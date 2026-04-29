Colombia

Cambio en el puente de la calle 100 en Bogotá: a partir del 29 de abril empieza a regir nuevo sentido, tome nota

Las autoridades distritales insisten en que la nueva organización vial será acompañada por señalización visible y la presencia permanente de agentes de tránsito en el punto intervenido

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La reorganización temporal de la circulación no solo permitirá continuar sin contratiempos con las intervenciones físicas, también brindará mayor seguridad para los trabajadores y peatones - crédito IDU

La dinámica vial de Bogotá atraviesa un nuevo proceso de ajuste con el anuncio oficial de un cambio en la circulación sobre uno de los puentes más transitados de la capital. La Alcaldía Mayor comunicó que, a partir del miércoles 29 de abril de 2026, se modificará el sentido vehicular en el puente ubicado sobre la avenida carrera 68, también conocida como Avenida del Congreso Eucarístico.

Este importante corredor vial conecta la calle 100 con la Autopista Sur y atraviesa siete localidades capitalinas: Suba, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Puente Aranda y Kennedy. El puente afectado se sitúa a la altura de la carrera 90, en el sector conocido como La Floresta, en las inmediaciones del centro comercial Cafam Floresta.

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Hasta ahora, la infraestructura permitía el desplazamiento de norte a sur para el tráfico mixto. Sin embargo, la administración distrital dispuso que, desde la fecha señalada, el flujo de vehículos particulares cambiará de dirección y solo se permitirá el tránsito en sentido sur-norte y hacia el oriente por la calle 100. Esta modificación responde a la necesidad de adecuar la movilidad ante los avances de las obras en el sector.

Cambios operativos para conductores

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Según informó el distrito, el acceso vehicular estará habilitado por tres carriles: dos sobre el puente y uno a nivel. De igual forma, quienes se desplacen de norte a sur dispondrán de tres carriles situados en el costado occidental de la avenida 68. La intención es garantizar el flujo continuo y minimizar los posibles contratiempos para los conductores que circulan diariamente por esta vía.

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Cabe destacar que este puente fue ideado originalmente para el sistema Transmilenio, pero se habilitó temporalmente para el tráfico mixto. El reciente ajuste busca optimizar la circulación mientras continúan los trabajos de ampliación y mejoramiento sobre este corredor estratégico.

Las autoridades distritales insisten en que la nueva organización vial será acompañada por señalización visible y la presencia permanente de agentes de tránsito en el punto intervenido.

Razones detrás de la reorganización vial

La Alcaldía Mayor comunicó que, a partir del miércoles 29 de abril de 2026, se modificará el sentido vehicular en el puente ubicado sobre la avenida carrera 68 - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

La reorientación del sentido en el puente busca facilitar la ejecución de obras correspondientes al grupo siete de la avenida 68. Concretamente, las labores incluyen la intervención de la calzada suroriental mixta, la actualización de redes pluviales y de alcantarillado, y el acondicionamiento de espacios públicos bajo la estructura.

El avance de las obras en este tramo alcanzó un progreso notable: hasta el 10 de abril, el porcentaje de ejecución era del 77,24%, lo que abarcó tanto la instalación de nuevas estaciones como la construcción de puentes vehiculares adicionales.

La reorganización temporal de la circulación no solo permitirá continuar sin contratiempos con las intervenciones físicas, sino también brindará mayor seguridad para los trabajadores y peatones que transitan por el área.

Mientras dure la reorganización, la administración local ha previsto acciones de acompañamiento para informar y guiar a los usuarios habituales de la zona. En el sitio habrá recursos adicionales de señalización y agentes encargados de gestionar el flujo vehicular, con el fin de evitar congestiones y garantizar la seguridad vial.

Perspectivas para la movilidad capitalina

La Alcaldía de Bogotá anunció el cierre total de la calle 100. Tiene como objetivo avanzar en una serie de obras relacionadas con redes de servicios públicos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El cambio en el sentido del puente responde a una visión de largo plazo que busca mejorar los desplazamientos entre el norte y el sur de la ciudad - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El cambio en el sentido del puente responde a una visión de largo plazo que busca mejorar los desplazamientos entre el norte y el sur de la ciudad, lo que facilita la conexión entre localidades y optimiza el acceso a servicios y equipamientos urbanos. Se trata de un proyecto de gran envergadura, que permitirá a Bogotá avanzar hacia una movilidad más ordenada y eficiente.

En esta fase, el trabajo coordinado entre las autoridades de tránsito, los equipos de obra y la ciudadanía será determinante para consolidar los logros alcanzados y minimizar las incomodidades temporales. El éxito de esta transición depende de la capacidad de adaptación de los conductores y del apoyo institucional brindado en el terreno.

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