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Ministerio del Trabajo responde a polémica por decreto que permite a clubes del FPC contar con jugadoras sin contrato

Mediante un comunicado oficial en sus redes sociales, la entidad gubernamental defendió su actuar en la revisión de la liga de fútbol profesional femenina

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El Ministerio del Trabajo respondió a los cuestionamientos sobre los contratos profesionales en la liga femenina - crédito Colprensa
El Ministerio del Trabajo respondió a los cuestionamientos sobre los contratos profesionales en la liga femenina - crédito Colprensa

En medio de un creciente debate público sobre las condiciones laborales en el fútbol femenino colombiano, el Ministerio del Trabajo salió a responder a las acusaciones relacionadas con un decreto y la normativa que regula la participación de jugadoras en la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026.

La controversia surgió tras señalamientos en redes sociales que apuntaban a una posible vulneración de derechos laborales al permitir la inscripción de futbolistas sin contrato profesional en los clubes del país.

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La discusión tomó fuerza luego de que la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, cuestionara públicamente, a través de sus redes sociales, las condiciones en las que algunas jugadoras estarían compitiendo en el torneo femenino. El pronunciamiento generó una reacción inmediata por parte del Ministerio del Trabajo, que defendió el marco normativo vigente y rechazó que existiera una práctica irregular o discriminatoria en el modelo actual de vinculación de las deportistas.

Según la entidad, el reglamento de la Liga Femenina 2026 no solo contempla la participación de jugadoras profesionales, sino que también permite la inscripción de futbolistas aficionadas bajo condiciones específicas. Esta mezcla de perfiles ha sido uno de los puntos más cuestionados por sectores sindicales y del fútbol profesional, que advierten posibles vacíos en materia de protección laboral.

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Este fue el comunicado oficial que expuso el Ministerio del Trabajo en respuesta a las acusaciones sobre su permisión de que hayan futbolistas profesionales sin contrato - Ministerio del Trabajo
Este fue el comunicado oficial que expuso el Ministerio del Trabajo en respuesta a las acusaciones sobre su permisión de que hayan futbolistas profesionales sin contrato - Ministerio del Trabajo

Acolfutpro pedirá investigaciones por clubes que tendrían jugadoras sin contrato

En medio de esta controversia, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) anunció que solicitará al Ministerio del Trabajo investigar a varios clubes del fútbol profesional colombiano que, presuntamente, estarían alineando jugadoras sin contrato laboral formal. Según el gremio, esta situación podría estar vulnerando derechos fundamentales y profundizando la precarización en el fútbol femenino.

De acuerdo con la información conocida, Acolfutpro busca que se revisen las condiciones de vinculación de las futbolistas en distintos equipos, con el fin de establecer si se están cumpliendo los mínimos exigidos por la normativa vigente. La solicitud se suma a una serie de reclamos históricos del gremio, que ha insistido en la necesidad de fortalecer la profesionalización del fútbol femenino en Colombia.

El debate no solo se ha mantenido en el plano institucional, sino que también ha escalado en redes sociales, donde hinchas, periodistas y figuras públicas han expresado opiniones divididas sobre el modelo actual de la liga y el nivel de garantías laborales para las jugadoras.

Carlos Gonzáles Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, expone los argumentos legales por los que todas las jugadoras deben tener contrato profesional - Infobae Colombia

El Ministerio del Deporte defiende la normativa y niega vulneración de derechos

Frente a los señalamientos, el Ministerio del Deporte emitió un comunicado oficial en el que desmintió que exista una vulneración de derechos o un incumplimiento normativo. La entidad aclaró que el reglamento de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026 sí permite la participación de jugadoras aficionadas, con un máximo de 10 por club, pero establece como requisito un mínimo de 15 jugadoras profesionales con contrato.

Asimismo, se explicó que los clubes pueden registrar hasta 25 futbolistas en total, sin que exista un mínimo obligatorio adicional de profesionales o aficionadas, lo que busca dar flexibilidad a la conformación de las plantillas en esta etapa del desarrollo del torneo.

Uno de los puntos centrales del comunicado es la garantía de protección para las jugadoras aficionadas, quienes deben contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual asumida directamente por los clubes, además de estar afiliadas al sistema de seguridad social.

“Esta regulación evidencia que en el fútbol femenino sí existe una garantía expresa de participación de jugadoras profesionales, lo cual constituye un avance en la consolidación de condiciones laborales y deportivas”, señaló el Ministerio en su pronunciamiento. En el mismo documento se añadió que la inclusión de futbolistas aficionadas no representa una desprotección, sino un modelo progresivo que permite el desarrollo del talento.

En esta segunda parte del diálogo con Carlos Gonzáles Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, ya expone los equipos que serán investigados por el Ministerio del Trabajo - Infobae Colombia

Un debate que sigue abierto en el fútbol colombiano

La discusión sobre la estructura laboral del fútbol femenino en Colombia continúa generando posiciones encontradas. Mientras el Gobierno y los organismos deportivos defienden el modelo actual como un esquema de transición hacia la profesionalización total, los gremios de futbolistas y algunos sectores políticos consideran que aún existen vacíos que podrían afectar los derechos de las deportistas.

En este contexto, la intervención del Ministerio del Trabajo y las solicitudes de investigación por parte de Acolfutpro podrían marcar un nuevo capítulo en la discusión sobre las condiciones laborales en el fútbol profesional colombiano. Por ahora, el debate sigue abierto y con alta resonancia tanto en el ámbito deportivo como en el político.

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