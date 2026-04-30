Colombia

ELN entregó pruebas de supervivencia de los policías Yordin Pérez y Frankie Hoyos; le enviaron un mensaje al presidente Petro

Los uniformados hablaron del sufrimiento que padecen al estar alejados de sus seres quieridos

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El policía está secuestrado desde julio de 2025 - crédito Red social X

Desde el 20 de julio de 2025, el subintendente Frankie Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez, adscritos a la Policía Nacional, se encuentran secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional.

En diferentes ocasiones, sus familiares han realizado actos simbólicos para pedir por la libertad de los uniformados que fueron retenidos en la vía que conecta a Tame con Arauca.

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A pesar de ello, el grupo armado no ha escuchado las peticiones de los allegados de los policías, que el 29 de abril fueron noticia luego de que fueron compartidos videos en redes sociales con pruebas de supervivencia de ellos.

A través de la red social X, el Ejército de Liberación Nacional compartió grabaciones que fueron realizadas el 25 de abril en un campamento guerrillero, en los que los uniformados hablan de su sufrimiento en cautiverio.

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Cabe recordar que Hoyos y Pérez están desde hace nueve meses en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN. En los videos los uniformados visten botas de caucho, pantalón de jean y una camisa azul.

Familiares de los uniformados piden la liberación de los retenidos - crédito Red Social X

En el video protagonizado por el subindentende Frankey Hoyos, este recuerda el tiempo que lleva secuestrado y le habla directamente (se desconoce si fue por orden de los guerrilleros) al presidente Gustavo Petro.

Nosotros llevamos ya nueve meses, más de nueve meses acá y no ha sido posible que usted haga las gestiones para nuestra liberación. Usted como presidente de la República, la Constitución le da todas las herramientas necesarias para que sea una liberación pronta. Señor presidente, ¿qué pasa?“.

En su mensaje, Hoyos le pide al mandatario nacional que se ponga en su situación y apruebe un intercambio humanitario por guerrilleros del ELN que esten en poder de las autoridades.

“Ya llevamos mucho tiempo, mucho tiempo acá y no hay solución de nuestro problema. No solo nosotros sufrimos, sufre también nuestra familia, señor presidente. Póngase en nuestros zapatos, póngase la mano en el corazón. Sea solidario con nosotros“.

Policías secuestrados por el ELN
El ELN no ha entregado más información sobre los uniformados - crédito Red Social X

Por su parte, el patrullero Pérez se presentó como funcionario de la Dijín, recordó que está en poder del grupo armado desde julio de 2025 y reafirmó las palabras de su compañero al exigirle al presidente Petro por su liberación.

“Al Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, le exijo la liberación de nosotros. Usted como presidente, como jefe de Estado, que tiene todas las herramientas constitucionales, que la Constitución lo faculta para darnos la libertad, para esos derechos fundamentales. ¿Qué pasa? Sabemos desde el último video que la Fiscalía General ya hizo su trabajo jurídico".

El uniformado afirmó que les han indicado que su liberación depende de la aprobación del intercambio por parte del presidente Gustavo Petro, por lo que volvió a pedirle que gestione los trámites para que puedan estar de nuevo junto a sus familias.

“¿Qué pasa que usted no apoya a la fiscal general? ¿Qué pasa que en sus manos está nuestra liberación? Le agradecemos y le exijo como funcionario, como ser humano, nuestra liberación, que nosotros no somos máquinas, no somos unos perros, ni unos animales”.

En el lugar se logró la incautación de importante equipo de intendencia
Los uniformados están en poder del ELN desde hace más de nueve meses - crédito Fuerzas Militares

Sin que existan avances en las negociaciones que ha sostenido el Gobierno Petro con el ELN en los últimos años, este grupo armado mantiene, de acuerdo con información de las autoridades, a 38 personas secuestradas.

El total de personas retenidas por grupos armados y organizaciones criminales en el país asciende a 91, siendo el ELN responsable de 38 de estos casos. Las cifras provienen de informes oficiales del Gobierno colombiano y la Defensoría del Pueblo. Esta información se actualiza de acuerdo con los reportes de las autoridades, pero no se descarta que el número real pueda variar debido a la naturaleza clandestina de estos hechos.

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