2017. Su vínculo con la Federación Colombiana de Fútbol comenzó en 2019 como asistente de la Selección Colombia Sub-17, rol que desempeñó hasta 2024, cuando asumió como director técnico principal. Además, ha tenido participación en distintas categorías juveniles como Sub-20 y Sub-23, y en torneos internacionales como el Esperanzas de Toulon, el Mundial Sub-20 y los Juegos Panamericanos, consolidando una amplia experiencia en formación de talento joven.

Con este título, la Selección Colombia Sub-17 aseguró su presencia en la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, cuya fase final se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en el moderno complejo Aspire de Qatar. El sorteo oficial se llevará a cabo el 21 de mayo en la sede de la FIFA en Zúrich. Este torneo, que se juega bajo un formato ampliado de 48 selecciones, será la segunda edición consecutiva en territorio catarí, que albergará el certamen de manera anual hasta 2029, consolidándose como una vitrina global para las futuras estrellas del fútbol mundial.

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En esta tercera parte del diálogo, Freddy Hurtado cuenta la anécdota en la que más se vio familia entre los jugadores del combinado nacional - crédito Infobae Colombia

Entrevista con Freddy Hurtado

¿Cómo comienzan a preparar la participación en el Mundial, teniendo en cuenta que el partido ante Paraguay fue uno de los más difíciles?

La preparación es clave para llegar bien al evento más importante de la categoría. Tenemos una planificación hasta la llegada a Doha, con convocatorias que incluyen al menos dos partidos de alto nivel. La idea es que los jugadores se adapten a lo que van a vivir y lleguen en óptimas condiciones para competir.

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¿Podrán mantener la base del equipo o habrá cambios por edad o rendimiento?

Lo ideal es mantener la base por el trabajo que venimos haciendo, pero puede variar. Buscamos a los mejores 21 jugadores del país según su nivel. Observamos constantemente y, junto al staff, tomamos las decisiones finales.

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¿Hay jugadores nuevos en la mira que no hayan sido convocados?

Tenemos una base amplia de jugadores. No es relevante dar uno o dos nombres porque estamos en constante evaluación. Puede haber varios que entren dependiendo de su momento y rendimiento.

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¿El equipo está sólido en todas las posiciones o hay zonas por reforzar?

Hemos visto un equipo muy sólido. Por ejemplo, hicimos énfasis en la defensa y terminó siendo nuestro punto más fuerte. Seguiremos observando jugadores, incluso en torneos próximos, para reforzar lo necesario.

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¿Qué tan importante es construir un grupo más allá de la táctica?

Es fundamental. Nosotros priorizamos construir equipo, que piensen igual y se conozcan. Prefiero un equipo sólido a una selección llena de individualidades. Cuando llegan las dificultades, el equipo debe resolverlas en conjunto.

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¿Alguna anécdota que refleje ese trabajo de grupo?

Más que una anécdota puntual, en la final hubo un momento tenso y los jugadores actuaron como equipo para evitar conflictos. Además, querían seguir jugando y competir. Eso refleja la unión y el enfoque colectivo.

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Se nota mucha madurez mental en los jugadores. ¿Cómo trabajan ese aspecto?

Es un trabajo conjunto con la Federación. Contamos con un psicólogo y equipo de comunicaciones. También tenemos normas claras: competir al máximo durante el partido y, al final, actuar con respeto. Los jugadores han entendido muy bien lo que queremos.

¿Qué club en Colombia trabaja mejor las divisiones menores?

Hoy en día muchos clubes están trabajando bien. Los jugadores llegan mejor preparados física, técnica, táctica y mentalmente. Nosotros elegimos a los que mejor se adapten a lo que buscamos.

¿Cuáles son las selecciones favoritas para el Mundial Sub-17?

Es difícil hablar de favoritos porque las generaciones cambian mucho. Equipos como Alemania, Portugal o Inglaterra ni siquiera clasificaron. Siempre hay selecciones fuertes como Francia o España, pero lo importante es competir contra cualquiera.

Freeddy Hurtado es el director técnico de la selección Colombia sub17 y, de no suceder nada extraño, será el estratega nacional durante la próxima Copa del Mundo - crédito Federación Colombiana de Fútbol/PNGTree

¿Cuál es el objetivo de Colombia en el Mundial?

El objetivo principal es ser campeones. Sin embargo, trabajamos paso a paso, ganar el primer partido, avanzar de fase y luego seguir creciendo en el torneo.

¿Ese enfoque paso a paso fue clave en el Sudamericano?

Sí. Internamente hablábamos de ser campeones, pero externamente fuimos partido a partido. Los jugadores supieron asimilar cada etapa, lo que demuestra su madurez.