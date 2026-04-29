Colombia

A un abogado le robaron el celular en Bogotá y con su cédula digital estafaron a decenas de personas: “Me escopolaminaron”

El caso despertó preocupación entre aquellos que tienen su documento digitalizado, pues están preocupados ante riesgo creciente por el actuar de los delincuentes que emplean la tecnología para afectar a sus víctimas y pasar desapercibidos ante la ley

Guardar
Hombre encapuchado con chaqueta oscura se lleva un teléfono móvil a la oreja. Su rostro está en sombras, visible parcialmente, en un entorno lúgubre.
Los delincuentes no solo se quedaron con el celular de la víctima, sino que utilizaron su identidad para estafarlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la jornada del 28 de abril de 2026 se conocieron detalles de un delito ocurrido en Bogotá, que reveló cómo la suplantación de identidad tras el robo de un celular puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas, pues los criminales no solo se quedan con los dispositivos digitales, sino que emplean técnicas para manchar el nombre de los ciudadanos.

El caso involucra a un joven abogado que fue asaltado de forma violenta para arrebatarle su celular, lo que permitió a los delincuentes acceder a su cédula digital y utilizar sus datos para crear una empresa falsa que estafó a más de 20 personas, según el relato de la víctima a Noticias RCN.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que cuando una persona pierde su celular y este contiene la cédula digital, los delincuentes pueden acceder a datos personales confidenciales. Con esta información, logran constituir empresas ficticias y ejecutar fraudes, suplantando por completo al titular legítimo y generando graves consecuencias legales y reputacionales, incluso exponiéndolo a responder penalmente por delitos que no cometió.

El reporte del joven indica que fue interceptado y agredido por desconocidos en la capital del país: “Me robaron, me escopolaminaron, me dejaron inconsciente, me robaron diversas cosas, computador, celular, un reloj, audífonos, la billetera con todos mis documentos”.

PUBLICIDAD

Los responsables son integrantes de la banda conocida como Los Liberados, que se especializaban en el hurto violento de celulares en Bogotá y apenas obtuvieron el dispositivo de la víctima, accedieron a su cédula digital y a su información personal almacenada en el equipo.

La Registraduría instó a las autoridades de todas las regiones deben reconocer la cédula digital - crédito Registraduría
Las autoridades piden tener precaución con sus documentos digitales - crédito Registraduría / Sitio web

El investigador del caso explicó a Noticias RCN que los miembros de la organización accedieron a los datos y constituyeron una empresa ficticia dedicada a la compraventa de vehículos, presentando a la víctima como el representante legal.

A través de esta fachada, la banda ofrecía oportunidades de inversión para compradores con el uso de una identidad legítima, lo que otorgaba credibilidad a la empresa falsa y facilitaba que personas confiaran en el supuesto negocio.

Más de 20 personas terminaron estafadas tras depositar su dinero en la compañía fraudulenta, quedando la víctima real expuesta a acciones legales y cuestionamientos por parte de las personas que fueron víctimas de la estafa.

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro. En la pantalla se ve el teclado numérico gris y blanco y un dedo marcando un número.
Las víctimas de la estafa piden la devolución de su dinero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El joven perdió una beca después de que su nombre se vinculara al fraude

La afectación para el joven trasciende lo material. Ahora enfrenta denuncias de aquellos que fueron engañados con su identidad, lo que complica su situación judicial y afecta seriamente su reputación profesional.

Yo tenía un par de planes para irme fuera del país a estudiar una maestría en España. Pues claramente no lo puedo hacer. El tema de conseguir trabajo también ha sido algo complicado y pues a nivel reputacional también mi labor como abogado es voz a voz”, lamentó la víctima en diálogo con el noticiero nacional.

Así, demostró que su nombre y futuro laboral quedaron marcados por un delito cometido por terceros. Además de que teme por su seguridad, porque muchos afectados siguen buscándolo en busca de respuestas o soluciones que no puede ofrecer: “No saben todo lo que destruyen en la vida de una persona y la forma en la que pueden dañar el nombre, que es lo único que en realidad uno tiene”.

Avances judiciales en el caso

Primer plano de las manos de una persona sujetando fuertemente dos barrotes metálicos verticales, con un travesaño horizontal oxidado en un fondo oscuro.
Algunos de los criminales ya están tras las rejas aunque se trabaja por la desarticulación total de la banda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro miembros de la banda Los Liberados, incautando 380 celulares robados en medio del operativo. En las audiencias, imputaron cargos a los detenidos y solicitaron que permanezcan en prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra.

Entre tanto, la víctima intenta limpiar su historial y desvincularse de la empresa fraudulenta creada con su información. Sin embargo, enfrenta un proceso legal y administrativo complejo para desligar su nombre de esta banda criminal.

El caso se convierte en un ejemplo de los peligros crecientes de la suplantación digital y el largo camino que deben recorrer aquellos que sufren este tipo de delitos para restablecer su identidad y su nombre.

Temas Relacionados

EstafaFraudeRoboEstafas ElectrónicasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido EN VIVO: el Pijao necesita ganar para enderezar el rumbo en la Copa Libertadores

Los dirigidos por Lucas González buscarán sumar su primera victoria en el certamen continental ante el conjunto chileno en Ibagué

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido EN VIVO: el Pijao necesita ganar para enderezar el rumbo en la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

El equipo dirigido por Alfredo Arias buscará sumar sus tres primeros puntos en territorio peruano

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

Millonarios vs Sao Paulo - EN VIVO: minuto a minuto y goles del duelo por la fecha 3 de Copa Sudamericana

El ‘Embajador’ está obligado a ganar de local para seguir en la pelea para clasificar a los octavos de final de la ‘Otra mitad de la gloria’

Millonarios vs Sao Paulo - EN VIVO: minuto a minuto y goles del duelo por la fecha 3 de Copa Sudamericana

Cambio en el puente de la calle 100 en Bogotá: a partir del 29 de abril empieza a regir nuevo sentido, tome nota

Las autoridades distritales insisten en que la nueva organización vial será acompañada por señalización visible y la presencia permanente de agentes de tránsito en el punto intervenido

Cambio en el puente de la calle 100 en Bogotá: a partir del 29 de abril empieza a regir nuevo sentido, tome nota

Gobierno Petro está dispuesto a vender de activos de Ecopetrol: así es la propuesta que hizo para que se haga el millonario negocio

La hoja de ruta enviada al Congreso pone en revisión propiedades públicas en sectores estratégicos, lo que desató la inquietud sobre cambios en su gestión y control

Gobierno Petro está dispuesto a vender de activos de Ecopetrol: así es la propuesta que hizo para que se haga el millonario negocio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Aura Cristina Geithner calificó con dureza a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Traidores, víboras, malos amigos”

Aura Cristina Geithner calificó con dureza a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Traidores, víboras, malos amigos”

Bad Gyal anunció concierto en Colombia como parte del ‘Más Cara World Tour’: fecha, lugar y precios

Ciro Quiñonez agradeció a Yeison Jiménez por el exclusivo regalo que le hizo antes de morir: “La herencia que me dejó mi hermano”

Karol G en Colombia: estos son los precios oficiales de su gira ‘Tropitour’ en El Campín

Lorelei Tarón respondió a los que piden que Radamel Falcao se retire: “Tener criterio”

Deportes

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido EN VIVO: el Pijao necesita ganar para enderezar el rumbo en la Copa Libertadores

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido EN VIVO: el Pijao necesita ganar para enderezar el rumbo en la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

Millonarios vs Sao Paulo - EN VIVO: minuto a minuto y goles del duelo por la fecha 3 de Copa Sudamericana

Richard Ríos estaría a punto de perder a su técnico en Benfica: José Mourinho volvería a importante club

Ministerio del Trabajo responde a polémica por decreto que permite a clubes del FPC contar con jugadoras sin contrato